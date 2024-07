¿Se puede prevenir la pérdida de masa muscular en mujeres a partir de los 40 años?

No hay que esperar a llegar a la tercera edad para empezar a sufrir las consecuencias del paso del tiempo. La pérdida de masa muscular y la disminución del número y tamaño de las fibras musculares es algo que ya se empieza a manifestar a partir de los 40 años, como afirman algunos estudios. En las mujeres esto es más evidente, sobre todo después de la llegada de la menopausia, cuando se producen menos estrógenos.

Como explica Sergio García Herrero, fisioterapeuta, "los músculos pierden masa y fuerza que puede acabar afectando de cara al futuro". Es por esto por lo que hay que tomar medidas lo antes posible, adaptando los ejercicios y enfocándose en aquellos que mantengan la masa muscular.

Un 37% de las mujeres no se mantiene activa

La Encuesta Nacional de Salud ENSE arrojó datos negativos sobre la actividad física en las mujeres en España. Hasta el 37% de ellas no cumplían con las recomendaciones que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantenerse activas, saludables y prevenir la pérdida de masa muscular a partir de cierta edad.

¿Cuáles son las consecuencias de esta pérdida de músculo? Una de ellas es el síndrome de fragilidad y dependencia debido a que la baja masa muscular se vincula con más caídas y fracturas que pueden provocar discapacidad o pérdida de independencia debido a las lesiones, tal y como se comentó en el 34 Congreso Nacional de la SENPE.

Ejercicios para mantener la masa muscular

Una mujer que nunca ha practicado deporte, no puede empezar a hacer ejercicio de manera brusca y con ejercicios que no se adapten a su condición física, ya que esto podría propiciar la aparición de lesiones. Si bien el entrenamiento con pesas es importante, algunos estudios también explican que el tai chi es una buena opción, porque no solo mejora la masa muscular, sino la capacidad funcional al levantarse de una silla, subir escaleras, entre otros.

Asimismo, también sugieren combinar el ejercicio aeróbico con el de fuerza, realizando un mínimo de 30 minutos de deporte al día. Pero, esto habría que añadirlo a otras recomendaciones para mantenerse activa a diario y permitir que los músculos trabajen. Subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor, caminar y coger menos el coche, o ir al trabajo en bicicleta (el ciclismo tiene un bajo impacto) son algunas ideas.

La nutrición es un componente clave

Cuando hablamos de prevenir la pérdida de masa muscular, inmediatamente pensamos en el deporte. Sin embargo, no debemos olvidarnos de lo que comemos, ya que, como explican desde el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (CONDINMA) "la pérdida progresiva de masa muscular y de fuerza muscular se debe también a la malnutrición [...]".

Así que, además de hacer ejercicio físico, los expertos del CONDINMA recomiendan la dieta mediterránea. De esta forma, se deben incluir más legumbres, verduras y hortalizas, apostar por el huevo, frutas, cereales y queso en los platos, sin olvidarnos del pescado o el aceite de oliva. Y es que "la ingesta de energía y proteínas es muy importante para evitar y combatir la pérdida de masa muscular", indican.

La masa muscular puede aumentar el "riesgo de fractura de huesos, menor movilidad, un incremento de la discapacidad, más posibilidades de padecer osteoporosis, diabetes o infecciones". Consecuencias que, quizás, aparezcan pasados los 40 años al no mantener un estilo de vida activo. Para prevenir esto, el deporte y una nutrición equilibrada son claves para prevenir que se pierda calidad de vida a una temprana edad.

