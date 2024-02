Patricia Veiga, la joven enfermera que vive con una bolsa pegada al abdomen: "la ostomía fue mi segunda oportunidad"

Patricia Veiga es enfermera y desde muy joven sabe lo que es vivir con una ostomía. Por eso, en 2020, por recomendación de un amigo, decidió empezar a compartir su historia en su perfil de Instagram, ofreciendo consejos, hablando de su día a día, reivindicando la necesidad de que haya baños para personas ostomizadas y mucho más. Hoy nos cuenta un poco más sobre ella, qué la llevó a necesitar que le practicasen esta cirugía y cómo es su vida con una bolsa de ostomía.

Cuéntanos un poco qué es una ostomía realmente y por qué motivo tuviste que someterte a una.

La ostomía es una abertura quirúrgica en el abdomen que permite extraer el intestino grueso o delgado al exterior. En mi caso, me diagnosticaron, con solo 9 años, la enfermedad de Crohn, siendo una enfermedad que afecta principalmente a los intestinos, aunque también suele afectar a otras partes del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Presenté gran afectación en el intestino delgado teniendo épocas de no enterarme de la enfermedad, y otras con brotes que cursaban con pérdida de apetito, diarreas, dolor abdominal… Mi primera intervención, a los 15 años, fue reseccionando diferentes zonas del intestino delgado. Durante años estuve con diferentes tratamientos para la enfermedad, llegando a presentar una perforación intestinal.



¿Qué ocurrió cuando sufriste esa perforación intestinal?

Me tuvieron que intervenir de carácter urgente terminando así con una ileostomía temporal ( abertura en el vientre (pared abdominal) que se hace mediante cirugía) con tan solo 21 años. Perdí todo el intestino grueso en el episodio de la perforación y me quedé solo con el intestino delgado.



¿Cómo te sentiste después de la ileostomía?

Es un gran impacto en varios aspectos. Recuerdo que al principio no me atrevía a mirar la ostomía y mi madre me ayudaba con el cambio de la misma. Poco a poco, me fui afianzando haciéndome yo misma los cuidados necesarios. Si hay algo que me caracteriza es mi buena actitud y optimismo acepté la situación, llevándola con mucha naturalidad y normalidad además de tener calidad de vida. Pasaron un par de años, hubo posibilidad de retirarla y me operé de nuevo para no llevarla. Y fue peor.



¿Quieres decir que tu vida era mejor con la bolsa?Sin duda, a partir de esa intervención estuve 10 años sin bolsa y sin calidad de vida. No paraba de ir al baño, porque no tenía prácticamente intestino grueso, me faltaba parte del intestino delgado y además estaba cursando con brotes de la enfermedad. Llegaba a ir al baño unas 30 veces por día, con deposiciones muy líquidas con la irritación que eso provoca. Me habitué a vivir así. Hasta que llegó un día que no podía más, me sentía muy cansada física y emocionalmente, decidí hablar con mi médico pidiéndole volver a la bolsa.



¿Qué sucedió en esta segunda ileostomía que te practicaron?

La intervención salió bien, pero poco a poco se fue complicando y tuvieron que volver a intervenir quedándome con muy poco intestino, presentando así, el Síndrome de intestino corto, necesitando aporte nutricional por vena a través de un catéter central. Además, también debo alimentarme por boca. A día de hoy necesito ese soporte para seguir viviendo y tener así calidad de vida.



¿Duele la ostomía?

Doler no me duele, a veces noto cómo salen las heces dependiendo de lo que coma. Puede irritar y molestar la piel periestomal debido a las heces que son muy irritantes y corrosivas.



¿Cómo es tu alimentación?

Por boca muchas veces al día y la complemento con la nutrición parenteral (alimentación administrada en vena).



¿Te ha dado pudor enseñar la bolsa de ostomía en la playa?

Para nada. La gente se te queda mirando, pero muestro la bolsa con naturalidad, pues es mi normalidad.



¿Puedes hacer ejercicio con normalidad?

Sí, de hecho practico tenis.



¿Hay problemas con la ropa y el hecho de llevar la bolsa?No suele haber problemas con la ropa, bueno yo no los suelo tener, de hecho suelo llevar la misma ropa que antes de ser ostomizada. Pero si es verdad que si un pantalón te queda demasiado apretado y la bolsa se llena, las posibilidades de que sufras una fuga son mayores. Por eso una de las ventajas que veo yo llevando bolsa es que puedes controlar cuándo vaciar la misma porque te lo vas notando.



¿Cuáles son tus productos esenciales en tu día a día?

El cinturón de ostomía sin duda. Este me ayuda a tener seguridad para no sentir que se me va a despegar la bolsa y ayuda a que el disco se adapte mejor al abdomen.

¿En qué momento decidiste darle visibilidad a tu ostomía a través de Instagram?

Fue gracias a un amigo mío. A mí me daba un poco de reparo, pero al final me lancé y estoy superagradecida por cada mensaje y cada muestra de cariño a diario, es abrumador y precioso a partes iguales. Me llegan muchos mensajes dándome las gracias por normalizar la ostomía, por mostrar el día a día y por reivindicar, que hacen falta más baños para personas ostomizadas. Esto último es muy importante, pues necesitamos más baños adaptados, ya que surgen problemas para acceder a uno por la poca existencia de los mismos.

¿Qué miedos suelen tener las personas ostomizadas?

Uno de los principales miedos es el tema de los olores o aires. Suele preocupar mucho el hecho de que se escuchen, es algo inevitable y que no podemos controlar. También hay inseguridades con el tema de tener algún imprevisto con la bolsa y no tener un sitio adecuado donde poder vaciarla o realizar el cambio. Es por ello la importancia de la creación de más baños adaptados para personas como yo.



¿Qué mensaje te gustaría darle a todas esas personas que acaban de pasar por una ostomía?

Transmitirles mucho cariño y decirles que un primer momento puede parecer una desgracia, pero que gracias a la bolsa nos ha permitido tener una segunda oportunidad de vida. La bolsa es vida y a mí como a muchos nos la ha devuelto.



