Con una imagen muy casual, Julia Fox, aparece en la gasolinera en calzoncillos, como si nada estuviera pensado, pero combinado perfectamente con americana y accesorios extravagantes, siendo como siempre fiel a su estilo llamativo. Nos muestra un look 'street style', que hace que parezca accidentado, en una parada para comer algo en una estación de servicio, aunque en realidad le ha vuelto a punto de mira.

En este caso, Julia Fox ha dado de qué hablar con este estilo que combina varios conceptos que nunca pensaríamos ver juntos. En su look, conjunta los calzoncillos de hombre, con un 'crop top' blanco con letras negras, que cubre con una americana también con un toque masculino, para seguir con la estética. Lo nuevo, en este caso, es la idea de mezclar un bolso de pelo con los zapatos blancos. También lo combina con el accesorio al que recurren todas las que han probado esta moda, unas gafas con personalidad, en este caso de cristal amarillo y del estilo de los años 2000.

No es la primera vez que vemos esta tendencia del 'no pants', entre las 'celebrities' ni usando una prenda de ropa interior de hombre. La modelo Bella Hadid ya lo probó a modo de pantalones cortos, con camiseta y chaqueta de cuero. Igual que la empresaria Kylie Jenner, que los llevó incluso con medias negras debajo y tapada con un abrigo para darle un toque más formal. Aunque siempre acabemos influenciados por su criterio, en este caso, todavía sigue despertando opiniones contradictorias y no ha convencido del todo al público ni a sus seguidoras.

En la misma línea del 'no pants', las más atrevidas no solo han recurrido a ropa de hombre para salir a la calle sin pantalones, sino que la lencería femenina es también parte de esta nueva tendencia. Kendall Jenner, lo ha probado también con bragas 'culottes' en un estilo más sencillo, combinado como su hermana, Kylie, con medias y tacones y un jersey. También, Chiara Ferragni ha caído en esta tendencia más de una vez, sin pantalones e incluso luciendo solo un 'body', con medias negras y deportivas con calcetines.

