¿Qué es la subfertilidad? un problema que afecta más a mujeres que a hombres

En España, cada vez, se tienen hijos más tarde, algo que queda en evidencia con los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE) este año. Actualmente, ha aumentado en un 19,3% el número de madres de más de 40 años que han dado a luz en la última década. Una tendencia ascendente que no parece que cambie a corto plazo.

Las razones por las que esto está sucediendo son varias. El desarrollo profesional, la edad tardía al abandonar el hogar familiar, los problemas económicos y dificultad para encontrar (y pagar) una vivienda crean una situación de inestabilidad que propicia ese retraso en la maternidad.

Por todo esto, la subfertilidad se ha convertido ya en un problema real que afecta más a las mujeres que a los hombres. Una situación que es, cada vez, más frecuente y que poco tiene que ver con el concepto de "infertilidad", es decir, la incapacidad de poder concebir.

¿Qué es la subfertilidad?

Para definir lo que es la subfertilidad, nos basaremos en la definición que nos proporciona el artículo Definition and prevalence of subfertility and infertility. En él se deja claro que este término hace referencia a esa fertilidad reducida que hace que el tiempo necesario para poder tener un bebé se prolongue más de lo habitual, generando mucha preocupación.

Esto no quiere decir que no se vaya a poder tener hijos, pero sí es verdad que se requerirá mucha más paciencia para conseguirlo. Además, si se toma la píldora anticonceptiva, como explica la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), se puede tardar hasta 1 año en poder lograr ese deseado embarazo que, debido a la subfertilidad por la edad que se tenga, puede prolongarse dos años o, incluso, más.

La calidad de los óvulos importa

Contrariamente a los hombres, todas las mujeres cuentan con una cantidad de óvulos determinada que van a presentar cambios a medida que se avance en edad. Pero, como explica la doctora María José Martínez-Cañavate, responsable de la clínica Ginemed en Madrid, "la calidad de los óvulos está íntimamente relacionada con la edad cronológica de los mismos, más que con la cantidad. Con el paso del tiempo, los ovocitos maduran con cada vez más alteraciones cromosómicas. Cada mujer nace con un número limitado de óvulos que se va reduciendo en cada ciclo menstrual. Por lo tanto, con la edad va disminuyendo la probabilidad de conseguir un embarazo y aumenta la probabilidad de aborto".

A partir de los 40 años, la fertilidad cae un 5%

Desde la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) explican que si bien a partir de los 30 años la fertilidad ya decae un 20%, cuando se pasa la franja de los 40 el porcentaje se encuentra ya en un 5%. Una caída drástica que hace que desde los 20 hasta los 30 sea el periodo más fértil de una mujer. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea posible tener hijos a los 35 o 40 años, sino que, tal vez, esto no se consiga tan rápido.

El retraso de la maternidad en nuestro país está provocando que la subfertilidad sea una situación muy habitual. Afortunadamente, existen diferentes técnicas para poder reducir ese tiempo que se necesitaría para conseguir un embarazo de manera natural a partir de cierta edad.

REFERENCIAS

