Llega diciembre, ¿por qué las mujeres suelen tener más frío que los hombres?

Las temperaturas en España han empezado a descender y muestra de ello son los datos que comparte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No es algo de lo que sorprendernos, puesto que diciembre está ya a la vuelta de la esquina y, con él, el invierno. Pero, hay personas que notan el frío mucho más que otras, sobre todo, las mujeres.

La pregunta "¿por qué las mujeres suelen tener más frío que los hombres?" lleva siendo objeto de investigación desde hace años. Uno de estos artículos, publicado en 1992, aseguraba que las mujeres tenían una temperatura corporal más alta que los hombres, algo que les hace percibir el frío del exterior mucho más. Pero ¿hay otros motivos?

La tasa metabólica es menor en las mujeres

La tasa metabólica es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para sobrevivir. El artículo Resting metabolic rate is lower in women than in men determinó que la de las mujeres era inferior a la de los hombres, de hecho estos tienen una tasa metabólica un 23% superior. ¿Esto qué quiere decir? Que el metabolismo trabaja más despacio en las mujeres y, por ello, mantener la temperatura corporal es más difícil para ellas, algo que han corroborado revisiones mucho más actuales.

El enlentecimiento del metabolismo se acentúa con la edad, de hecho, otro artículo, Control central de la temperatura corporal y sus alteraciones: fiebre, hipertermia e hipotermia, aclara que en las personas ancianas "hay disminución del metabolismo basal, pérdida de masa muscular y tono vascular, lo que lleva a un mayor peligro de hipotermia". Unos factores que tienen una consecuencia común: sentir más el frío.

El porcentaje de masa muscular influye en la sensación de frío durante el invierno

Diferentes estudios han comprobado que la masa muscular en las mujeres es mucho menor que en los hombres, aunque otros artículos han revelado que ellas suelen tener un porcentaje más alto de grasa corporal que se acumula, normalmente, en caderas y muslos. Esto último podría ser beneficioso para combatir el frío, sobre todo cuando la masa muscular es baja. Pero, parece ser que el frío ayuda a acelerar el consumo de las grasas, lo que tiene un impacto en la temperatura corporal.

Como explica la especialista en nutrición Carolina Pérez "cuando el termómetro [...] desciende hasta 17 °C, el organismo tiende a producir tejido 'adiposo pardo', grasa buena que quema energía y glucosa y produce el calor necesario para mantener el calor corporal".

Asimismo, esta nutricionista explica que "hay pacientes que manifiestan tener más sensación de frío que la media. Esta intolerancia al frío puede deberse a la falta de grasa corporal". Por lo tanto, la pérdida de grasa durante el invierno y un bajo porcentaje de masa muscular pueden ser la combinación perfecta para que las mujeres sientan mucho más frío.

A pesar de que la sensación de frío es subjetiva, estos factores influyen en que el número de mujeres que son frioleras sea mayor que los hombres. No obstante, hay momentos del ciclo, como la ovulación, donde la temperatura corporal puede aumentar un poco. Sin embargo, debido a la tasa metabólica, sumado a un bajo porcentaje de masa muscular y grasa, conviene abrigarse bien ahora que llega diciembre.

