La OCU alerta sobre el callo solar, la última y peligrosa tendencia que se ha viralizado en TikTok

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha pronunciado sobre una de las últimas tendencias que se ha viralizado en Tik Tok: el callo solar. La piel es uno de los órganos más sensibles. Se estima que en España se llegaron a diagnosticar 20.392 nuevo cánceres de piel en el año 2023, según los datos del Observatorio del Cáncer (de la Asociación Española Contra el Cáncer). Estas cifras representan más de un 8% del total de los cánceres que se identificaron en ese año.

Desde hace unas semanas, se ha extendido en las redes sociales una nueva tendencia conocida como callo solar. Se trata de exponerse al sol sin ningún tipo de protección de manera continuada para que la piel vaya desarrollando una especie de tolerancia a la radiación ultravioleta. Las personas que lo practican explican que es necesario quemarse para que el cuerpo "resista la radiación solar". De hecho, van más allá y aseguran que una vez se hace el callo solar, ya se está protegido contra las quemaduras, se sintetiza mucho mejor la vitamina D y mejora la apariencia de la piel.

Sin embargo, la OCU asegura que no existe ninguna evidencia que confirme esta teoría. "El callo solar no existe, la piel no puede desarrollar tolerancia al sol ni a la radiación ultravioleta. Al contrario, lo que sí sabemos, sin duda, es que el sol envejece la piel, produce arrugas y manchas, quemaduras y aumenta el riesgo de que aparezca un cáncer de piel", afirma la institución.

La vitamina D es fundamental para tener una buena salud tanto en los huesos como en los dientes. Según la OCU, cuando existen niveles bajos de esta vitamina puede haber riesgo de sufrir osteoporosis. "Es suficiente con poner la cara y los brazos al sol durante unos 15 minutos al día en verano para lograr una producción adecuada de vitamina D. La piel ha de estar sin protección solar, pues si no se bloquea la síntesis de la vitamina D, ¡pero sin perder la cabeza y arriesgarnos a quemaduras!", dice la entidad.

Las recomendaciones de la OCU contra las quemaduras solares

Algunos en TikTok dicen que el sol no provoca cáncer. No obstante, la OCU afirma que "decir esto es una temeridad" porque "la exposición al sol, especialmente aquella prolongada a lo largo de la vida, es un factor de riesgo de primer orden en el desarrollo de un cáncer de piel".

Por este motivo, la OCU insiste en lo importante que es evitar quemaduras solares siguiendo una serie de medidas. Lo primero de todo, es que en pleno verano, no es necesario exponerse al sol en las horas centrales del día ni cuando el índice UV es muy alto.

Además, es necesario utilizar una buena crema de protección solar. La OCU dice que cuando se esté a la sombra será fundamental protegerse con un sombrero, gafas de sol y cubrirse con ropa.

Por último, y especialmente para los más pequeños de la casa, se pueden utilizar las camisetas de protección solar. Están fabricadas "con un tejido muy tupido que reduce el alcance de los rayos solares mucho más que una camiseta normal. Resultan adecuadas para los niños en la playa y los adultos que hagan deporte al aire libre".

