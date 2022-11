De repente el lunes aparecieron en Instagram mensajes de 'despedida'. "Si desaparezco de aquí quiero deciros que…", "por si acaso no nos vemos más por aquí os mando un abrazo y…", "lo mismo me toca, así que me despido por si acaso"… Había también mensajes de alarma, de enfado y de súplica a Instagram para que "no cierren mi cuenta".

Todos estos mensajes apocalípticos respondían al hecho de que en Instagram empezaron a bloquearse cuentas y a desaparecer 'followers' de forma (aparentemente) aleatoria. La propia empresa anunció que efectivamente durante 8 horas hubo fallos en la red social y pidieron disculpas por ello. Las cuentas desaparecidas y bloqueadas volvieron a la normalidad aunque los seguidores desaparecidos no han regresado en su totalidad (según los afectados).

Llamaron mi atención esas 'notas de despedida', pero claro no era consciente de que para muchas personas perder su cuenta en esta red es como para un mago perder la varita mágica. Su fuente de ingresos. Entiendo el pánico.

Entonces ¿a partir de ahora hay aplicar a la vida en redes aquello de 'vive como si te fueras a morir mañana'? Miedo me dan esos alardes de sinceridad "por si me cierran la cuenta", esas "cosas que nunca te dije".

¿Qué haríais vosotras si Instagram no fuera ni de lejos vuestra fuente de ingresos, si fuese solo una red social a la que subís contenido y os relacionáis con otras personas con gustos afines (y con contactos de contactos, todo hay que decirlo), y os la cerraran? ¿La abriríais de nuevo o sería una excusa perfecta para desaparecer de ahí?.

Da para reflexión. Por una parte pienso: que tranquilidad… Y por otra: ¿cómo voy a negarle al mundo (en mi caso unos pocos miles de seguidores) mi contenido, auténtico, cotidiano y maravilloso? Y me da la risa.

Lo de 'las cosas que nunca te dije' igual sí lo hago pero agarrando el móvil para hacer llamadas, no para subir posts.

Y otra cosa… tal vez la desaparición de 'followers' no se debe al azar… si no que aprovechando la confusión hemos dejado de seguir cuentas de personas que poco o nada nos aportaban y así… nadie se da por aludido. Es un plan sin fisuras.