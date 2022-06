Lo que la gente dice que hace... pero no

Somos muy de decir una cosa y hacer justo lo contrario, vaya por delante que me pasa. Lo peor es cuando nos lo creemos y lo decimos con la fuerza que nos da esa convicción. Yo creo que eso no me pasa, pero segura del todo no estoy. A veces me río de mi misma, que es muy sano y desengrasa, y otras pues no sé.

Hoy dejo por aquí una listita de las cosas que he detectado que dice la gente y que en mi cabeza son absolutamente mentira. Algunas las digo yo también.

-“Yo es que no pongo el aire acondicionado en casa, no me gusta”. Dicen eso cuando tú vienes de pasar una noche de perros con 40 grados y un dragón echando fuego en tu ventana desde las 24:00 hasta que ha sonado el despertador, que se debe haber asustado y se ha ido. Esa persona SÍ ha puesto el aire, vamos hombre.

-“Yo nunca desayuno”. Y según llegan al trabajo se preparan un café y unas tostadas que parecen el almuerzo de un peón caminero.

-“Yo no veo la tele”. Será el telediario lo que no ves porque tienes todas las plataformas, hasta las que no existen, y enganchas una serie con otra.

-“A mis hijos no les gustan las pantallas”. Pues no le gustarán pero está pegado a la tablet de mi hijo con los ojos fuera de las órbitas. Gustarle le gustan, otra cosa es otra cosa.

-“Yo no necesito traducción simultánea” (en una conferencia, en una exposición, EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO). Os conozco y sé que no habláis inglés.

-“Yo no veo telenovelas”. ¿Ah no? ¿Qué es ‘Mad Men’? ¿Qué es ‘Perdidos’? ¿Qué es ‘Los Soprano’? Si tiene 100 capítulos, hay amor, desamor, muerte y traición…

-“Me levanto a las 6:00 para hacer ejercicio”. Ejem, empezaste ayer, ya veremos.

-“Yo en la playa no puedo estar parada, tengo que hacer cosas”. En el chiringuito bien que aguantas tus tres horitas.

-“Este año no me he comprado un trapo”. ¿Las zapatillas de deporte no cuentan? ¿Las mallas? ¿Los bolsos? ¿Las gafas de sol? ¿Los abrigos?

-“No como nada y engordo, no lo entiendo”. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja, ni bebes.