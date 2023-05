¿Por qué el himen no se rompe en algunas mujeres?

El himen siempre ha suscitado mucho interés y ha sido sinónimo de virginidad. De hecho, el sangrado durante la primera relación sexual se ha considerado una señal de que esta membrana en la vagina estaba intacta, aunque esto, con el tiempo, se ha descubierto que no es así. Y es que el himen puede romperse al colocarse un tampón, ya que es mucho más delicado, delgado y elástico de lo que muchas veces se piensa.

A pesar de que las reconstrucciones del himen (himenoplastias) todavía se siguen realizando en la actualidad, lo cierto es que para algunas mujeres que el himen no se rompa es de todo menos agradable. Y es que aunque estamos ante una incidencia de solo el 0,1 %, como apuntan algunos estudios, esto suele generar muchísimos problemas.

¿Por qué el himen no siempre se rompe?

Los expertos no tienen claro por qué el himen, a veces, se mantiene completamente intacto y si aberturas, lo que se denomina clínicamente como himen imperforado. Muchos lo consideran una malformación congénita que pasa desapercibida hasta que las niñas entran en la pubertad y les viene la regla.

A pesar de su baja incidencia, el artículo Anuria como presentación anómala de himen imperforado aclara que "el himen imperforado es la anomalía obstructiva del tracto genital femenino más frecuente". Además, informa de que es en la adolescencia, a partir de los 12 años aproximadamente, cuando la sintomatología empieza a aparecer.

Dolor abdominal, amenorrea, estreñimiento... síntomas del himen imperforado

Los síntomas que presenta el himen imperforado pueden confundirse con otras afecciones. Por ejemplo, como explica el artículo ya mencionado "su forma de presentación más habitual es dolor abdominal cíclico en adolescentes con amenorrea (...)". Esta se diagnostica, como informa la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), cuando a los 14 o 16 años hay una ausencia de la regla.

Si hay un trastorno alimentario, por ejemplo, puede determinarse que esto es lo que está causando la amenorrea. Aunque, los dolores abdominales también pueden confundirse con el estreñimiento que provoca el himen imperforado. Otro de los síntomas que se han estudiado y que se presenta en Estreñimiento y retención aguda de orina en una niña de 12 años: a propósito de un caso.

En este artículo se detalla que cuando llega la regla, la sangre empieza a acumularse y no puede salir al exterior de la vagina porque el himen no lo permite. Entonces, lo que ocurre es que se empieza a producir un "estreñimiento por la compresión de la pared del recto".

¿Qué tratamientos puede haber?

El tratamiento utilizado para solucionar todos estos problemas que puede acabar provocando que un himen no se rompa es la himenotomía. Se trata de una intervención quirúrgica en la que se realiza una incisión en el himen para permitir que los fluidos salgan el exterior —como la regla— y que se puedan mantener relaciones sexuales sin dolor.

A pesar de que al himen se le ha dado siempre mucha importancia, saber que si no hay fisuras en él puede generar síntomas muy desagradables nos hace ser conscientes de que no lo sabemos todo sobre él. Y es que el hecho de que esté intacto, cubra toda la vagina y que la membrana no tenga ni un solo agujero, puede acabar siendo un problema.

