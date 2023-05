Helene Lanz, directora general de MSD Animal Health: "Prevenir las enfermedades en animales garantiza nuestra propia salud"

El pasado mes de enero la venezolana Helene Lanz estrenó su cargo como directora general ejecutiva de MSD Animal Health España y Portugal, empresa global líder en el sector veterinario.

Así dicho, parece que esto trata de “!Ay!, qué mono es mi perrito”. No. Hay mucho más detrás de esta compañía de dimensiones mundiales que abandera la investigación biofarmacéutica en la prevención y tratamiento de enfermedades humanas y animales… Porque, se quiera o no, convivimos juntos, pegados, como el pelo a la piel.

“Con el crecimiento de la población mundial, más personas viven en estrecho contacto con animales salvajes y domésticos. Los animales desempeñan un papel importante en nuestras vidas. El contacto cercano con ellos y el medio ambiente ofrece más oportunidades para que las enfermedades se transmitan a las personas. De hecho, el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen zoonótico. Por ello, la prevención de enfermedades en animales es un componente clave de cualquier enfoque One Health. En MSD Animal Health somos uno de los mayores productores mundiales de vacunas para animales. Producimos más de 102 mil millones de dosis al año. Nuestras vacunas protegen la salud y el bienestar de los animales para prevenir aún más la propagación de enfermedades y garantizar un suministro sostenible de alimentos”, nos recuerda Helene Lanz mientras, nos imaginamos, acaricia a Shilo, el buldog francés que deambula por su recién estrenada casa en Madrid.

Cómo no iba a tener un animal de compañía esta venezolana nacida en la ciudad de Guayana que rememora con ternura las recetas de su abuela “que tenían la magia de concentrar a toda la familia”. Sí. Por entonces también trasteaba con un perro, Guardián, y con las cebollas: “Me llamaba la atención la geología y la ingeniería del petróleo. Sin embargo, cuando tuve mi primer laboratorio de biología en secundaria y usamos el microscopio para ver las células de una cebolla, sentí un interés inmediato por conocer todo lo tangible que estaba fuera del alcance de nuestra vista. Desde ese momento le pedía permiso a la profesora para usar el microscopio: recolectaba muestras de agua estancada y ¡todo lo que te puedas imaginar! Así se despertó mi curiosidad por las bacterias, los parásitos y las células del cuerpo humano”. El resultado de ese interés desembocó en estudiar Bioanálisis y una especialización en marketing.

Ahora andas con un Máster en Liderazgo y desarrollo del potencial humano. ¿Por qué? ¿Qué te atrae del liderazgo y cómo lo entiendes tú?

Lo estoy disfrutando mucho porque está enfocado en un proceso de “autoconocimiento” como líder, con herramientas para fortalecer las habilidades que potencian a los equipos y a las personas. Lo entiendo de una manera muy sencilla: las personas son las que hacen las empresas. Todo esfuerzo dedicado al desarrollo de ellas traerá mayor compromiso, clima organizacional, crecimiento profesional y resultados. El líder no sólo establece la visión, inspira al equipo y asegura que la estrategia se ejecute; también tiene un rol preponderante en cómo asegurar que las personas se desarrollen, crezcan en la organización y se sientan orgullosas de sus contribuciones con la misión de la empresa.

¿Cuál crees que deben ser las cualidades de una buena responsable de equipos?

Humildad, inteligencia emocional, foco en la gente y los clientes, que alinee los equipos en la dirección estratégica que tiene la organización y que los inspire a seguir contribuyendo y creciendo en MSD Animal Health.

¿Qué crees que aporta el hecho de ser mujer al papel de ser un líder?

Me gusta más el enfoque hacia la diversidad, ya que está demostrado que las empresas que tienen mayor diversidad, donde el liderazgo femenino es representativo, tienen mejores resultados que sus pares. La diversidad genera innovación, acelera los resultados y favorece ambientes de trabajo enriquecidos.

¿Y tus fortalezas y debilidades?

Algunas de mis fortalezas son la empatía, el enfoque en las personas y la orientación a resultados. Dentro de mis debilidades están mi sentido del humor (¡nadie lo entiende!); que a veces soy muy tímida; y que sufro de miedo escénico, aunque trato de controlarlo.

Por cierto, ¿De cuántas personas eres responsable en tu empresa?

El equipo en MSD Animal Health Iberia está formado por más de 100 personas.

¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta tu actual puesto?

