Planes para la 'rentrèe' para hacer con amigas, sola o en pareja

El final del verano es difícil de asumir. Decir adiós a la playa y a las altas temperaturas no es fácil. Sin embargo, la vuelta a la rutina tiene muchos puntos positivos, aunque el principal siempre será ese reencuentro con amigas y todos esos planes que se quedaron paralizados en junio.

En Madrid, especialmente, podemos esperar septiembre con ganas, porque nos vamos a encontrar con una gran variedad de planes de todo tipo que no puedes desaprovechar. De todas formas, tampoco va a ser todo lo bueno en la capital, también te proponemos otras opciones fuera para empezar con gusto 'la vuelta al cole', si alguno te viene bien.

1. Entra en el mundo de escalada con Sputnik

Quizá todavía no has descubierto a fondo el mundo de la escalada, pero te habrás dado cuenta de que a tu alrededor, o por lo menos en Instagram, se ha ido poniendo de moda.

Si quieres ser uno de los que ha acabado rendido a este deporte o por lo menos intentarlo, puedes empezar en Sputnik Climbing, una compañía referente en la gestión de centro de escalada, con formación técnica, comunicación y un modelo arquitectónico de desarrollo sostenible con certificado de huella de carbón neutra.

Primero Alcobendas dio espacio a que se creara el primer rocódromo de Sputnik, después lo siguió Las Rozas, se pudo expandir también hasta Berango (Bizkaia) y ahora ha vuelto a Madrid, con el nuevo modelo de rocódromo en Legazpi. La idea de este proyecto es que cualquiera se sienta cómodo, respetado y acogido, que vaya sin miedo y se atreva a dejarse llevar por este deporte que te acaba atrapando.

Sputnik de Legazpi D.R.

2. Una nueva apertura de... Bluelow, ¡en Madrid!

La 'vuelta al cole' siempre fue un poco más emocionante cuando estrenábamos material y mochila nuevos. Pues con esta idea que te proponemos puedes hacer un poco lo mismo con la marca de accesorios Bluelow, la primera que trajo a España las fundas colgantes para móviles.

La tienda ha aterrizado en el barrio de Justicia, en la Calle San Lucas 11, motivada por los mensajes que han reclamado a la marca este paso para ver y probar los productos en físico. Además de accesorios para el móvil o la cámara, puedes encontrarte con bolsos de mano ideales. Te avisamos, antes de nada, que tienes que aprovechar este plan, pero seguro que no te vas a poder resistir en caer con alguno de sus productos.

Bluelow D.R.

3. Conviértete en una estrella del pop en BAM Karaoke Box

Para una buena tarde de diversión, en la vuelta a la rutina, puedes dejarte la voz versionando con tu mejor voz a tus artistas favoritos. BAM Karaoke Box es el líder en entretenimiento con salas privadas, con picoteo y cócteles que te quitarán la vergüenza y harán la experiencia mucho más divertida.

Para juntarte con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo es la manera perfecta para renovar la energía y la vitalidad, alentando a los amantes del karaoke para reírse y hacer la rentrée un poco más amena en un ambiente seguro e íntimo en cada sala equipada con tecnología de vanguardia y una extensa biblioteca de canciones desde cásicos hasta los últimos éxitos. Si te animas, puedes reservar en el de la calle Luchana 20 o el de la calle Recoletos, 23 desde 5 € por persona.

Bam Karaoke Box D.R.

4.Atrévete con un nuevo 'piercing' de Aristocrazy

Aristocrazy ha vuelto renovado de las vacaciones y con nuevos lanzamientos de los diseños de 'piercing' más innovadores para oreja y nariz. Si quieres atreverte a probar con un mini cambio look para empezar septiembre distinto, puedes ir a los puntos determinados de ciudades en todo el país durante el 13 hasta el 30 de septiembre para probar sus joyas o conocer las novedades que tienen en cuenta las últimas tendencias.

Durante estos días, si quieres ser parte de los fans de estas joyas de altísima calidad, puedes descubrir las novedades de la nueva selección de joyas exclusivas en Granada, San Sebastián, Bilbao, Gijón, Pamplona, Vigo, Valencia, Murcia o Barcelona junto algunos puntos más que puedes descubrir en su web junto con los días concretos en los que tendrás disponible esta experiencia.

Aristocrazy D.R.

5. Ve a probar Can Pizza, una de las mejores pizzas de España

Can Pizza ha conseguido el premio a la mejor pizza de España de estilo libre Madrid Fusion. Se coronó con la Jerry Tometo en 2021 y también ha tenido otros reconocimientos como su posición entre los 30 mejores grupos de pizzerías del mundo en el ránking de 50 Top Pizza 2022.

