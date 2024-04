Empieza la primavera: planes para hacer sola, con amigas o en pareja en abril

Spotlight by Launchmetrics

'En abril, aguas mil', pero a pesar de ello, es uno de los meses más deseados del año porque empieza la primavera de manera oficial y las temperaturas comienzan a ser más agradables. Y es que el entretiempo es la mejor época para salir de casa y exprimir nuestro tiempo libre, ¿o no?

Seleccionamos distintas propuestas para todos los gustos que encantarán a las amantes de la moda, a las que buscan autocuidado o a las que quieren probar un bocado delicioso...

1. Ven a ver a Nuria Roca, Marta Hazas, Boticaria García, Lydia Valentín y La Bienquerida en la Gala Mujeres 2024

Mujer.es y 20minutos han organizado el próximo miércoles 17 de abril en el Teatro Capitol de Madrid un encuentro exclusivo con Nuria Roca, Marta Hazas, Boticaria García, La bien querida y Lydia Valentín para demostrar que el talento no es cuestión de suerte.

La Gala Mujeres estará dirigida, un año más, por la periodista Sonia Fornieles, directora de Mujer.es, y patrocinada por Pitillos, Santander, Iqos, Medik8, y la colaboración de Carrillo. En ella, las ponentes relatarán las experiencias vitales y profesionales que las han convertido en referentes del éxito femenino en España. Para acudir al evento, simplemente hay que inscribirse aquí. ¡Quedan pocas plazas!

Gala Mujeres 2024 Henneo

2. Un nuevo 'flagship' de Intimissimi en Barcelona

La icónica firma de lencería italiana ha inaugurado su nuevo espacio Flagship en Barcelona, en un punto neurálgico de la ciudad: en el número 28 de la calle Portal de l’Àngel (anteriormente la tienda estaba en el número 18 de la misma calle).

Esta nueva Flagship cuenta con 158 metros cuadrados distribuidos en un espacio diáfano en el que se disponen las diferentes colecciones de la marca. La tienda "refleja los valores de la elegancia y feminidad Intimissimi" y aterriza como un espacio ideal para conocer de primera mano todas las novedades de la firma.

Fachada de tienda Intimissimi de Barcelona Intimissimi

3. Una experiencia inmersiva de luces en la capital

Ubicado en pleno barrio de La Latina de Madrid, encontramos un espacio cultural de 480 m2 que acaba de abrir sus puertas: Light Art Museum Madrid. Dedicado a exhibir y promover obras de arte que utilizan la luz como medio de expresión, en este original museo hay una presentación de instalaciones, esculturas y proyecciones que emplean la luz para crear efectos visuales y trasmitir mensajes emocionales o conceptuales.

En su interior hay diez cuartos creados como experiencias inmersivas dirigidas para todos los públicos que permiten a los visitantes explorar y experimentar con la luz de diversas maneras. El concepto ha sido creado por Maxi Gilbert, que lleva más de 30 años en el sector del entretenimiento audiovisual, trabajando en dirección, producción dirección técnica, escena e iluminación de artistas como Manuel Carrasco, Vetusta Morla, Amaral, Izal, Leiva o Alejandro Sanz, entre otros. La atracción abre los 365 días del año, de 10.00 a 14.00h, desde 10-14 €.

4. 'Miss Dior Afternoon Tea' en el Oriental Mandarin Ritz

Con motivo de la creación de Miss Dior Parfum por Francis Kurkdjian, director de la creación de fragancias Dior, el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid propone en su carta una versión de su famoso té de media tarde, inspirado en los códigos del perfume Miss Dior.

La chef pastelera Irene Amat ha sido quien ha diseñado el menú Miss Dior Afternoon Tea, que incluye una selección de sándwiches, 'scones' y pastelitos 'Couture' que no solo harán felices a los más fashionistas sino que permitirán descubrir, de bocado en bocado, la maravillosa historia de la fragancia más costura de la Maison. Estará disponible hasta el 21 de abril en Palm Court, la espectacular cúpula de cristal del hotel, centro neurálgico de este histórico establecimiento.

Miss Dior Afternoon Tea Dior

5. Una cena con sabor a atún

El barrio Chamberí de Madrid es mucho más que bares y discotecas. En la zona más de moda de la capital también encontramos restaurantes en los que disfrutar de un buen bocado. Y uno con sabor a Andalucía es DeAtún, especializado en Cocina de Mercado Gaditana y, sobre todo, en su producto estrella: el atún de Almadraba.

Los dueños, gaditanos afincados en Madrid, proponen platos de atún en todas sus versiones imaginables, crudo o cocinado, en pan Bao, tataki y huevo de codorniz o incluso Morrillo, una de las partes más nobles del atún. El precio medio de este restaurante, ubicado en el nº59 de Ponzano es de 50 €.

