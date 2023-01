Miriam Al Adib: "Todo aquello que aumente la resistencia periférica a la insulina agrava los síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos"

El síndrome de ovarios poliquísticos sigue siendo un gran desconocido para muchas mujeres. ¿Qué implica su diagnóstico? ¿Se tiene siempre que tratar con fármacos? Miriam Al Adib, ginecóloga y obstetra, ha respondido a algunas preguntas sobre este tema para dar una mayor visibilidad a este síndrome que es mucho más frecuente de lo que pensamos.

¿Cuántas mujeres se diagnostican al año con ovarios poliquísticos?Pues, según la SEGO, el síndrome del ovario poliquístico (SOP) es la endocrinopatía más frecuente de las mujeres que se encuentran en edad reproductiva, con una incidencia del 6 al 21%.



¿Cuáles son los síntomas que podemos considerar de alarma?Los síntomas son muy variables, tanto a nivel cualitativo (tipos de síntomas) como cuantitativo (intensidad de los mismos). Estos pueden derivar de la anovulación con la manifestación de reglas irregulares, pero también se dan por el exceso de andrógenos que se produce en el síndrome del ovario poliquístico y que provocan la aparición de síntomas que consideramos virilizantes como el hirsutismo, el acné o la alopecia.

¿Existe algún factor que pueda agravar esta sintomatología?En realidad, sí. Todo aquello que aumente la resistencia periférica a la insulina agrava los síntomas que derivan del síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué factores pueden aumentar la resistencia a la insulina? Pues el sobrepeso o la obesidad, comer demasiados alimentos procesados y abusar de los azúcares, el sedentarismo, el estrés, el insomnio… En definitiva, los malos hábitos de vida en general.

¿Puede una mujer tener ovarios poliquísticos y no necesitar tratamiento?Sí, hay casos de mujeres que tienen pocos síntomas o estos son tan leves que no requieren de un tratamiento médico. A pesar de esto, sí es necesario informar sobre qué factores pueden generar resistencia a la insulina y, por tanto, empeorar los síntomas provocando que se agraven y que, entonces, sí sea necesario iniciar un tratamiento adecuado.

¿Cuándo sí hay que preocuparse por los ovarios poliquísticos?Lo primero es diferenciar los ovarios poliquísticos del SOP. Los ovarios poliquísticos presenta una imagen ecográfica característica en la que se observa un ovario con muchos folículos muy pequeños. Esto en sí mismo, en ausencia de síntomas, lo consideramos una variante de la normalidad. Sin embargo, el SOP es un trastorno endocrino en el que el ovario provoca un desorden hormonal —la imagen ecográfica de ovarios poliquísticos puede estar o no presente en las mujeres con SOP—. Por tanto, aquí sí que hay que preocuparse.

¿Qué opciones para tratarlos existen? ¿Hay algunas que sean peligrosas o tengan efectos secundarios importantes?Depende de cada caso particular, de los síntomas y del enfoque. Hay mujeres que presentan solo retrasos menstruales de menos de tres meses y en estos casos no siempre es necesario poner un tratamiento médico. Con seguir unos buenos hábitos de vida para no generar resistencia a la insulina sería suficiente. Pero, si la misma mujer presenta una resistencia a la insulina muy elevada podemos utilizar suplementos o fármacos para intentar reducirla. Hay mujeres que presentan retrasos en su regla de más de tres meses y en estos casos hay que valorar una serie de factores para enfocar el tratamiento desde las opciones más conservadoras hasta las más medicalizadas. Otras mujeres solo manifiestan síntomas virilizantes y para ello hay opciones: el hirsutismo puede tratarse con láser, el acné con un tratamiento dermatológico. También, hay pacientes que prefieren un tratamiento más basado en hábitos y otras un tratamiento hormonal para reducir de forma más inmediata los síntomas del hiperandrogenismo. El tratamiento se individualiza según los síntomas, su intensidad y las preferencias de las pacientes. Pero, en todos los casos, siempre hay que promover los buenos hábitos para evitar la resistencia a la insulina.#



¿Qué pasa si no se tratan los ovarios poliquísticos?Pues esto va a depender un poco de qué síntomas tenga la paciente. Si, por ejemplo, tiene reglas cada 40 días o, simplemente, hirsutismo, no le pasará nada por no iniciar un tratamiento. Pero, si sus reglas se presentan cada tres meses, esto puede favorecer la hiperplasia de endometrio y si aumenta la resistencia a la insulina se alteran más las hormonas. Debemos tener presente que la propia resistencia a la insulina favorece que a largo plazo aparezcan las enfermedades cardiometabólicas, como pueden ser la diabetes, hipertensión o dislipemia, entre otras.

¿Los ovarios poliquísticos tienen cura?No es que tengan o no cura, se trata de una condición del ovario. Hay casos que podríamos considerar a los ovarios poliquísticos como una variante de la normalidad —aquellas mujeres con síntomas leves— y casos con síntomas más severos que habría que controlar a través de los hábitos, suplementos y/o tratamiento médico.

¿Puede una mujer con ovarios poliquísticos quedarse embarazada fácilmente o todas experimentarán alguna dificultad?Es una lotería. Para que haya embarazo debe haber ovulación. Decir que tienes anovulación por tener SOP no es sinónimo de no ovular nunca. Obviamente, hay mujeres que ovulan pocas veces durante el año y las hay que, aunque no ovulen todos los meses, sí lo hacen en casi todos. Hay que tener cuidado con creer que esto puede dificultar el embarazo, pues basta que no lo busques y te confíes porque no ovulas casi nunca para que te quedes embarazada.