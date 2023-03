El libro de Sophie et Voilà en el que se inspira Tamara Falcó y otros títulos para dar con el vestido de novia perfecto

La boda de Lele Pons y Guaynna el 4 de marzo en Miami dio por inaugurada la temporada de enlaces de 2023 de los famosos. En el evento, en el que pudimos ver a Aitana con un look que confirmaba que el negro sí es para las invitadas, se dieron cita algunas de las personalidades más populares de las redes y el papel couché. Sin embargo, hay otra boda que pretende acaparar todas las miradas este año: la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tras una sonada ruptura y una aún más comentada reconciliación, la Marquesa de Griñón y su pareja se encuentran inmersos en los preparativos de su enlace, que se celebrará, finalmente tras un retrasar la fecha por problemas logísticos), el 8 de julio de este año en el exclusivo palacete El Rincón.

Aunque no se conocen muchos detalles, la hija de Isabel Preysler ha ido compartiendo en sus redes sociales pequeñas muestras de la organización de su gran día, desde el chef con cinco estrellas Michelin que preparará el menú del enlace hasta la lista de regalos que la pareja ha elaborado y que incluye desde una manta de cashmere hasta un aparador. Pero, sin duda, el secreto mejor guardado de Tamara Falcó (y de cualquier novia) es el vestido. Sí que sabemos que será la firma española Sophie et Voilà la que diseñará su traje nupcial. De hecho, hemos podido ver a la Marquesa de Griñón en una de sus últimas publicaciones con el libro de la marca buscando inspiración para su enlace.

El libro Nessun Dorma de la firma recoge más de 300 bocetos de vestidos de novia elaborados durante los meses de confinamiento de 2020. Durante este periodo, fueron muchas las que enviaron a Sophie et Voilà detalles de cómo sería su look nupcial ideal y ellas se encargaron de hacerlos realidad en bocetos exclusivos que luego vieron la luz en este título. Todos ellos marcados por las señas de identidad de la marca cuyo atelier se encuentra en Bilbao: minimalistas y elegantes, dos características que, probablemente, veamos en el vestido que luzca Tamara Falcó el próximo 8 de julio. Si, como la colaborado de El Hormiguero, estás buscando inspiración, el de la firma bilbaína no es el único que puede ayudarnos a encontrar el vestido ideal para nuestro sí, quiero.

Tres libros sobre vestidos de novia

Lo primero, antes de lanzarnos a la búsqueda del vestido de novia perfecto, es entender que es mucho más que una prenda y que dependiendo de la elección de colores, complementos o detalles conseguiremos un efecto diferente en el que tenemos que sentirnos cómodas. Por eso, nuestra primera propuesta para usar como fuente de inspiración es Moda para novias, de Saskia Glandien, a la venta en Casa del Libro por 18 euros y de segunda mano. Todas las gamas de blancos, telas apropiadas, los tipos de colas... este ejemplar hace un repaso técnico sobre las muchas posibilidades que ofrece un vestido de novia para que podamos entender qué es lo que queremos y qué elegimos para nuestro gran día.

Algo más de tiempo nos exigirá la lectura de Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers, a la venta en Amazon por 72 euros, puesto que se trata de una guía que reúne los casi 400 vestidos de novia más inspiracionales e históricos que han llevado royals, modelos, cantantes y otras celebrities a través de fotografías realizadas en los escenarios en los que tuvieron lugar.

Por último y no por ello menos importante, no hay que perder de vista De blanco: historia del vestido de novia desde principios del siglo XX, de Harriet Worsley, a la venta de segunda mano en Casa del Libro. Tal y como describen, esta guía es "mucho más que un simple recorrido visual por la historia del vestido de novia y las ceremonias nupciales de Occidente, es el relato de la colisión entre la tradición y la alta costura, y una valiosa fuente de inspiración para diseñadores y futuras esposas".

La novia de Lorenzo Caprile

Si ninguno de los títulos anteriores te convence, siempre puedes acudir al manual que el diseñador de alta costura Lorenzo Caprile, encargado del ya histórico vestido con el que la infanta Cristina dio el sí, quiero, publicó en 2003. Se llama Vamos de boda: reglas de oro para el traje de la novia, madrina y demás invitadas y ofrece "una serie de sabios consejos y sugerencias para estar radiante el día de tu boda y alcanzar el difícil don de la elegancia, que es sinónimo de naturalidad, discreción y sutileza".

