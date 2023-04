Síntomas que indican la falta de vitamina B12 en mujeres de entre 40 y 60 años

La vitamina B12 es uno de esos nutrientes esenciales para nuestro organismo que, sin embargo, no podemos fabricar. La clave es obtenerla a través de la alimentación, pues un déficit de esta sustancia puede derivar en ciertas complicaciones e, incluso, problemas graves de salud. La realidad es que, con el paso del tiempo, la capacidad que tiene el cuerpo de absorber B12 (o cobalamina) disminuye gradualmente, especialmente en mujeres de entre 40 y 60 años. Algo a lo que hay que prestar especial atención a partir de esta edad, tal y como indica un estudio.

El artículo, publicado en la American Journal of Clinical Nutrition, afirma que el 4 % de las mujeres de edad madura (entre 40 y 60 años) sufre de deficiencias de este nutriente. Esto, además, puede darse con más frecuencia entre personas que cuenten con otros factores desencadenantes como ciertas enfermedades del estómago, el vitíligo, hipotiroidismo, enfermedad de Addison o aquellas que cumplan con una dieta vegetariana o vegana en la que pueda darse falta de vitamina B12.

Síntomas de un déficit de vitamina B12

Entre los signos que pueden manifestar una falta de vitamina B12 encontramos varios a los que conviene estar alerta antes de que sea tarde.

Mareos . Se pueden producir, especialmente, al subir o bajar escaleras o en casos en los que, por alguna razón, se tienda a perder el equilibrio.

. Se pueden producir, especialmente, al subir o bajar escaleras o en casos en los que, por alguna razón, se tienda a perder el equilibrio. Pérdidas de memoria. Los pacientes con deficiencias de vitamina B12 suelen llegar a pensar que tienen demencia o alzhéimer, en especial si son personas mayores, porque se dan algunas alteraciones en el comportamiento, como los olvidos, la irritabilidad, carácter...

Los pacientes con deficiencias de vitamina B12 suelen llegar a pensar que tienen demencia o alzhéimer, en especial si son personas mayores, porque se dan algunas alteraciones en el comportamiento, como los olvidos, la irritabilidad, carácter... Hormigueos y pinchazos . Cuando existe una falta de vitamina B12 puede producirse una variación de los nervios periféricos (polineuropatía) caracterizada por hormigueo, adormecimiento, alteraciones en la sensibilidad o dolor en las manos o los pies.

. Cuando existe una falta de vitamina B12 puede producirse una variación de los nervios periféricos (polineuropatía) caracterizada por hormigueo, adormecimiento, alteraciones en la sensibilidad o dolor en las manos o los pies. Anemia . Esta es una consecuencia de la falta de vitamina B12 en el organismo: puede producirse anemia megaloblástica o macrocítica. Se caracteriza por un tamaño muy grande de los glóbulos rojos o una escasez de los mismos, lo que podría provocar palidez.

. Esta es una consecuencia de la falta de vitamina B12 en el organismo: puede producirse anemia megaloblástica o macrocítica. Se caracteriza por un tamaño muy grande de los glóbulos rojos o una escasez de los mismos, lo que podría provocar palidez. Fatiga . En muchos casos, la falta de vitamina B12 puede llevar a sentirse a la persona agotada y sin energía, pese a haber descansado.

. En muchos casos, la falta de vitamina B12 puede llevar a sentirse a la persona agotada y sin energía, pese a haber descansado. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea…

Además, en Mayo Clinic hablan de la posibilidad de que exista una relación entre los bajos niveles de vitamina B12 y la depresión. "La vitamina B-12 y otras vitaminas B desempeñan un papel importante en la producción de sustancias químicas del cerebro que afectan el estado de ánimo y otras funciones cerebrales", aseguran al respecto.

¿Se puede prevenir la falta de vitamina B12?

"La mayoría de las personas obtienen suficiente B12 con una alimentación equilibrada. Sin embargo, los ancianos, los vegetarianos, los veganos y las personas con afecciones que alteran su capacidad de absorción de la vitamina B-12 de los alimentos podrían beneficiarse con el uso de suplementos orales", explican desde Mayo Clinic. Además, a aquellas personas a las que les han extirpado el estómago por cualquier motivo, se les debe administrar vitamina B12 en inyecciones.

El tratamiento, una vez se ha diagnosticado la falta de vitamina B12 a través de analíticas, también pasa por los suplementos alimenticios, una dieta rica en este nutriente e inyecciones intramusculares.

