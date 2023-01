Mitos sobre la píldora del día después

Desde 2009, las mujeres en España pueden comprar la píldora del día después sin necesidad de receta médica. Este anticonceptivo de urgencia contiene levonorgestrel y evita que se produzca un embarazo no deseado. Para que sea efectivo es crucial que se tome lo antes posible tras haber mantenido relaciones sexuales, pues si supera los 3 días su eficacia se reducirá.

La Encuesta SEC de Anticoncepción en España 2022 determinó que el uso de la píldora del día después es de un 31,4 % actualmente. Asimismo, aunque menciona que su uso se ha normalizado con los años, todavía existen mitos que desde la Sociedad Española de Contracepción intentan desterrar.

Mito: sus efectos son graves

La píldora del día después no es un fármaco que provoca efectos secundarios graves, aunque este sea un mito arraigado. Según Neus Caelles, farmacéutica y miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), explica que "las píldoras del día después son seguras para la salud y tienen efectos secundarios menores".

De hecho, completa esta información afirmando que "los efectos, que son leves y transitorios, pueden incluir náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal y menstruación más dolorosa de lo habitual que puede presentarse adelantada o retrasada". Además, no siempre se experimentan todos.

Mito: este método te permite abortar

Otro de los mitos más extendidos sobre la píldora del día después es que además de prevenir un embarazo no deseado, puede utilizarse como un medicamento que provoque un aborto. No obstante, esto no es cierto. El Comité Científico de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria aclara que no se puede interrumpir un embarazo en curso con este método.

En este caso, como informan, "la píldora del día después actúa retrasando el momento en que el ovario libera un óvulo e impidiendo su encuentro con un espermatozoide". Debido a que los espermatozoides sobreviven entre 3-5 días, por eso se recomienda su toma antes de que pasen 72 horas desde el encuentro sexual. Así, su eficacia será mayor.

Mito: puede provocar infertilidad

También, existe la creencia de que la píldora del día después provoca infertilidad o que las mujeres tengan problemas para lograr un embarazo. Esto tampoco es cierto, y la doctora Caelles apunta que los efectos que provoca la píldora no tienen ningún impacto en la fertilidad. De hecho, en la nota de prensa se concreta que "la mujer recupera la posibilidad de quedarse embarazada en el siguiente ciclo".

Según los expertos "La píldora del día después es un recurso que se puede utilizar ante una situación urgente en la que un método anticonceptivo falla. Este medicamento ha sido diseñado para utilizarse en un caso muy puntual".

