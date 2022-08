Las 'marcas' inevitables que deja el verano en nosotros

Agosto se intenta estirar como un chicle pero por mucho que lo mastiques para reblandecerlo y que sea más fácil darle el estirón, dura lo mismo que cada año: 31 maravillosos días. Así que… al lío que todavía quedan cinco. No me vengas con que ya estás haciendo maletas para volver, que ya has vuelto, que estás trabajando o que tienes la nevera vacía y 0 ganas de bajar al súper. Ayúdame con esta lista, la última del verano.

La semana que viene nos ocuparemos de cosas más serias, o no… que al final todo tiene la importancia que cada uno le concede.

Vamos a hacer un repaso de las ‘marcas’ que el verano deja en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Si has estado de vacaciones y ya has vuelto seguro que alguna de las cosas que enumeramos a continuación te delatan como un ex veraneante. No lo podrás evitar.

Tienes pulseras de ‘hilo’ en la muñeca y/o en el tobillo de colores flúor. Vas de blanco a la oficina para resaltar el moreno. Cada día, a las 13.30 y a las 20.30 horas, te entran unas ganas locas de una cerveza helada. En realidad a cualquier hora. Bajas en chanclas a hacer la compra. Quieres que el pelo se te quede como cuando estabas de vacaciones… pero NO. Piensas que vas a seguir leyendo al mismo ritmo que cuando no tenías nada que hacer que no fuese LEER. Las siestas… Ay.

Luego hay otras marcas, concretamente dos, que todos y todas sufrimos en menor o mayor grado y que son puramente físicas

La que te deja la cinturilla del pantalón que te aprieta (no te lo pones desde junio). Algo ha debido cambiar porque antes no apretaba. La rozadura que te hace el zapato cerrado que llevas dos meses sin usar.

Pero te diré una cosa, aunque estés echando de menos los días de verano, largos y lentos, en dos días estarás viviendo un otoño lleno de contrastes maravillosos (y con algún que otro puente suculento). Estos meses que llegan proporcionan sensaciones únicas que seguro que estarás deseando vivir pero… eso ya es otra lista.

Feliz regreso

