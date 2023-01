Arañas vasculares o telangiectasias ¿qué son, por qué aparecen y cómo se evitan y tratan?

Un día te levantas y cuando te observas en el espejo algo llama tu atención: hay unas finas líneas en una de tus mejillas de color violeta o, incluso, ligeramente rojo. No debes asustarte, son telangiectasias. Unos pequeños capilares que se han dilatado y que, si tienes la piel muy blanca, notarás de inmediato. Ahora bien ¿por qué aparecen? Esto es a lo que intentaremos responder.

Posibles causas: rosácea, mala alimentación, embarazo, envejecimiento e incluso estrés

Los motivos por los que las telangiectasias aparecen pueden ser diversos y es que, como explica para 20 minutos Rachel Keys, enfermera experta en dermoestética y belleza, "entre las causas más comunes encontramos el envejecimiento, exposición al sol, estrés, mala alimentación, rosácea, traumatismos, problemas genéticos, enfermedades autoinmunes, embarazo, etc".

Además, en el caso de la rosácea, se tiende a pensar que si los brotes son puntuales y desaparecen también lo harán estas arañas vasculares. Sin embargo, la realidad es que, como apuntan en el artículo Rojeces y cuperosis. Consejo farmacéutico la rosácea "es una enfermedad que presenta las telangiectasias de manera permanente en la piel".

¿Son peligrosas las telangiectasias?

Las telangiectasias no entrañan ningún peligro para la salud y realmente el único problema que generan es estético. La enfermera Rachel Keys nos indica que "pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo", aunque es cierto que en el rostro suele ser más frecuente verlas por ser una parte muy expuesta.

No obstante, hay posibilidad de encontrar una solución definitiva para olvidarse de las arañas vasculares. Puesto que, como afirma la experta, "con frecuencia, los sentimientos de insatisfacción, preocupación y deseo de ocultarlas hacen que se desee acabar con ellas".

¿Cómo se pueden eliminar las telangiectasias?

Para eliminar las telangiectasias es muy importante encontrar un centro dermatológico que tenga referencias y pueda ofrecer soluciones fiables y profesionales para tratar estas arañas vasculares. En la actualidad, hay múltiples opciones para tratarlas. Rachel Keys nos cuenta algunas de ellas:

Escleroterapia química : un tratamiento en el que se inyecta una sustancia que obstruye el capilar y hace que la vena cicatrice, forzando la sangre a reencaminarse a través de venas más sanas. La vena colapsada es absorbida por el tejido local y con el tiempo desaparece.

: un tratamiento en el que se inyecta una sustancia que obstruye el capilar y hace que la vena cicatrice, forzando la sangre a reencaminarse a través de venas más sanas. La vena colapsada es absorbida por el tejido local y con el tiempo desaparece. Escleroterapia dérmica : otra alternativa "que consiste en la aplicación de laserterapia para quemar el capilar" y así, eliminar eficazmente las telangiectasias.

: otra alternativa "que consiste en la aplicación de laserterapia para quemar el capilar" y así, eliminar eficazmente las telangiectasias. Peeling químico : "con una gran efectividad, mejora la calidad y textura de la piel, suavizándola y disminuyendo así estas antiestéticas venitas rojas, así como las arrugas finas y la profundidad de las más gruesas".

: "con una gran efectividad, mejora la calidad y textura de la piel, suavizándola y disminuyendo así estas antiestéticas venitas rojas, así como las arrugas finas y la profundidad de las más gruesas". Microcirugía: Según la Sociedad Española de Medicina Interna "otra forma de eliminar las telangiectasias es extirpándolas mediante una cirugía controlada con microscopio. Aunque a primera vista parece el tratamiento más efectivo, no siempre se puede utilizar porque en muchos casos las telangiectasias son demasiado pequeñas, y una cirugía las eliminaría a costa de dejar una cicatriz de tamaño similar. Sin embargo, es una técnica muy útil cuando las telangiectasias son grandes y extensas.".

¿Se pueden prevenir?

Los tratamientos mencionados ayudan a eliminar las telangiectasias existentes, pero ¿pueden volver a aparecer? Si se dan las causas que apuntaba la experta Rachel Keys al principio, claro que sí. Por esta razón, insiste en "llevar una vida lo más saludable posible".

Por ejemplo, "hacer ejercicio para favorecer la circulación sanguínea y que esta no se estanque en estos pequeños capilares, usar protector solar todos los días (no solo en verano)", como recomienda. Igualmente, "estar bien hidratado, evitar el alcohol, fumar y no llevar prendas muy ajustadas que dificulten la circulación".

A pesar de todas estas medidas de prevención, las telangiectasias pueden aparecer. Y es que el embarazo, un traumatismo o un problema genético, como mencionábamos al principio, no son causas que se puedan prevenir. Por tanto, es importante saber que se puede vivir con ellas, ya que no son peligrosas para la salud, y en caso de que resulten muy incómodas, hay opciones para eliminarlas.

