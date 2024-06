Nunca es tarde para empezar a entrenar: el método que arrasa en España y es apto para cualquier edad

Ale Llosa es una mujer increíble. De vitalidad desbordada, tiene siempre la palabra justa para calmar los equilibrios emocionales que vienen de serie con la edad. Afortunadamente, esta peruana de cuarenta y tantos ha creado su propio método de entrenamiento, el más completo hasta la fecha, para trabajar el cuerpo, por supuesto, pero también la mente.

Ale nos cuenta que ella misma comenzó a practicar este deporte con 30 años, lo cual significa que no hay una edad establecida para comenzar, y que nunca es tarde, sino todo lo contrario. Su método, llamado KO, se asienta sobre cuatro pilares: deporte intenso (que cada uno practica a su nivel, sin presiones); conexión interior; actitud positiva y alimentación consciente. ¿Estás ready for the action?

"La vida de hoy, con lo que somos y tenemos hoy"

La filosofía KO saca la energía de dentro afuera, y agradece lo que tenemos hoy. yssaolivencia

"El método KO te entrena para la vida. No importa la edad, ni el estado físico de cada uno, ni el momento vital en el que te encuentres. La idea es encontrar lo mejor de ti desde dentro, sacar fuerzas de donde crees que no las tienes y descubrir que siempre eres capaz", comienza diciendo Llosa.

La entrenadora peruana, que ha extendido su método por medio mundo, insiste en que no nos autocensuremos, puesto que KO nos enseña a respirar y a sacar lo mejor de nosotras sin concesiones al desaliento. "En el entrenamiento, que aúna boxeo, artes marciales, bootcamp y yoga no importa en absoluto la edad que tengas; el punto está en aprender a movernos hoy, con la fuerza que tenemos hoy y con la vida que tenemos hoy".

KO se nutre del deseo de aceptar y agradecer lo que hay, "dejando atrás lo que no. Se trata de saber que cada ser humano tiene un potencial grande y tenemos que sacarlo, descargando las mochilas que pesan. Todos los cuerpos se mueven bien si lo hacen desde el corazón, y de esa manera abrazarán la vida que tenemos como se presenta hoy".

Al ejercicio físico que se lleva a cabo, sudando de lo lindo (damos fe) se debe sumar sí o sí encontrar la calma desde dentro, "porque nadie lo va a hacer por ti, eso es algo sólo tuyo, te pertenece. Debemos aprender a respirar para después, y sólo después, dar lo mejor de nosotras al mundo", concluye Ale Llosa.

La revolución del concepto fitness

El objetivo no es conseguir un cuerpo 10, sino entrenar personas felices. M.K.

“Entrenar no tendría que tener como objetivo conseguir un cuerpo 10, delgado o musculado. En la actualidad hemos desvirtuado lo que idealmente es la belleza del ser humano, que se encuentra y se percibe realmente en personas felices, que aman su vida y que están seguras de sí mismas”. Con este lema que Llosa tiene tan claro, puso en marcha su método KO hace más de 15 años.

Por lo que respecta a España, el Método KO tiene su sede en la calle Belén 15. Allí, podemos experimentar todo lo que la filosofía de Ale Llosa nos brinda: una manera de cuidar y trabajar conjuntamente el cuerpo, la mente y las emociones a través de una disciplina única.

Los cuatro pilares del Método KO

El entrenamiento de Ale Llosa busca el equilibrio, físico y emocional, y vivir el presente. M.K.

¿Qué tiene de especial el método de Ale Llosa? Esta herramienta de bienestar integral está fundamentada en cuatro pilares. El primero consiste en sudar, retarnos, probar cosas nuevas, atrevernos, ser disciplinadas pero, sobre todo, divertirnos. La entrenadora se niega a que su propuesta sea una tortura, porque no cumpliría el propósito.

La segunda base en la que se asienta KO es la de conectar con nuestra esencia, buscar la paz en medio de la tormenta, respirar y aprender a amar el silencio (más difícil de lo que parece). La idea es situarnos en el presente, de forma consciente, agradeciendo siempre todo lo que tenemos.

Los movimientos del boxeo forman parte del entrenamiento KO. M.K.

En tercer lugar nos invita a mantener una actitud positiva, "a darle la vuelta a las situaciones que no salen como queremos, a enfrentarnos a la vida sin tanto miedo. Hay que vivir sin ser víctima de las circunstancias, sino a pesar de ellas; vivir con ganas e ilusión".

Para finalizar, el Método KO promueve una alimentación consciente, comer para nutrirnos, para cuidarnos. Por supuesto, "hay que disfrutar de cada bocado, respetando nuestro cuerpo y sus necesidades, comer feliz".

Hacer deporte para ser feliz, no para la operación bikini

El verano, un momento perfecto para activarnos y no perder la forma física. M.K.

La disciplina que nos invita a practicar Ale Llosa pretende que interioricemos que hacer ejercicio no es para tener un cuerpo 10, sino para sentirnos bien con nosotros mismos. "Queremos revolucionar el concepto de operación bikini y hacer entender al mundo que no hay que hacer deporte o practicar yoga para bajar de peso de cara a conseguir un cuerpo 10; el objetivo es llegar a ser quien quiero ser y como me quiero sentir".

"Practicando el método K.O o Soul Yoga conseguimos una percepción de nuestro cuerpo tal que podemos llegar a sentirlo y controlarlo, ayudándonos así a desarrollar la capacidad de hacernos cargo de nuestra mente, pensamientos y emociones, apagando los negativos y focalizando en los positivos".

En K.O Urban Detox Center hacer deporte o yoga no tiene nada que ver con conseguir un cuerpo perfecto, ni con el peso, las calorías o la balanza. Entrenar no tiene que ser un factor de 'aprobación' externa, sino un activador de empoderamiento interno. "El verano puede ser la excusa perfecta para empezar a activarnos física y mentalmente, de dar el primer paso para llegar a ser la persona en la que nos queremos convertir a través del esfuerzo y la constancia".

Soul Yoga, en busca del equilibrio interior

Soul Yoga en KO Urban Detox Center M.K.

Soul es un estilo único de yoga, fusión de Vinyasa, Power Yoga y Método KO, que trabaja la fuerza, la flexibilidad y la magia del flow. El movimiento corporal se combina con una respiración consciente, que ayuda a equilibrar el sistema nervioso y consigue que aflore la máxima expresión del ser humano, desde el control del cuerpo y la conexión con uno mismo.

En Soul Yoga se busca un equilibrio interior, a través del ritmo corporal adquirido entre música, movimiento y respiración, y exterior, gracias a la energía power individual y colectiva, gracias una la práctica grupal. “Sólo estando fuertes y conectados con nuestro yo interior podremos encontrar la mejor versión de nosotros mismos”, dice Ale Llosa.

Y añade, para finalizar: "KO es el mejor Cardio Party del mundo, una fiesta de energía elevadísima, agilidad, liberación y alegría. Trabajamos la velocidad, agilidad, coordinación para ser como una meditación en movimiento donde no tienes tiempo de pensar en nada más que estar presente y disfrutar de intentarlo".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.