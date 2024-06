Lola Manterola, presidenta de CRIS contra el cáncer: "La investigación es la única cura posible, y todos debemos involucrarnos"

Acaba de ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Londres, en reconocimiento a su intensa labor contra el cáncer, con la que ha contribuido a cambiar la historia de la enfermedad buscando el apoyo social para la investigación, que considera la verdadera cura.

Con el foco puesto en los millones de personas que atraviesan un cáncer en todo el mundo, Manterola (que padeció un mieloma múltiple hace 16 años) insiste en "la trascendencia del esfuerzo colectivo, del compromiso de la sociedad civil y del trabajo de los investigadores, que tienen en sus manos la cura de la enfermedad pero que necesitan los recursos necesarios para lograrlo".

Luchadora incansable y con una energía fuera de lo común que constatamos al entrevistarla, la presidenta de la fundación es consciente de que no debemos esperar a que el Estado financie la investigación, sino que somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos apoyarla para avanzar. Por lo que se refiere a conciencia social, y como ella misma nos cuenta, las mujeres aprobamos con nota.

CRIS contra el cáncer es una fundación que lleva muchos años creciendo y apoyando la investigación contra esta enfermedad tan prevalente. ¿De dónde nació tu idea? De mi propia enfermedad, a la fuerza. Yo era una persona normal, trabajaba en finanzas, tenía 37 años, un marido y dos hijos pequeños. Nada especial. De repente, empecé a sentirme cansada, me dolían los huesos, y pensé que tenía artritis. Tardé mucho en ir al médico, y el diagnóstico tardó otro tanto porque realmente es una enfermedad infrecuente, y menos con lo joven que era. Descubrieron que padecía un cáncer en la sangre llamado mieloma múltiple, con pésimo pronóstico. Me sometí a los tratamientos convencionales, trasplante de médula, quimioterapia… pero seguía avanzando. Por suerte entré en un ensayo clínico en el hospital madrileño 12 de Octubre y, aunque recaí varias veces, conseguí sobrevivir. A partir de ahí, empezó mi 'otra vida'.

O sea, que ese ensayo clínico te salvó la vida.La investigación cura, de eso no tengo ninguna duda. Y como yo tuve esa posibilidad, lucho desde entonces a través de la fundación para dar la misma oportunidad a las personas con cáncer a las que los métodos convencionales no han podido ayudar. Habíamos vivido mi marido y yo en Reino Unido, y allí está la fundación de lucha contra el cáncer más importante del mundo. Había llegado el momento de pasar a la acción y crear algo en España.

¿Y ese nombre, CRIS contra el cáncer?CRIS en realidad corresponde a las siglas Cancer Research & Innovation in Science, pero también es un nombre propio. Es como decir 'Lola contra el cáncer', 'Sonia contra el cáncer'… porque el cáncer son personas. Y la lucha está en nuestras manos, en las de todos, tengamos cáncer o no. No podemos esperar a que el Estado solucione el problema, no hay tiempo que perder. En España tenemos el concepto de que, puesto que pagamos impuestos, ya se encarga el Estado de todo, pero eso no funciona. En Reino Unido sin embargo, pagan menos impuestos pero todos los ciudadanos se involucran en las donaciones de todo tipo, tienen esa conciencia de sumar.

¿La Sanidad en España no funciona?Tenemos una Sanidad espectacular en este país, pero claramente los fondos no dan para investigación en cáncer. Así que nos toca remangarnos e ir a por ello como ciudadanos, asumir nuestra responsabilidad y animar a los demás a que hagan lo mismo.

Imagino unos comienzos complicados, porque poner en marcha una idea tan ambiciosa (en el mejor de los sentidos) no debió ser fácil.CRIS nació en 2010. Al principio, involucramos mi marido y yo a familiares y amigos pero claro, eso tiene un techo. Creamos un proyecto de hematología en el hospital 12 de Octubre, donde me habían dado a mi la oportunidad de ese ensayo clínico. También pusimos en marcha uno de oncología infantil. Lo más importante era conseguir socios regulares, que pagaran todos los meses porque nuestro compromiso con los investigadores no es puntual, sino a medio y largo plazo. Hablamos con empresas, hicimos campañas para recaudar dinero, eventos deportivos, patrocinios…

¿Las mujeres nos implicamos más en este tipo de causas?En investigación cada vez hay más mujeres (aunque aún no son la mayoría). En cuanto a conciencia social y movilización, en este caso, desde luego que sí. Hay una asociación de taxistas en Andalucía (que ya operan en toda España) que hacían pulseras y se las vendían a los clientes por un euro, moteras que han recorrido el país hablando de CRIS… es muy emocionante.

