Alternativas al azúcar: los sustitutos más saludables para controlar los antojos de dulce

El consumo per cápita de azúcar en España es de 2,6 kilogramos aproximadamente. Y es que todos sabemos que tomar demasiado no es bueno para nuestra salud y al final tiene consecuencias. Quizás no se experimenten a corto plazo, pero acabarán manifestándose en enfermedades como obesidad, diabetes, y daños cardiovasculares, entre otras. Pero claro, de vez en cuando apetece tomarse un dulce, después de un largo día de trabajo, de limpiar la casa, o de recoger a los niños del cole.

¡Tranquila! Porque un consumo controlado es beneficioso para la salud, siempre que el azúcar no aporte demasiadas calorías al día. Según la Organización Mundial de la Salud, el azúcar no debe aportar más del 5% de las calorías diarias tanto en niños como en adultos, lo que equivale a 25 gramos.

Estos datos sugieren un reajuste en nuestra alimentación, por suerte, existen múltiples alimentos que funcionan como sustituto del azúcar a la perfección. La Dra. Bertina Ferrández, directora de Nutrendo en Vigo y miembro de Grupo Top Doctors, despeja todas las dudas a Mujer.es sobre los mitos y verdades de los sustitutos del azúcar, y cuáles deberías escoger si lo que quieres es mejorar tu salud.

¿Qué beneficios tiene tomar una cucharada de miel en ayunas?

La miel puede disminuir el riesgo de diabetes Getty Images

La miel es otro azúcar natural a considerar que contiene pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, así como una abundancia de compuestos vegetales que proporcionan beneficios antiinflamatorios antioxidantes, antimicrobianos y anticancerígenos.

Un estudio publicado en Oxford Academic sugiere que la miel podría reducir el azúcar en la sangre en ayunas y los niveles totales de colesterol cuando se consumen dentro de un régimen de alimentación saludable. Otro estudio en más de 18,000 adultos vinculó un mayor consumo de miel con una disminución del riesgo de prediabetes.

La especialista Bertina Fernández, asegura que todo depende del origen de la miel. "Normalmente, las que nos ofrecen en el supermercado son un símil del azúcar blanco refinado", añade. Por esto, la experta señala que es importante encontrar una miel natural, suministrada por apicultores cercanos, lo que hace que a pesar de ser un producto igualmente con un nivel alto de azúcares, sea muy rica en micronutrientes.

Stevia, una opción para personas diabéticas

La stevia es uno de los edulcorantes naturales con menos calorías. Pixabay/labenord

La stevia es natural y proviene de las hojas de la planta de Stevia rebaudiana. Durante los últimos años se ha convertido en uno de los edulcorantes naturales más conocidos entre aquellos que han reducido o eliminado el azúcar de su dieta.

La stevia tiene muchos beneficios, entre ellos que, puede ayudar a reducir los niveles de presión arterial y mejora el control del azúcar en la sangre, la resistencia a la insulina y los niveles de colesterol y triglicéridos. Es decir, hablamos de un producto perfecto para las personas diabéticas.

Precisamente por su gran dulzor, se recomienda tomarla en gotas, pues 1 cucharada de azúcar, equivale a un cuarto de stevia en polvo o 6 gotas de stevia líquida. Bertina explica que "solemos recomendar la estevia en consulta, porque es un edulcorante natural, ya que proviene de una planta y no es sintetizado en un laboratorio". En definitiva, su principal utilidad es la de endulzar de forma natural.

Sirope de arce o sirope de ágave, ¿cuál es el más saludable?

El sirope de agave tiene una textura muy similar a la de la miel. iStock

El sirope de arce se suele utilizar para endulzar líquidos, como cafés, tés, así como aliño para ensaladas o fruta, aunque es famoso por acompañar a las tortitas. Este sirope es muy conocido entre múltiples influencers y personalidades de las redes sociales. Sin embargo, puede que te estés equivocando de sirope al incluirlo en tu dieta.

Por mucho que hayas oído hablar sobre el sirope de arce y sus beneficios para adelgazar, la doctora lo niega rotundamente, ya que este sirope "no deja de ser un azúcar más". Es cierto que es obtenido de forma natural de una planta, pero tiene los mismos efectos en el organismo que el azúcar refinado, así lo ha mencionado Bertina.

Lo que sí es bueno para la salud y buen sustituto del azúcar es el sirope de ágave. "Este sirope mostró cierto efecto beneficioso en pacientes diabéticos, ya que su índice glucémico es muy bajo", concluye.

¿Qué es lo mejor para sustituir el azúcar?

Sabiendo todas estas alternativas para sustituir el azúcar y comenzar a tener hábitos de vida más saludables, es importante señalar algunos aspectos para que tu experiencia se complete al 100%.

La miembro de Top Doctors declara que desde Clínicas Nutrendo, -donde ella trabaja- se centran en reducir hasta eliminar, en caso de que sea posible, el azúcar de la dieta, no en sustituirlo.

Es importante acostumbrar el paladar al sabor natural de los alimentos y bebidas, por lo que trabajaremos en una reducción del consumo de azucares a través de recetas y alternativas saludables.