Lo que caracteriza a esta marca son sus fusiones inesperadas como la pizza que ganó su último premio, Pulp Edition con pulpo y sobrasada. Con esto, Can Pizza tiene un objetivo muy claro: conquistar los corazones de los amantes de esta comida, manteniendo siempre la personalidad, los valores y la misma calidad y el buen servicio que les caracterizan, así si tú también respetas la pizza igual que ellos y quieres atreverte con estas mezclas anímate a probarlo.

Can Pizza D.R.

6. El 'Arte de amar' la alta joyería

Esta muestra de increíbles piezas de alta joyería del diseñador Jesús Yanes vas a poder disfrutarla en la capital del 11 al 17 de septiembre en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta colección histórica está compuesta por 18 piezas de joyería y orfebrería realizadas en un gran formato y elaboradas con metales y piedras preciosas, en un proceso de siete años.

Para hacer esta colección, Jesús se inspiró en el Cantar de los Cantares, la descarga erótica más audaz de la Biblia, representado en oro y plata, que condensa estas historias que tienen el tema centra del Amor, tanto el divino, como el amor humano, en la diversidad y en el diseño vanguardista.

Diseño de Jesús Yanes D.R.

7. ¡Vuelve el SuaveFest!

Este fin de semana, el 16 de septiembre, puedes ir al plan del que todo el mundo habla, el SuaveFest, la fiesta que María Pombo organiza para que sus seguidores disfruten de un día divertido, en confianza, con buena música y con la posibilidad de conocerla un poco más.

Esta nueva edición será en el recinto de IFEMA con capacidad de más de 10.000 personas para disfrutar de conciertos de artistas reconocidos como Henry Méndez, Omar Montes o Cali y el Dandee, entre otros. Y no solo se queda aquí, además de bailes, los asistentes también podrán disfrutar de otros planes como un toro mecánico, 'foodtrucks', 'corners' de maquillaje, zonas de tatoos y algunas sorpresas, vamos, un planazo asegurado.

Luc Loren en el SuaveFest D.R.

8. La moda y el flamenco de la mano

La moda y el flamenco rinden homenaje al valor del tiempo en la apertura de Madrid es moda. Con la aparición de 20 diseñadores y la actuación en directo de tres grandes figuras del flamenco: Antonio Carbonell, El yiyo y Pepe Montoyita.

Además, de arte y moda, esta 'performance' ha sido un manifiesto contra el mercado de las falsificaciones impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, para dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Madrid.

9. Viene el 'after' del verano

La marca de ron Barceló celebra un homenaje a la despedida del verano con una buena fiesta que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en un 'beach club' en pleno centro de Madrid. El evento va a contar con 500 invitados, música, sol y sorpresas.

Suena genial, pero lo malo es que no es tan fácil asistir, porque no se pueden comprar entradas. En la web de Ron Barceló han habilitado un sencillo examen para obtener pases para acudir a junto a varios amigos a este 'After del verano'.

10. Un domingo de 'brunch'

A partir del próximo 17 de septiembre vas a poder disfrutar del 'bruch' icónico del hotel Rosewood Villa Magna. Esta vez, el restaurante Las Brasas de Castellana se vuelve a convertir en el punto de encuentro para ir con tu familia, con amigos o pareja, cada domingo en el número 22 del Paseo de la Castellana.

El 'brunch' incluye música en vivo y un 'buffet' con una gran variedad, como estaciones de queso, mariscos, 'foie gras' y patés, 'steak', jamón ibérico, ensaladas; así como una estación de platos principales. Para finalizar, la patisserie Flor y Nata pone el toque dulce, de la mano del chef pastelero Emanuel Alvés, con una selección de repostería fina. El precio por esta experiencia es de 110 euros por persona, pero hay un 50% de descuento para niños menores de 12 años.

Un 'bruch' cada domingo D.R.

11. El 'fashion festival' de Barcelona

Si eres una amante de la moda y estás este fin de semana en Barcelona tenemos el plan perfecto para ti: la nueva edición del Fashion Festival: con un 'popup' de marcas de diseñadores de ropa, complementos y joyería.

Si te ha convencido el plan, apunta, que es este sábado en Hotel Generator Barcelona de 13 hs a 21. Además de moda, y seguro que alguna ganga, también te puedes llevar una buena experiencia con entrada libre para vivir un día de buena música y mejor ambiente.

Fahion festival en Barcelona D.R.

