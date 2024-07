El motivo por el que no debes llevar las uñas pintadas si vas a dar a luz

Cuando una mujer se prepara para dar a luz, recibe numerosas recomendaciones y una importante pero no tan conocida es evitar llevar las uñas pintadas. Otra es no utilizar lentillas. Pero, ¿cuáles son las razones que dan los médicos españoles?

La relevancia de la consulta previa con el anestesiólogo

El doctor Nicolás Brogly, vicepresidente de la sección de Obstetricia de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), remarcó, en una entrevista a Europa Press, la importancia de acudir a un anestesiólogo antes del parto.

"Antes de dar a luz es fundamental acudir al anestesiólogo para saber qué es la analgesia del parto, cómo funciona, y en qué condiciones se puede poner. En Internet puedes encontrar mucha información, pero realmente los anestesiólogos obstétricos podemos dar a la paciente la información individualizada, porque ésta puede tener necesidades diferentes a la hora de parir", sostiene el especialista.

Esta consulta previa permite a las futuras madres entender mejor sus opciones y prepararse adecuadamente para el momento del parto.

Por qué no llevar uñas pintadas

El uso de esmalte de uñas puede interferir con la monitorización de los niveles de oxígeno en sangre durante el parto. "Si hay un parto instrumental o una cesárea, el esmalte interfiere con la medición del oxígeno en sangre, y puede alterar las mediciones durante la monitorización. Por eso se recomienda que las uñas, o al menos una, no estén pintadas para poder colocar el pulsioxímetro", explica el Dr. Brogly.

Pablo Tobías, médico especializado en Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Infanta Cristina, aseguró a Maldita Ciencia que las uñas pintadas “pueden ser un problema de cara al parto por no poder leer claramente con un pulsioxímetro la saturación de oxígeno, que se coloca en la punta del dedo”.

Mujer embarazada Pexels

La oximetría es crucial para evaluar la necesidad de ayuda respiratoria, controlar los niveles de oxígeno durante procedimientos quirúrgicos, y determinar la efectividad de la terapia de oxígeno suplementaria, entre otros usos.

La importancia de no llevar lentillas

Otro aspecto relevante es la recomendación de no usar lentillas durante el parto. En caso de emergencias que requieran una intervención quirúrgica rápida, como una cesárea, las lentillas pueden secar los ojos y provocar infecciones, además de causar disconfort a la paciente. "En cualquier momento hay que ir al quirófano, y con lentillas se puede secar el ojo y provocar una infección, así como mucho disconfort para la paciente", señala el Dr. Brogly.

Analíticas y epidural

El Dr. Brogly también destaca la importancia de contar con una analítica del tercer trimestre, especialmente para verificar los niveles de plaquetas y la coagulación. "Si tenemos una alteración puede ser una contraindicación de la epidural y no podemos arriesgarnos a poner una epidural sin estos datos por los riesgos de hematomas en la espalda", comenta el especialista.

Por otro lado, el uso de la epidural es ampliamente recomendado no solo por el confort de la madre, sino también por la seguridad que ofrece en caso de complicaciones. "La epidural da una seguridad que no da el no tenerla, por si hubiera complicaciones, que puede ocurrir incluso en un parto que se presume inicialmente normal", concluye el Dr. Brogly.

La preparación adecuada para el parto incluye consideraciones importantes como no llevar uñas pintadas ni lentillas, debido a los posibles riesgos y complicaciones que pueden surgir durante el proceso. Consultar con un anestesiólogo y tener la analítica del tercer trimestre son pasos cruciales para asegurar un parto seguro y bien gestionado.

