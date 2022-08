'Voy a...' que se atascan

¿Cuántos ‘voy a…’ tienes en la cabeza? ¿O incluso escritos en una lista?

Yo tengo muchos, muchísimos. Algunos, según los cumples los puedes tachar (qué placer tachar cosas hechas), pero hay otros que no puedes tachar nunca porque son ‘voy a...’ que requieren continuidad en el tiempo. Como mis ‘voy a…’ número 2, 3 y 4. Otros, como el 1, el 7 o el 8, se hacen y se tachan.

La cosa es que sea como fuere están sin cumplir y os aseguro que al menos uno de ellos era urgente hace meses. No creáis que procrastino cosas tediosas o mecánicas, aquí está mi lista para que veáis que no miento. En algunos casos no es procrastinación, es un asunto económico (viajar a un paraíso como el que propongo requiere un buen desembolso que ya lo he mirado), pero en otros sí. Y en otros, diría que los más, es falta de determinación.

Espero contaros pronto los que ya he tachado y lo bien que me ha sentado hacerlo.

1. Me voy a ir con mi hermano a un 'resort' de Maldivas, de los que tienen un tobogán anexo a la ‘cabaña’ que desemboca en un mar turquesa. Él va a hacer submarinismo y yo voy a pelarme el culo de tanto tirarme por el tobogán. Eso es así. Aún no hay fecha.

2. Voy a ir con más regularidad al gimnasio al que me por fin me admitieron en marzo después de haber estado un año en lista de espera.

3. Voy a desconectar del trabajo.

4. Voy a ver más a mis amigos, a los que veo poco desde principios de año.

5. Voy a ponerme recta (acabo de dar un respingo).

6. Voy a ir al trabajo andando…

6,5. …al menos una vez a la semana...

6,7. ...o dos veces al mes.

7. Voy a ver la aurora boreal.

8. Voy a renovarme el DNI.

9. Voy a ver menos series (no me lo creo ni yo).

10. Voy a transcribir las entrevistas según las haga (esto tampoco me lo creo ni yo).

Hasta aquí, de momento, mi lista. Habrá más (salvo que os sangren los ojos al leerlas y así me lo hagáis saber). Como recomendación de mi amigo Javi os pido que me dejéis en comentarios vuestros ‘voy a...’ que se os han atascado. ¡Gracias!