Inicié mi carrera profesional trabajando de noche en el laboratorio clínico de uno de los hospitales más grandes de Caracas y durante el día en un laboratorio de investigación purificando proteínas del parásito que produce la enfermedad tropical de Mal de Chagas. Luego incursioné en la visita médica en salud humana. Me pareció un mundo fascinante. Fue cuando decidí estudiar marketing. Ya cuento con 23 años de carrera y he tenido la fortuna de desempeñar diferentes cargos en ventas, mercadeo y operaciones; manejando diversas áreas. Hace tres años y medio se abrió una oportunidad en la división de salud animal de MSD y decidí participar, ¡a pesar de no ser veterinaria! Obtuve el cargo y ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera.

¿Qué te gusta de los animales?

Las personas tenemos un vínculo muy estrecho con los animales. Si hablamos de las mascotas sus beneficios son múltiples: nos dan amor, bienestar físico y psicológico, compañía… Por eso debemos retribuir ese amor cuidando su salud y garantizándoles medicina preventiva. Además, para 2050, se estima que la población mundial aumentará en un 34% a 9.100 millones de personas. La producción mundial de alimentos debe duplicarse para satisfacer la demanda mundial de alimentos. Así, los animales de las granjas también merecen que los cuidemos a través de los planes de salud, evitándoles enfermedades y garantizando su bienestar.

¿Qué es eso de One Health?

Como una de las únicas biofarmacéuticas enfocadas en salud de las personas y animales, y en reconocimiento de la conexión entre su salud y el medio ambiente que compartimos, en MSD aplicamos un enfoque de Una Salud (One Health). Nuestra compañía colabora activamente con las partes interesadas en la salud humana, animal y ambiental para abordar los principales desafíos de salud de la población, incluida la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades zoonóticas, las enfermedades transmitidas por vectores y garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible.

Vacunas, medicamentos, soluciones tecnológicas, el #MovimientoOneHealth, más de 120.000 árboles restaurados en Brasil, India y Zambia… ¿Qué más?

Me gustaría destacar: ‘Huellas de colores’, programa puesto en marcha con el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el que perros en acogida hacen terapia asistida con los niños ingresados en la UCI pediátrica del centro médico; ‘Mayores y Mininos’, que nació de la necesidad de mitigar la situación de soledad no deseada que viven las personas mayores y el abandono de gatos adultos a través de adopciones responsables; o la ‘I Jornada de Prevención del suicidio: hablemos del suicidio, acabemos con el tabú’, donde se puso en valor que la terapia asistida con animales tiene por objeto mejorar la salud de las personas incorporando a los animales como parte integral del proceso de tratamiento para promover la mejoría de las funciones físicas, psicosociales y cognitivas de pacientes con problemas de conducta, depresión, ansiedad o autismo, entre muchos otros.

¿Vas a desarrollar alguno con más énfasis?

Con el enfoque One Health mencionado anteriormente, en España impulsamos la campaña ‘Para la rabia también hay vacuna. No + Rabia’. ¿Sabías que la rabia es una enfermedad zoonótica mortal prevenible mediante vacunación que causa anualmente la muerte a más de 55.000 personas? El 99 % de los afectados contrajeron la infección de perros rabiosos, y el 40 % de las mordeduras de animales rabiosos afectan a niños menores de 15 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). España es un país con un elevado riesgo de rabia por la cercanía con zonas endémicas, el tráfico ilegal de animales y la baja tasa de vacunación entre mascotas que no alcanza la inmunidad de colectivo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y a pesar de ello, ¡solo el 11,5 % de los perros y gatos identificados en Cataluña fueron vacunados frente a la rabia en 2021!

Algún dato más de esos que tanto nos gustan…

En MSD invertimos 13.000 millones de dólares en I+D en 2022. Y nuestro centro de Salamanca es una de las plantas de la industria farmacéutica veterinaria más importantes del mundo en la producción de vacunas para la salud animal, lo que contribuye a un suministro sostenible de alimentos. Sobre todo, teniendo en cuenta que se necesitará un aumento del 70 % de proteína animal para alimentar al mundo en 2050

¿Qué trabas has sufrido en tu camino por el hecho de ser mujer?

No puedo hablar de trabas a lo largo de mi carrera, pero sí he tenido que enfrentar algunos sesgos, ya sea por mi género, mi nacionalidad, mi ‘background’ académico… Sin embargo, esas situaciones generan el desarrollo de nuevas habilidades, por lo que todo ha sido ganancia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.