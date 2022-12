Nos sobran los motivos

2022 ha sido un buen año. No siempre el balance ha sido positivo, a veces ha sido incluso muy negativo, pero no seré yo quien vuelva a quejarse, a pesar de lo que me gustaba en una época. Mi derecho al pataleo. No renuncio a él, eso nunca. Pero he decidido emplearlo en causas que lo merezcan.

El placer de quejarse no se puede desperdiciar al tun tun. Lo mejor es quejarse por casusas que no van a mejorar nunca, así no habrá motivo para dejar de hacerlo. Porque no hay nada peor que dejar de tener motivos. Me refiero a esas quejas que se mascullan, las que haces delante de todo aquel que se te ponga por delante, independientemente de que te escuche o no. Un metro que no llega, una lluvia que no esperas, una maleta que se rompe cuando peor te viene, una caca de perro en la calle sin recoger por su amoroso dueño (o dueña).

Pero ¿quejarse por un café que te sirven frío, por un mail sin contestar (cuando claramente hacías una pregunta), porque no tienen la talla que quieres de ese vestido que te gusta, por una traición o porque un compañero de trabajo en lugar de dirigirse a ti le plantea a tu jefe esa duda que tiene sobre tu trabajo? Nah. Cuando todo eso deje de ocurrir me sentiría vacía. ¿Y ahora qué?

Asegúrate de que siempre vas a tener oportunidad de ejercer tu derecho al pataleo. No tener motivos para quejarse debe ser muy aburrido. Yo confío en que llegará el día en que los cafés estén calentitos, haya tallas para todos, los compañeros de trabajo sean compañeros de trabajo y las traiciones desaparezcan.

Así que os digo que 2022 ha sido un buen año, sin entrar en detalles. Magnífico diría yo.

PD: Ojo, no comparo que un café esté templado con una traición o el mal compañerismo. Todos sabemos lo que de verdad importa y a mí me gusta que escalde. Feliz 2023

