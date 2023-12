Las cinco vitaminas fundamentales para la salud de las mujeres a partir de los 50 años

Cumplir 50 años y recibir los cambios que traen consigo es motivo de inseguridad para el 54% de las mujeres de España. Llegada la menopausia, el estado de nuestra salud puede verse alterado a pesar de llevar una vida equilibrada y hábitos saludables, para mitigar el impacto de estos cambios hormonales es necesaria una alimentación rica en vitaminas, proteínas y minerales esenciales.

Si acabas de llegar a este momento de tu vida y no sabes cuáles son aquellas vitaminas que no deberían faltar en tu rutina para seguir el ritmo, apunta estas cinco recomendaciones expertas y vivirás una segunda juventud, aún mejor que a los 20.

Con la llegada de la menopausia se producen grandes cambios en el cuerpo de la mujer provocados por las alteraciones hormonales que esta acarrea. Pérdida de masa muscular, menor densidad ósea, cambios en la firmeza de la piel e incluso una mayor caída del cabello son algunos efectos reversibles si incluyes estas cinco vitaminas esenciales en tu alimentación.

Cinco vitaminas esenciales a partir de los 50

Vitamina B12. Es la encargada de la síntesis proteica, y es necesaria para mantener la estructura muscular que tras la menopausia tienden a perderse. Puedes encontrarla de manera natural en alimentos de origen animal como en carnes de ave y pescados, pero si eres veggie o tienes déficit de esta, siempre puedes complementar con suplementos en cápsulas.

Complejo vitamínico con B12 226ers

Presentado en cápsulas veganas con una formulación completa de minerales y vitaminas esenciales como la mencionada B12. Un complejo multivitamínico de 226ers para deportistas apto para mujeres de más de 50 que buscan un aporte extra de hierro, magnesio e incluso coenzima Q10. (Precio: 22€.).

Vitamina B6. Asegura la correcta síntesis de neurotransmisores. "Asegurar sus concentraciones en el organismo se encuentra vinculado a la correcta síntesis de neurotransmisores tan importantes como la serotonina de la cual depende el estatus emocional y el equilibrio psicológico especialmente a partir de la época de la perimenopausia y la menopausia donde el sistema nervioso puede generar a una tendencia a procesos de neuroinflamación", de ahí que el equipo especialista en nutrición de Be Levels haga hincapié especial en esta vitamina.

Puedes encontrarla en frutas cítricas, patatas y alimentos con almidón, aves, pescado, y también vísceras.

Vitamina C. Un alto poder antioxidante con capacidad para estimular el colágeno. A partir de los 25 años la producción de este disminuye y cuando cumplimos 50 la presencia del mismo en nuestro organismo es muy baja a pesar de lo importante que es para la estructura de nuestra piel.

Esta pérdida se debe a la disminución de estrógenos, y para mitigar la pérdida de firmeza nunca estará de más garantizar una dosis diaria de esta vitamina.

Vitamina C Be Levels

Para garantizar la ingesta diaria de vitamina C, en Be Levels tienes 'C Liposomal Vitamin' una versión encapsulada en formato 'liposomal' que penetra con mayor rapidez en los leucocitos para una absorción extraordinaria. (Precio: 36,95€.)

Vitamina D y K2. "En conjunto favorecen la densidad mineral y ósea" de ahí que el equipo especialista de Be Levels recomiende una suplementación conjunta. Estas dos vitaminas garantizan la densidad ósea tras la menopausia "evitando la predisposición a osteopenia y osteoporosis".

También están vinculadas a la correcta actividad del sistema inmune, endocrino y neuronal.

Vitamina D + K2 Be Levels

'D3+K2' de Be Levels es un multivitamínico presentado en cápsulas veganas. El suplemento que necesita el 90% de la población, ya que es muy común sufrir déficit de vitamina D, algo a cuidar una vez superamos la edad de 50 años. (Precio: 22,95€).

