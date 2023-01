El periodo nos acompaña una media de 40 años con todo lo que ello conlleva, incluyendo un gasto medio por mujer, establecido por el Parlamento Europeo, de unos 5.250 euros por la compra de productos de higiene menstrual, considerados aún en muchos países bienes de lujo no esenciales pese a ser de primera necesidad. Por eso, hace menos de seis meses, la bajada del IVA del 10% al 4 de tampones y compresas fue un motivo de celebración, pues, a día de hoy, siguen estando entre las opciones favoritas de las españolas. Eso sí, ya eran muchas las que para entonces habían dado con una solución económica, ergonómica, higiénica, reutilizable y respetuosa con nuestro cuerpo en la que apoyarse.

Hablamos, como la mayoría imaginará, de la copa menstrual, que en poco tiempo se ha convertido en una de las opciones favoritas. Estos sistemas de retención intravaginales, al contrario que los tampones, no absorben, sino que retienen la sangre para que, pasado el tiempo que cada una necesitemos, podamos vaciarlos y limpiarlos con comodidad. Están fabricadas en silicona médica para garantizar la salud de nuestro cuerpo y, sí, son fáciles de poner a cualquier edad.

Eso sí, es fundamental escoger la copa menstrual adecuada, atendiendo, para empezar a la talla: según nuestra edad o los partos, requeriremos una medida u otra que, de forma habitual, suele esclarecer cada fabricante. Para continuar, también es importante atender a las necesidades de cada momento, desde la durabilidad hasta las facilidades para extraerla. Y es que el miedo a no poder extraerla es una de los motivos más repetidos para no apostar por este método. Para ayudar a perderlo, hay modelos que cuentan con un diseño que ayuda en la extracción. Este es el caso de la Lily Cup One, de Intimina, perfecta para probar por primera vez, ya que ofrece un aro que facilita la retirada. Eso sí, siempre debemos hacerlo con suavidad para no dañar ni la copa ni las paredes vaginales. También la recomendamos porque es plegable y se puede almacenar en un pequeño estuche.

Este modelo tiene un estuche para transportarla y almacenarla con seguridad. Atida Mifarma

Además de ese diseño con aro, podemos encontrar otros que también favorecen la extracción para perderle el miedo a usarla. Desde aquellas que ofrecen un hilo reforzado hasta otras que se engrosan al final de este para que localizarla cuando esté colocada sea más fácil. Los modelos Feel Secure, de Satisfyer, que además disponen de un borde doble para evitar derrames, tienen una terminación de cola de sirena que, además, nos servirá para marcar hasta dónde debemos introducirla, puesto que es la única parte que debe quedar fuera.

La terminación de estas copas facilita su extracción. Diversual

Otra opción interesante para las primeras experiencias con esta solución es aquella que lleva aplicador para facilitar su colocación en la vagina, como el Starter Kit Easy Cup, de Enna. Este pack, además de dos copas de fácil extracción, incluye una caja esterilizadora para mantener una correcta higiene con este artículo de limpieza y un aplicador con el que podemos introducir la copa hasta su posición doblada y, al presionar para retirarlo, esta se abrirá automáticamente y de forma correcta.

Este kit incluye todo lo necesario para cuidar de la copa. Druni

Una vez que hemos experimentado el uso de la copa menstrual o bien queremos apostar por soluciones prácticas desde el principio, disponemos de modelos como la propuesta de Femme Republique, de pequeño tamaño pero muchas bondades: además de ofrecer un diseño cómodo, permite mantener relaciones sexuales incluso con penetración llevándola puesta.

Esta copa permite mantener relaciones sexuales gracias a su diseño. Diversual

