Si quieres perder peso esto es lo que tienes que hacer después de cenar

Mantener un peso saludable es el propósito de todas nosotras, y lo de coger kilos no lo llevamos nada bien. Cuando esto sucede, nuestra cabeza empieza a pensar en qué hacer para perderlos. Pero no nos equivoquemos, porque la solución no está para nada en restringirse la ingesta de ciertos alimentos. Se puede comer de todo, pero en cantidades adecuadas. La clave es la que dicen muchos nutricionistas en España: "Lo importante está en saber qué hacer después de cenar".

Hábitos para perder peso después de cenar

Tan importante es lo que se ingiere por la boca como lo que se hace después de cenar. Pero no hay que confundir términos. De hecho, los expertos llevan tiempo haciendo entender a la sociedad de que hay que huir de los rumores de que sólo se adelgaza pasando hambre o con excesivo ejercicio físico. Y lo mismo con las famosas dietas milagro. Nada de eso vale, todo es mucho más sencillo.

Adelgazar solo se consigue si a lo largo de tu día gastas más calorías de las que ingieres. Es la única forma de lograrlo. Tienes que gastar más de lo que metes en el cuerpo con la comida, la cena o el desayuno. Y que no nos lleve a error la famosa frase que todas hemos escuchado de "el desayuno es la comida más importante del día". Aunque en cierta medida es así, eso no implica que el resto de comidas no sean importantes.

A la hora de perder peso, fíjate que la cena es la más importante. Solemos tener la tendencia de acabar de trabajar y quedar con nuestro grupo de amigos a tomar una cerveza, o simplemente homenajearnos con una cena copiosa por el buen trabajo que hemos hecho en el día. Pero cuidado, la cena es una comida tan importante como las demás. Si comes demasiado, tendrás dos tipos de problemas. Uno de ellos será que engordarás, y el otro que dormirás peor.

Pero hay una solución para evitar esto, y es dar un paseo diario de 15 minutos después de cenar. Muchos expertos lo recomiendan por los altos beneficios que se obtienen. Primero de todo, sirve para moverse, evitando así que las calorías recién ingeridas sean absorbidas como grasa por el cuerpo. Y lo segundo de todo, contribuye a mejorar la digestión con el cuerpo en movimiento, y aprovecha así el momento en el que el cuerpo es más receptivo a quemar calorías.

Evidentemente, este consejo no tiene sentido si no cuidas otros aspectos como la alimentación. Cenar consumiendo alcohol o acabando con un dulce como postre no es la mejor de las ideas, y menos por la noche. Mejor es elegir una dieta que te haga estar más saludable y que puedas cumplir combinándolo con el paseo diario de 15 minutos.

