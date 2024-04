Neofobia alimentaria en bebés: cuando el rechazo a los alimentos provoca angustia y desesperación en las madres

La Asociación Española de Pediatría (AEPED) define la neofobia alimentaria como el "rechazo de alimentos nuevos o desconocidos que se resuelve con la exposición repetida al alimento". Aunque parece ser una situación fácil de abordar, las madres pueden sentir mucha frustración, miedo y dudas cuando sus hijos, literalmente, no quieren comer. Es por esto por lo que hoy hablamos con una nutricionista y una psicóloga que tienen experiencia en neofobia infantil.

Mercedes Cimas, psicóloga: "las madres suelen reaccionar con angustia y miedo"

Mercedes Cimas, psicóloga infanto juvenil, nos explica que en la neofobia alimentaria infantil "la edad de inicio suele ser tras el destete de la lactancia materna y en el paso a la comida sólida". Por lo tanto, es importante que las madres sepan que sus hijos, durante esta etapa, pueden empezar a mostrar problemas con la comida.

Asimismo, esta psicóloga comenta que "normalmente, con el tema de las comidas, las madres suelen estar 'muy encima'. Esto es un tema educativo y un patrón que, curiosamente, se repite de generación en generación. Las madres jóvenes repiten la angustia por si los niños comen "poco".

Esta sensación de angustia y miedo es difícil de abordar. Sin embargo, Mercedes Cimas aclara, para ofrecerles algo de tranquilidad a las madres, que "si un niño no quiere probar alimentos o rechaza bastantes a una edad temprana, sabemos que tiene recorrido para probar e ir abriendo su mundo alimentario".

Ser flexible en esta situación no es fácil, pero sí importante. Por eso, algunos consejos que ofrece la psicóloga Cimas son que "la hora de sentarse a la mesa sea algo agradable" y tener claro que si un niño no quiere probar un alimento o solo quiere comer 3 frutas, no hay que obligarle ni insistirle a probar otras si no quiere. Pues esto será perjudicial e impedirá que, en el futuro sí desee probar alimentos nuevos.

"Hay que presentar los alimentos para que los niños los prueben o sepan que existen, pero si no los quieren probar, no hay que obligarlos".

La neofobia alimentaria no es una situación fácil. Por eso, pedir ayuda profesional para poder lidiar con estas emociones difíciles que sienten las madres ante esto puede ser interesante. Pero, como explica esta psicóloga, "es muy poco frecuente que las madres pidan ayuda solo por esto". Algo que, tal vez, debería cambiar.

Elena Toledano, dietista y nutricionista: "la neofobia infantil suele ocurrir con frutas y verduras"

Si bien la psicología tiene su importancia para poder gestionar los miedos, la ansiedad y la angustia que las madres sufren con la neofobia alimentaria, la parte nutricional también tiene un peso vital. Elena Toledano, dietista y nutricionista infantil en Smileat, explica que hay niños que, incluso, "comienzan a desestimar algunos alimentos que previamente ya les gustaban". Una situación, sin duda, compleja.

No obstante, sí es que verdad que, como nos explica Elena Toledano, "no hay alimentos concretos que propicien la neofobia infantil, pero es cierto que suele ocurrir con frutas y verduras". Esto sucede, por ejemplo, porque "las verduras tienen un sabor, por lo general, ligeramente amargo y aportan muy pocas calorías. Esto lo identifica el cerebro del bebé como un alimento poco nutritivo y energético que no ayudará a su crecimiento, provocando un rechazo", detalla esta nutricionista.

Una forma de abordar este problema puede ser "combinarlas con alimentos energéticos y proteicos, como cereales, legumbres, carnes, pescados o huevos". Esta sería una buena forma de introducir verduras y frutas esenciales para el desarrollo de los niños. Pero, también, esta nutricionista recomienda "ofrecerles variedad de texturas y sabores". Esto llamará su atención y favorecerá a que quieran probar nuevos alimentos.

Asimismo, Elena Toledano quiere enviar un mensaje a todas las madres que se encuentran muy preocupadas por la neofobia alimentaria infantil que presentan sus hijos. Y es que, como comparte, hay que "enfrentar esta etapa como cualquier otra que forme parte de su crecimiento. La mayoría de los casos se resuelven solos con el tiempo".

Algunas de las recomendaciones clave que ofrece Elena Toledano para abordar de la mejor manera la neofobia infantil son aumentar la variedad de las comidas y no retrasar los alimentos sólidos más allá de los 10 meses, no esconder las verduras triturándolas, mezclar los alimentos que no les gusten con otros menos calóricos y usar platos grandes para que, visualmente, no parezca tanta cantidad de comida, lo que puede agobiar un poco a los niños y favorecer el rechazo.

"Mientras los niños coman de forma saludable, tengan una actividad física diaria y estén envueltos en un entorno emocional sano, probar el calabacín puede esperar".

La neofobia infantil es una etapa con fecha de fin. Por lo tanto, la paciencia y los consejos que tanto Mercedes Cimas como Elena Toledano han compartido serán útiles para sobrellevarla de la mejor forma.

Elena Toledano da un último consejo a las madres que están desbordadas por esta situación. Recomienda "que intenten deshacerse de la culpa porque sus peques no comen de todo. Igual que las rabietas, lo mejor que se puede hacer es pasar esta etapa, dure lo que dure, de la mejor forma posible, recordando que, a veces, el bebé necesitará probar hasta 15 veces un alimento hasta aceptarlo".

Además, añade que esto "es un reflejo natural de esta etapa, por lo que vamos a tratarla con la mayor naturalidad posible".

