Este es el motivo por el que las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir asma que los hombres

La dificultad para respirar que provoca el asma es incómoda y ahora que estamos en primavera los síntomas pueden aparecer con una mayor frecuencia. Pues, como explica la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), "en la mitad de los casos esta patología aparece como respuesta a determinados estímulos que producen alergia: polen, ácaros del polvo (...)".

Sin embargo, hay evidencias de que esta enfermedad tiene una prevalencia más significativa en las mujeres con todas las consecuencias que esto puede provocar. Pues, el asma no tiene cura en la actualidad, sino que tan solo se pueden tratar sus síntomas y prevenir que aparezcan, evitando la exposición a los elementos que los desencadenan.

A partir de los 20 años, este riesgo aumenta

La alergóloga del Hospital La Salud, Valentina Gutiérrez, explica que "hasta la edad de 12 a 13 años la prevalencia del asma es mayor en los niños que en las niñas, aunque al llegar a la adolescencia el asma incide por igual a chicos y chicas, para a partir de los 20 años afectar en mayor medida a las mujeres".

Los motivos por los que esto sucede se sospecha que pueden estar relacionados con el papel de las hormonas. Y es que, como se menciona en el estudio Testosterone Attenuates Group 2 Innate Lymphoid Cell-Mediated Airway Inflammation, "las hormonas sexuales regulan muchas enfermedades autoinmunes e inflamatorias, incluido el asma".

Según la investigación, las pacientes con asma presentan un número de células linfoides innatas del grupo 2 (ILC2) mayor. Sin embargo, los expertos descubrieron que la testosterona atenuaba esto. Dado que las mujeres tienen menos testosterona que los hombres, aquí puede estar la clave por la que ellas son más propensas a sufrir asma.

EPOC, una de las complicaciones del asma en mujeres

El hecho de que las mujeres tengan un mayor riesgo de sufrir asma, también contribuye a que esta enfermedad derive en complicaciones como la Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC). Según el estudio More than 40 percent of women with asthma may develop COPD, but risk may be reduced "más de 4 de cada 10 mujeres con asma pueden desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)".

Al parecer, cuando los ataques de asma se vuelven frecuentes y hay otros factores implicados, como la obesidad o fumar tabaco, las posibilidades de desarrollar una EPOC son mayores. Esta enfermedad puede provocar que las mujeres dependan de los broncodilatadores y esteroides.

Cualquier mujer diagnosticada con asma debe saber que "el asma no se cura, pero con un diagnóstico y tratamiento adecuados y la educación de paciente se puede lograr un buen control de la enfermedad", como explica la Dra. Gutiérrez. Pues, aunque el riesgo de sufrir esta enfermedad sea mayor en ellas, es posible reducir el impacto que puede tener en la calidad de vida.

