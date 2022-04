La cerámica, una nueva forma de hacer yoga sin esterilla

Todas coinciden “es terapéutico” y muy liberador pasar unas horas creando algo, abstraída del mundo. No importa la edad, ni la profesión. Esta 'manualidad' te cambia la vida. “Un momento de risas, un momento para abrirse, para relajarse, para concentrarse … Ninguna sale de clase, como llegó”, desvela María Vega de Seoane, creadora de la escuela de cerámica: El Atelier Pottery.

Disfrutar de las cosas pequeñas y bonitas creando vajillas hechas de manera sostenible ayuda a la tierra y al alma. Te traemos cinco iniciativas 'de barro' con mucha calma.

El atelier de Pottery

“What happens in poterry stay in poterry”, bromea María Vega de Seoane. A sus clases de cerámica acuden royals como Simoneta Gómez Acebo, empresarias como Daniela Rodríguez (fundadora de la agencia de influencers Soy Olivia), amas de casa o directivas como Inmaculada Matia (directora de recursos humanos de Kwuait Petroleum).

María Vega de Seoane, creadora de El Atelier Pottery. Cortesía

“Disfruto viendo sus estrategias para llegar de la idea de lo que quieren hacer. En cerámica cada uno puede llegar de mil maneras hasta su creación. Consiste en inventar”, explica María, que ha convertido la cerámica en su forma de vida. Sus clases son un círculo de confidencias mágico. “Vienen con cara de agobio y se van felices diciendo ¡qué bien me ha sentado!”, cuenta orgullosa. Una sensación muy parecida de bienestar personal a la que sucede después de una clase de yoga. Tocar tierra con las manos conecta con la esencia del ser y ayuda a mejorar el bienestar. Crear es como meditar, te mantiene muy concentrada en el presente.

Plato de Simoneta Gomez-Acebo Cortesía

María llegó a la cerámica por el estrés y una depresión. Su carrera empezó con la gastronomía. Es Cordon Bleu de pastelería y asesora de cocina saludable para empresas como VIPS, El Corte Inglés o Sturbucks.

El ritmo fue muy frenético y tuvo que parar. Ese parón le llevo a estar un año y medio recibiendo clases una vez a la semana en el taller de una amiga. Desde el primer día se sintió como si llevara toda la vida haciendo cerámica. Cuando su amiga dejó de dar clases montó su propio taller en el garaje de casa, con un hornito. Y el confinamiento le proporcionó el tiempo para aprender todo lo que sabe de forma autodidacta. En muy poco tiempo ha tenido mucho éxito y cuenta con clientas como Carolina Herrera o Gerogina y Cristiano Ronaldo.

Pieza de Daniela Rodríguez, fundadora de la Agencia de Influencers Soy Olivia Cortesía

800 grados

800 grados es el nombre del proyecto conjunto de Ruth Peche y Yoli Fernández, dedicado a pintar porcelana (que no cerámica).

Se conocen desde hace muchos años por su vinculación con la Fundación Inocente. Juanma López-Iturriaga, ex jugador de baloncesto y presentador de la gala; y José Velasco fundador de la Fundación, son sus maridos respectivamente. Y aunque ambas vienen de distintos ámbitos profesionales (Ciencias de la información y Medicina), las Bellas Artes las han unido en el camino. Ruth lleva años creando arte submarino con conciencia ecosostenible en diferentes y delicados formatos (fotografía, esculturas de crochet, grabados…) y Yoli dando rienda suelta a un universo creativo y expresivo también con mensaje sostenible a través del color y formas las cajas geométricas.

Ruth Peche y Yoli Fernández Cortesía

La pandemia fue el punto de inflexión. “Hacía muchos años que yo pintaba porcelana y en plena pandemia decidí retomarlo. Después, y en plena crisis existencial por lo vivido, le propuse a mi amiga Ruth unirse y montar un estudio con la porcelana como soporte pictórico”, explica sonriente Yoli. “Somos muy poco ortodoxas, experimentamos y desvariamos”, añade. Sus proyectos son una mezcla entre los gustos de sus clientes y su libertad creativa.

