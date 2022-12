Las almohadas del 'corazón' tras una operación de cáncer de mama: "Previenen el linfedema y ayudan en lo psicológico"

Tras una operación de cáncer de mama, una mujer se enfrenta a muchos dolores e incertidumbres que también ponen en jaque su salud mental. Para ayudarle están las ‘Almohadas del corazón’ que reparte de forma gratuita la asociación cultural Carpe Diem del municipio madrileño de Sevilla la Nueva.

Esta iniciativa está impulsada por la enfermera María José Loly de Cooman, conocida como Micky, que se encarga de facilitar a mujeres recién operadas de cáncer de mama unas almohadas que le alivian el dolor, le ayudan en el aspecto psicológico y, lo más importante, previenen la linfedema, una de las mayores preocupaciones tras la operación.

Idea creada en Mallorca que se extiende a Madrid

La idea parte del Proyecto Micky, creado en Mallorca hace veinte años, al que ahora se ha adherido la asociación Carpe Diem para tejer y repartir estas almohadas a pacientes con esta patología en los hospitales madrileños. En el último año se han repartido alrededor de 80 entre los hospitales Severo Ochoa, Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y la Asociación contra el Cáncer de mama.

Según explica la enfermera y responsable del proyecto en Carpe Diem, Natalia Mudarra, en la operación por un cáncer de mama el cirujano extirpa los ganglios linfáticos a las pacientes, que son los encargados de que circule la sangre por la zona del pecho y el brazo. "El linfedema es la acumulación de líquido, que inflama el brazo y cuando aparece se vuelve crónica. Es muy dolorosa, llega a incapacitar y les limita en la actividad diaria", explica Mudarra. "La almohada tiene múltiples beneficios, pero especialmente sirve para prevenir el linfedema, pues al colocarse entre el pecho y la axila favorece la circulación", confirma la enfermera.

El componente emocional y los hijos

Almohadas del corazón Cedida

También hay un gran componente emocional, que el proyecto tiene en cuenta. Las responsables del proyecto realizan una valoración de las pacientes para personalizar la almohada según sus gustos, necesidades y si tiene o no hijos… "Esto hace que los niños pequeños normalicen la situación y lo acepten mucho mejor porque lo ven como algo positivo", añade. "Las almohadas tienen dos caras: una con dibujos y otra lisa, y según la parte de la cara que la paciente coloque sobre la almohada las enfermeras saben si quiere hablar o necesita que le dejen tranquila en ese momento", indica la responsable de la Asociación Carpe Diem en Sevilla la Nueva.

Las alhomadas son sus compañeras de viaje

Hay millones de historias detrás de cada mujer que sufre estas situaciones. Mudarra es especialista en tratar el aspecto psicológico de sus pacientes y por ello intenta buscar el modo de que estén lo más cómodas posible. "Siempre me dicen que las almohadas son su compañero de viaje, que les acompañan en todo el proceso", expone para, a continuación, explicar con más detalle lo que le cuentan las pacientes. "Todo lo que me transmiten es muy emocionante, las veo antes y en el postoperatorio, y para mí es una lección de vida por todo lo que me enseñan, especialmente a disfrutar el día a día y a pensar en el momento porque cada minuto que pierdes no lo vuelves a recuperar", asegura.

Las pacientes coinciden en que las almohadas les acompañan durante toda la terrible experiencia personal que es sufrir un cáncer de mama.

Un año después de la operación las mujeres suelen hacer una valoración y la lección de vida que dan, recalca Mudarra, es magistral: "Habitualmente me dicen que cuánta razón tenía, que habían vuelto a nacer y a vivir, y que la enfermedad les había ayudado a valorar las cosas mucho más", añade.

Actividades culturales para sufragar los costes

En la concepción del proyecto, uno de los pilares básicos ha sido no aceptar dinero a cambio de las almohadas. Estas se entregan de forma gratuita a las mujeres que las solicitan y, aunque a veces la gente quiere dar algo a cambio, "está completamente prohibido coger ningún donativo", matiza Mudarra

Las almohadas están confeccionadas por los voluntarios de la asociación y para sufragar los costes de producción (tela y maquinaria) la asociación organiza diferentes actividades culturales, como la obra de teatro “El cuento de Navidad”, que les permite recaudar fondos para este fin.

"Cuando la gente acude a la obra de teatro, que cuesta dos euros, y se entera de que tiene un fin benéfico se vuelca", cuenta Natalia, "todos quieren ayudar más, dar más, nos traen vestidos, dan más donativos".

La respuesta de la gente y los voluntarios que colaboran con la asociación de Sevilla la Nueva demuestra que este proyecto no solo ayuda a las pacientes, sino que confirma, como dice la canción, que "los buenos somos más".

"Todos los viernes vienen abuelitas a coser, incluso costureras de élite, que acuden a ayudar y contar sus experiencias. Iniciativas como esta crean comunidad, complicidad, compañerismo y demuestran la solidaridad de la gente", concluye.

