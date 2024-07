Estas son las posturas de yoga que no deberías hacer durante el embarazo

Hacer ejercicio si estás embarazada puede tener múltiples beneficios para la salud general como preparar el cuerpo para el parto. Sin embargo, los expertos recalcan que es necesario tomar algunas precauciones de seguridad al realizar ciertas posiciones durante el periodo de gestación, ya que tu cuerpo no es el mismo en esta fase.

El yoga es una forma de ejercicio popular entre las embarazadas, y es que no solo ayuda a nivel físico para la preparación del parto, sino que también tiene beneficios a nivel mental y emocional. Sabemos que durante el embarazo las hormonas están se revolucionan y las emociones están a flor de piel, así que son cada vez más las madres que se adentran en el mundo del yoga por estos motivos. Además, es una disciplina que puedes hacer desde casa, pero necesitarás saber que hay posturas que debes evitar, en este artículo te lo contamos.

¿Es seguro hacer yoga durante el embarazo?

Elsa Sonccosua, instructora de yoga para embarazadas, explica a Mujer.es todo lo que hay detrás de esta filosofía, desde los errores más comunes hasta los beneficios que puede ofrecer.

Conocida en Instagram como @elsayoga.es, la experta comparte sus clases y trucos a la hora de hacer yoga. Según nos cuenta, realizar este ejercicio puede ser o no seguro durante el embarazo. "Es seguro siempre que no haya ninguna contraindicación médica y se haga bajo una guía adecuada".

Su recomendación es la de asistir a clases especialmente diseñadas para el embarazo. De esta manera, a parte de recibir una guía más adaptada podrás compartir el espacio con otras mujeres, creándose así una comunidad donde poder compartir algo más que la práctica. La profesora apunta que hay que tener en cuenta que el yoga durante el embarazo se suele recomendar a partir del tercer trimestre.

Nos ofrece beneficios a nivel físico, mental y emocional, y es que "todo está conectado", añade. De esta manera, destaca los beneficios generales a nivel físico y mental:

Beneficios a nivel físico : crea espacio, espacio para los órganos internos, para el bebé que está gestándose y sobre todo para que la respiración pueda fluir de forma libre. "Si liberamos el cuerpo, liberamos la mente y las emociones".

Más allá de los beneficios físicos: acudir a sesiones de yoga para embarazadas nos ofrece un espacio de confianza, donde poder compartir con otras mujeres todos los cambios que se viven a todos los niveles en este momento tan mágico y único de la vida.

Una vez especificado los beneficios, Elsa advierte de aquellas posturas que no beneficiarán a tu bebé y que por tanto, debes evitar.

Posturas boca abajo y torsiones cerradas

Las posturas de torsión cerrada no son recomen dables para las embarazadas, ya que no dejan el suficiente espacio al bebé. Elsa Sonccosua

Durante el embarazo hay posturas que no se pueden hacer por una cuestión logística. Tal y como afirma Elsa, el abdomen aumenta de volumen así que quedan descartadas las posturas en decúbito prono (tumbadas boca abajo), así como las torsiones cerradas, es decir, aquellas en las que giramos hacia la misma pierna, porque el abdomen chocará con ella.

El aumento de volumen del cuerpo va a ir pidiendo que adaptemos la práctica casi de forma instintiva. La profesora pone un ejemplo: en posturas de flexión anterior como Uttanasana o Paschimottanasana habría que adaptar la apertura de las piernas para dar espacio al bebé.

Posturas con extensión de columna

Postura del camello en yoga Freepik

Algunas de estas posturas son la "postura del camello" o "urdhva dhanurasana". Elsa explica que no es necesario evitarlas por completo, sino modificarlas con un balón de pilates.

"La zona lumbar, debido al aumento del peso y volumen en la zona abdomino-pélvica, se ve un una situación aún más vulnerable de lo habitual", apunta. Así que se recomienda realizar las posiciones de extensión de la columna con soporte, como por ejemplo un bólster o un balón de pilates, evitando aquellas flexiones posteriores que expongan a las lumbares a una carga excesiva.

Posiciones invertidas

Posición invertida en yoga Freepik

"La posiciones invertidas, si ya se venían practicando y a la futura mamá le apetece seguir con ellas, adelante", dice Elsa. Sin embargo, señala que si no las has practicado antes quizás no sea el momento para ponerte a hacer malabares con el cuerpo.

"Conocernos, escucharnos y respetarnos es fundamental dentro y fuera de la esterilla, estés o no embarazada". Entre otras cosas, Elsa habla de que hay que tener en cuenta, que el embarazo es un momento en el que los cambios se hacen más obvios.

De esta manera, puede ocurrir que lo que un día nos venía bien o nos resultaba cómodo, otro día ya no. En este escenario, sería conveniente no dar nada por hecho y abrazar estos cambios para que la práctica sea amable, segura y coherente. Algunas posturas invertidas que puedes practicar y que aconseja la instructora, son viparita karani en vez sirsasana o adho mukha vrksasana

