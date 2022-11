'Medical Art', así es la única artista que es capaz de explicar las enfermedades a través del arte

Las bonitas ilustraciones con las que Sarai Llamas une anatomía y botánica traspasan la gran comunidad que la artista ha creado en Instagram. Sus diseños llegan a las consultas de los médicos, el ministerio de Sanidad y las vidas de pacientes para crear esperanza en los procesos físicos o enfermedades. "La medicina y el arte tienen mucho que ver, cuando alguien visualiza en positivo lo que le pasa es más fácil el proceso del tratamiento hasta curarse. Incluso ver cómo estamos hechos por dentro es algo realmente bonito", explica la artista española de Benavente, Zamora.

Cerebros que florecen, pechos de rosas o corazones llenos de ríos forman parte de un imaginario propio, y nunca antes visto, al que ella misma ha denominado "Medical Art" y que realiza desde Italia, donde empezó todo por puro azar.

¿Cómo surge la idea de unir anatomía y botánica? Surge de carambola (se ríe). Me vine de vacaciones a Italia, me enamoré y me quedé estudiando derecho y trabajando en un gimnasio. Al quedarme embaraza me despidieron y ese fue el pistoletazo de salida. Me puse a estudiar diseño gráfico.

Sarai Llamas Cortesía

¿Siempre has tenido sensibilidad artística? Sí, en esto hay truco. Soy hija de escultor y pintor. A los diez años ya tuve dos exposiciones de mis pinturas. Pero, después nunca había vuelto a explotar este talento heredado, hasta que me vi sin trabajo y embarazada y decidí estudiar diseño gráfico. Después fue todo seguido, mi ginecólogo me habló de que necesitaba una web y un logo, y a raíz de ahí arrancaron más peticiones como por ejemplo diapositivas para un congreso. Entonces se me encendieron cien bombillas y decidí estudiar ilustración anatómica en un máster en el que descubrí mi verdadera vocación, a la que a día de hoy me dedico y hace inmensamente feliz: ilustradora médica.

¿En qué consiste ser ilustradora médica? Soy la persona que entra en los quirófanos para crear ilustraciones científicas con las que los cirujanos, por ejemplo, pueden explicar los procesos de la operación en un congreso o dar a conocer a los pacientes cómo será el proceso sin tener que enseñarles un vídeo real con el que se desmayen. También lo hago para organismos, por ejemplo, he desarrollado ilustraciones para el ministerio de Sanidad visibilizando la importancia de los trasplantes en el proyecto 'Deja huella'. Se podría decir que muestro de una manera educativa la medicina.

¿Cómo pasas de ser ilustradora médica al Medical Art? Para que la gente pueda ver que cómo estamos hechos es algo realmente bonito. Incluso que una patología puede tener un toque de esperanza. Al mostrar solo los aspectos anatómicos y médicos me quedaba en algo demasiado elitista que no llegaba a todos, pues en medicina se usa términos que dejan excluidos a quienes no saben de ellos. Con el Medical Art hablo para todos con esperanza y el objetivo de concienciar. Es la pasión que buscaba desde hace mucho tiempo y que no había encontrado. Hoy puedo decir que tras cinco años compartiendo estas creaciones he encontrado ese sillón en el que he hecho mi forma.

Otra forma de ver el aparato reproductor femenino. Sarai Llamas

Concienciar nunca está demás. Yo todos los años creo mi ilustración, por ejemplo, para el mes del cáncer de mama, en octubre. Para mí es suficiente que solo una persona al ver mi creación se haga una mamografía o busque en google que tiene un bulto. No lo hago por el qué dirán, lo hago por las que están en el cáncer de mama, lo hago por visibilizar cada uno de los temas que trato.

¿Dónde te inspiras? Muchas veces me pilla en la ducha. Yo no soy como Picasso que la inspiración me tiene que venir trabajando. Me viene cuando de verdad no estoy trabajando, ni pienso en ello. Es precisamente cuando estoy haciendo justo otra cosa cuando me viene. A veces por las redes sociales, viendo otras cosas o leyendo los casos personales de la gente que me sigue. En esos mensajes me doy cuenta de la gran cantidad de experiencias e historias que tiene la vida.

¿Para cuando un libro? No todo el mundo tiene Instagram para ver tu arte. La idea es crear un libro de salón con ilustraciones bonitas y un papel bonito. No quiero contar nada, quiero que el mismo espectador pueda elaborar una historia a través de él, de mis imágenes y las citas que las acompañan. En varias exposiciones me ha pasado que cada uno las interpreta en función de lo que ha vivido, y eso es lo que realmente me gusta. Que esto a cada uno le sirva para lo suyo.