¿Somos generosos los españoles?Absolutamente. La sociedad española es muy generosa, prueba de ello es que estamos a la cabeza en donación de órganos. Donamos menos a las fundaciones, eso sí, pero es una cuestión de educación. En Reino Unido los niños, desde que tienen 3 años, hacen muchas cosas para charity varias veces al año. Pero sí me gustaría hacer hincapié en la necesidad de una regularidad en las aportaciones. Aquí somos muy explosivos, de volcarnos en el momento en que sucede algo. Pero es importante ser constantes para que la investigación no se estanque. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Podemos donar desde 5 euros, y también tenemos donantes de 100.000 euros anuales.

¿Cómo funciona la fundación?Actuamos en varios frentes. El principal, ayudando y acompañando a los investigadores en su trabajo vital. Esto lo hacemos creando másters en la Universidad Complutense para que los estudiantes de Medicina puedan especializarse en investigación, y también con becas a través de las sociedades médicas, con tres años fuera de España y el último aquí, para que no se vaya el talento fuera.

​También tenemos unidades específicas en los hospitales para llevar a cano los ensayos clínicos… El objetivo de CRIS es dar otra oportunidad a los pacientes de cáncer que no han respondido a los tratamientos convencionales, y hacemos todo lo posible por conseguirlo.

​Y fomentamos la colaboración entre países, tenemos un equipo científico nacional y un comité internacional, además de que hacemos seguimiento a todos los proyectos en los que participamos para asegurarnos de que el dinero se está utilizando correctamente.

¿En qué están trabajando ahora, un ejemplo de esperanza?Los ensayos clínicos sirven para acertar y no tratar a los pacientes de un mismo cáncer por igual, porque hay muchas diferencias entre ellos. En Reino Unido estamos colaborando con la Universidad de Oxford en una vacuna contra el cáncer de pulmón. De momento es para que no haga metástasis, porque las recaídas con metástasis lo complican todo. Es increíble este nuevo trabajo.

CRIS trabaja mucho en oncología infantil ¿verdad?Te parecerá increíble, pero lo cierto es que la investigación del cáncer infantil sólo la financias las fundaciones. O casi. Por duro que suene, a las farmacéuticas no les interesa invertir en este campo porque hay pocos niños enfermos en comparación con los adultos (2000 casos frente a 150.000 al año), y no es rentable para ellas. Y ahí estamos nosotros. Y fíjate, el tumor cerebral en los niños tiene un 100% de mortalidad, cero supervivencia. Por eso el tiempo apremia y nosotros nos volcamos con los investigadores porque no es justo.

¿Cuál es vuestro próximo reto?Estamos preparando con mucha ilusión la segunda edición de la carrera popular 'Hay que correr', que tendrá lugar el último fin de semana de septiembre, el día 28. Se hace en Las Rozas, Madrid, y consiste en que cada participante debe conseguir una cantidad concreta de dinero de donaciones. En el caso de los adultos son 200, que puedes pedir a tu círculo cercano. Se trata de multiplicar y comprometerse con la causa. Es muy divertido porque la gente hace equipos, familias, compañeros de trabajo, amigos… hay muchos pacientes, familias con niños con cáncer, y el ambiente es precioso. No hace falta correr, se puede ir andando. La misma carrera en Francia ha recaudado 2 millones; en Bélgica un millón; y en España esperamos que sean 250.000 porque llevamos sólo dos años organizándola.

Imagino que tu trabajo es duro, teniendo contacto diario con casos de cáncer, familias, niños…Lo que yo pueda tener que soportar es ínfimo en comparación con lo que soportan los oncólogos infantiles, los investigadores, que están todos los días en la unidad. Nos agarramos a los casos de éxito y a todas esas personas que están sobreviviendo. Nuestros héroes son los investigadores, gente excepcional que no sólo trabajan de día en consulta, sino que por la tarde se van al laboratorio. Si tienen que infundir una terapia celular al paciente el día de Navidad, lo hacen. Es círculo virtuoso, profundamente inspirador.

Ellos, las enfermeras y todo el personal sanitario que están haciendo lo imposible para que esos pacientes salgan adelante.



Tu mensaje para las lectoras de esta entrevista es…Que la lucha contra el cáncer es un tema de todos, nos tenemos que involucrar, cada uno como pueda. La investigación es la única forma de acabar con el cáncer y dar una segunda oportunidad a los pacientes que lo sufren.