Sashimi de gamba blanca con aliño japonés y tiradito de solomillo con emulsión de aceite de oliva y lima DeAtún

6. Un plan de autocuidado

Ya sea para disfrutar tú sola de un buen tratamiento 'beauty', para regalar a una amiga o para ir con tu pareja, el centro Ali d'Aria (calle Gurtubay, 8) en el barrio de Salamanca de Madrid cuenta con un estilo nórdico-hogareño y un total de tres cabinas de tratamiento (una de ellas con ducha), tres pediluvios, tres estaciones de manicura y un tocador de maquillaje. Todo ello para que quien lo visite entre en un ambiente de relajación.

Algunos de los tratamientos que más triunfan en sus cabinas son la chocolaterapia, con efecto 'antiaging' y antimanchas; la vinoterapia, con efecto de aniestrés; algas marinas, para combatir la celulitis; o fangos termales, para tratar diferentes problemas según cada necesidad.

Tratamiento de chocolaterapia Ali D'Aria

7. El paraíso de los zapatos de las chicas con más estilo de Instagram abre sus puertas en Madrid

Las amantes de los zapatos estamos de enhorabuena. Mim, marca conocida de calzado que probablemente hayas visto a cientos de 'influencers', expande su negocio online y abre su primera tienda física en la capital.

La firma de moda española fundada en 2015 por Carlos Montojo y Sofía Vega-Penichet abre su propio establecimiento en la calle Velázquez 45 de Madrid. Además, el nombre de la marca se modifica y pierde el apellido de Shoes para pasarse a llamar Mim, ya que la nueva apuesta de negocio es que, además de vender zapatos, también incluyen en sus colecciones tres bolsos con asa y una riñonera, así como otros accesorios.

8. Un viaje gastronómico a Japón en Ikigai

Ikigai Velázquez, ubicado en una de las calles más populares de Madrid, es el último proyecto del joven chef Yong Wu Nagahira. En su apuesta encontramos una propuesta gastronómica con una carta con amplia variedad de entrantes perfectos para compartir, como sus icónicos nigiris, ya sean clásicos o fusionados, la 'korokke', una croqueta japonesa con puré Roubouchon y cecina de wagyu, o el 'cruasan-do' de tartar de cerdo ibérico de bellota con aliño de yuzu kosho.

Pero la carta de postres tampoco deja indiferente. Entre sus propuestas triunfan el souflé de sésamo negro con helado de vainilla, y un bizcocho de almendra empapado en whisky japonés y café, quenelle de chocolate ahumado y crujiente merengue de naranja. El precio medio del ticket es de 60-80 euros.

Ikigai Velázquez Ikigai

9. Un plan de chicas (o una cita especial) en Run Run Nights

Run Run es el nuevo 'place to be' de las chicas que se quieren cuidar (y cuidar a los demás) sin renunciar a una buena cena. El restaurante está basado en el 'Clean Eating', un estilo de vida saludable en el que la alimentación se convierte en un acto político buscando reducir al máximo el impacto que causamos los seres humanos en nuestro entorno. Y como novedad, este mes nos traen las 'Run Run Nights' . "cuando cae la noche, el ambiente y las personas cambian en consonancia a ese deseo de disfrutar de un momento de lo más íntimo y placentero en el que la carta toma protagonismo ofreciendo opciones más divertidas", explican desde el restaurante ubicado en la calle Juan Zorrilla, 1.

Sin abandonar esa alimentación consciente, saludable y sostenible que tanto caracteriza a la casa, desde su cocina proponen platos elaborados con productos de cercanía, ecológicos y de alta calidad. Un planazo para una cita especial o una noche con amigas.

Restaurante RunRun jose hevia

10. Ropa 'vintage' y primavera, con Neare Clothes Pop Up

Del 4 al 7 de abril, el espacio Ciento y Pico, en pleno corazón de Malasaña, acogerá Neare Clothes Pop Up para celebrar la llegada de la primavera. Un espacio Pop Up creado por la marca de ropa vintage enfocada en la moda de los años 90 y 2000. Allí, Mahou contará con una barra en la que disfrutar, entre compra y compra, de la gama de cervezas española más premiada del mundo. Por si no fuera suficiente, además de las últimas tendencias en moda de la mano del vintage, habrá DJ Sets de Virtual Diva, Alex Atenciano, Betty Bunny y Sandra Dee.

11. Un festival tan 'hortera' como divertido

El Festival Horteralia, que se originó en Cáceres en 2010, celebra su tercera edición en Madrid el próximo sábado 20 de abril. Los artistas que se presentarán en el escenario de IFEMA incluyen a Ladilla Rusa, Los del Río, King África, Coyote Dax o Los Punsetes, entre muchos otros. Mahou estará presente por primera vez con un stand donde los asistentes podrán ganar diademas de la marca y disfrutar de un 'glitter corner' donde ponerse todavía más hortera.

