Lámparas de manicura, ¿incrementan el riesgo de cáncer?

El registro de centros de belleza y estética, según los últimos datos, ha experimentado un importante crecimiento en España. Y es que muchas mujeres cuidan sus uñas sumándose a algunas tendencias como la manicura "más orgullosa" y vitaminada de Alba Díaz. Ahora bien, el uso de las lámparas de manicura ha empezado a generar ciertas preocupaciones por la radiación ultravioleta que emiten. ¿Pueden estas incrementar el riesgo de cáncer?

Actualmente, la sociedad está mucho más concienciada del daño que puede producir el sol en la piel y es que, según la Asociación de Dermatología y Venereología (AEDV), "la incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los cuatro últimos años". Por eso, se está observando con lupa si las lámparas de manicura son un riesgo.

¿Por qué se usan lámparas de manicura?

Las lámparas de manicura son una herramienta esencial que reduce el tiempo de secado de los esmaltes y permite realizar esmaltado 'sempermanente' que dura semanas intacto. Por esta razón, están presentes en todos los centros de belleza y estética que ofrecen este servicio. De hecho, hoy en día es bastante extraño que en estos lugares no haya una herramienta como esta.

Sin embargo, las dudas sobre su inocuidad empezaron a hacerse, cada vez, más presentes a principios de año. Y es que el problema está en la radiación ultravioleta A que utilizan. Como explican desde la AEDV esta "es un conocido carcinógeno asociado a la aparición de cáncer cutáneo".

La radiación ultravioleta A ¿es ciertamente un riesgo?

La radiación ultravioleta A parece ser la menos nociva, según la Asociación, ya que hay otros tipos más agresivos (UVC y UVB). Pero, esto no quiere decir que no suponga un riesgo para la salud. De hecho, es la misma que se emplea en las máquinas para broncearse, de las que no se puede abusar, porque pueden acabar provocan un cáncer de piel en el futuro, todo por buscar un moreno rápido sin tomar precauciones.

Pero ¿qué es lo que dicen los estudios? El Dr. José Aguilera, coordinador del Grupo Español de Fotobiología (GEF) de la AEDV, expone que ha habido "resultados diversos, desde aquellos que no identifican un aumento del riesgo de cáncer a los que muestran que una exposición de 20 minutos a estas lámparas dio lugar a alteraciones en el ADN en células cutáneas cultivadas en laboratorio".

Y es que el tiempo de exposición es crucial, al igual que ocurre cuando tomamos el sol o utilizamos una cabina de bronceado. Pero, en estos casos, este especialista añade que tras realizar varias consultas, incluso a centros de belleza y estética, "se confirma que el tiempo de secado no supera en ningún caso los dos minutos de exposición". Por lo tanto, la radiación ultravioleta A no supondría un riesgo en estos casos.

¿Hay alternativas?

Aunque las evidencias permiten aliviar las preocupaciones sobre el uso de las lámparas de manicura es verdad que no en todos los centros se emplean las que emiten este tipo de radiación. Y es que hay alternativas. El Dr. José Aguilera comparte que "actualmente las lámparas que se utilizan en los centros de belleza también son leds de UV, de manera que se sustituye la luz fluorescente que había anteriormente por leds de UVA con espectro de emisión similar".

Sin embargo, las lámparas de manicura convencionales parecen no entrañar ningún riesgo siempre y cuando el tiempo de exposición no supere los 20 minutos. Y es que es el tiempo el que marca la diferencia entre un posible daño cutáneo y el uso de estas herramientas sin que tenga repercusiones algunas para la salud.

