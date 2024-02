Los alimentos que no deberías comer durante la lactancia: así podrían afectar al bebé

La lactancia es un proceso por el que una madre alimenta a su hijo recién nacido a través de los senos, pero no todas las mujeres pueden hacerlo con facilidad, ya que muchas de ellas han experimentado problemas durante este proceso. Según un informe del National Library of Medicine, la cifra de lactancia materna exclusiva en España (LME) fue del 66,4% a los 15 días y del 35,2% a los 6 meses.

Esto se debe a diferentes factores, como la hipogalactia, es decir, la escasa producción de leche materna, que no permite obtener un suministro de leche adecuado para satisfacer en exclusiva las necesidades nutricionales del bebé.

No obstante, existe una manera de favorecer la producción de leche materna, evitando alimentos que pueden estar causando esta hipogalactia. Además, con la supresión de estas comidas no solo mejorará la calidad y cantidad de la leche, sino que también lo hará la salud del bebé.

Efectos del pescado con alto contenido en mercurio durante la lactancia

La caballa puede reducir la producción de leche materna. WIKIPEDIA/purplecarrot

Es cierto que el pescado puede formar parte de una dieta sana, las grasas omega-3 del pescado son saludables para el corazón y beneficiosas para la salud en general. Sin embargo, algunos pescados contienen altos niveles de sustancias químicas poco saludables, como el mercurio.

El mercurio puede pasar de la madre al bebé a través de la placenta durante el embarazo y, en menor cantidad, a través de la leche materna después del parto. La exposición al mercurio puede afectar al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso del bebé durante el embarazo y después del nacimiento.

Los pescados que pertenecen a este grupo son la caballa real, el tiburón, el pez espada, el reloj anaranjado (de la familia traquictiídeos), el blanquillo y la aguja. Por el contrario, las opciones más seguras son el salmón, la tilapia, el bacalao, el bagre, la platija, el arenque y el abadejo.

El chocolate rico en teobromina afecta a la digestión del lactante

Chocolate negro Getty Images

El chocolate contiene pequeñas cantidades de cafeína y grandes cantidades de un compuesto que puede ser bastante preocupante para las madres lactantes, la teobromina. Esta sustancia puede interferir en los hábitos de sueño y la digestión del lactante, volviéndolo irritable.

Un caso que señala la NLM, es el de un lactante de 6 semanas de edad alimentado con leche materna, referida por una madre que afirmaba tomar de 4 a 5 tazas de café y de 2 a 3 botellas (de unos 480 ml cada una) de cola al día, así como ocasionalmente té y cacao.

A la exploración, el lactante ganaba peso adecuadamente, pero presentaba temblores y un aumento del tono muscular. Los síntomas del lactante disminuyeron notablemente dos semanas después de que su madre suspendiera todas las bebidas con cafeína.

Cabe destacar que no todo el chocolate contiene la misma cantidad de esta sustancia química. El chocolate blanco no contiene nada, mientras que el negro es el que contiene mayores cantidades, y el de leche se sitúa en un punto intermedio. Si comes una cantidad pequeña o moderada de chocolate, la cantidad de teobromina que pasa al bebé es mínima.

Los alimentos que producen gases: col, brócoli o cacahuetes

Los gases que produce el brócoli no son favorables durante la lactancia. iStockphoto

Si se han tenido gases durante el embarazo, los médicos recomiendan mantenerse alejada de ciertos alimentos conocidos por provocar gases.

Cuando un bebé amamantado tiene una sensibilidad o alergia alimentaria, las moléculas de lo que comió la madre se pueden abrir camino a través de la leche materna hasta el sistema digestivo del bebé, donde irritan el revestimiento del intestino del bebé y causan dolor.

Por otro lado, las sensibilidades alimentarias son específicas para cada niño, pero hay algunos alimentos que se aconsejan evitar, como la col, el brócoli o los cacahuetes, entre otros. Si el bebé tiene gases por naturaleza, consumir estos alimentos durante la lactancia puede hacerle sentir incómodo.

Alimentos que afectan en menor medida a la lactancia

El exceso de ajo y perejil durante la lactancia puede afectar al bebé

Perejil: En general, las hierbas perejil, salvia y menta pertenecen a una clase denominada antigalactagogos, porque se sabe que disminuyen la producción de leche materna. Sin embargo, tendrías que comer una gran cantidad de estas hierbas para que interfirieran en la cantidad de leche materna que produces. Ajo: Aunque el ajo tiene grandes propiedades saludables para el organismo, la leche materna refleja los sabores de los alimentos que has comido, y a muchos bebés no les gusta el sabor del ajo. En algunos casos, puede hacer que se nieguen a mamar. Por otro lado, el ajo puede reducir los niveles de azúcar en sangre, así que si la mujer padece hipoglucemia o diabetes, debe evitar consumir demasiado ajo.