Piezas de 800 grados Cortesía

La porcelana es más fina, más delicada y transparente que la cerámica, me explican. Y pintarla nos lleva de nuevo, como en la cerámica, a la terapia, la meditación. “El hecho de crear es terapéutico y meditativo. A mí me ha ayudado mucho durante toda mi vida”, explica Ruth. Además de vender sus obras dan talleres. “Nos gusta que sea algo íntimo, con poca gente para que se cree un ambiente donde poder charlar y dar rienda suelta a la imaginación”.

Balsac Studio

Las creadoras de Balsac Studio son Casilda de Nicolás y María Colao. Su relación con la cerámica es a través del diseño. Viajan por toda España en busca de artesanos con los que crear piezas únicas y colaborar para promover, a su vez, una economía local. “Nos inspiramos en las pequeñas cosas, en la naturaleza, el campo, el arte o la moda. Nos gusta crear combinaciones únicas, con distintas piezas de cerámica en nuestro pequeño estudio y poder dar a conocer el trabajo de los artesanos tan maravillosos que hay en nuestro país”, explican. Todo empezó en 2019 y desde hace poco también organizan talleres relacionados con la cerámica. “Es una forma maravillosa de conectar con nosotras mismas y bajar el ritmo. Hace poco hicimos unos cursos de 'kintsugi', una técnica japonesa a través de la cual aprendemos el arte de reparar y darle una segunda vida a las cosas. Gracias a la cual aprendemos también la importancia de sanar las heridas y estar en paz”.

Casilda de Nicolás y María Colao. Cortesía

Ana cerámica

Ella es Ana Casal, de profesión periodista, siempre trabajó en la radio, en la cadena Ser. Su maternidad le dio el impulso de querer tener más tiempo para su familia y crear su propio trabajo a través de la cerámica. Empezó a mostrar sus creaciones caseras en Instagram y desde el principio tuvo gran éxito. “Estoy muy contenta de haberme atrevido a dar el paso, a mostrar mis cosas, a mostrarme a mí. Estos bloques son parte de mí. La cerámica es una actividad de introspección que te lleva la mente muy dentro de ti”. En las familias todo se celebra alrededor de la mesa. “Mi abuela era una gran creadora de mesas bonitas en las que sentarse a compartir y valorar. Ella es la inspiración de mis vajillas”. Como dicen los franceses, el “art de la table”: Platos, manteles, flores, velas…todo pequeño y bonito.

"El yoga no es otra cosa que mirarse hacia dentro, no tanto posturas bonitas sino una actitud de dar a los demás lo bueno y para eso hay que conocerse primero. La cerámica me proporciona estar rodeada de colores bonitos, en un estudio bonito y poder dar a los demás lo que sale de todo eso”, explica Ana.

Ana Cerámica Cortesía

Stoa cerámica

Marta Muñoz Calero es una de las mejores fotógrafas y estilistas gastronómicas de nuestro país. Burguer King, Harpers Bazar, Mahou, Orlando, Florette, son algunas de las marcas que confían en su arte. Una sensibilidad artística que también desarrollaba como afición a través de la cerámica y que la pandemia ha convertido en un proyecto que crece con su propio estudio y un crédito ICO para tornear con vistas al pantano de San Juan desde el estoicismo. A ello le debe el nombre de la marca. Un homenaje a la Escuela Estoica. “Entre las columnas de esta filosofía he ido fraguando una nueva forma de vivir en la que la cerámica es un pilar fundamental”, explica. “Para mí la cerámica es una auténtica terapia. El barro te enseña muchas cosas, como practicar la paciencia, vivir en presencia, concentrada solo en una cosa, y el desapego: muchas veces pasas horas con una pieza y te das cuenta que no esta bien realizada y es mas importante abrirla, romperla y aprender de sus defectos”, añade Marta que en el confinamiento se refugió en su casa del pantano con su torno. “He pasado horas torneando en la pandemia, incluso hacía zooms con mis amigas a la vez. Conversación con amigas y cerámica es una maravillosa combinación”.

Stoa cerámica Cortesía

Terroso, primitivo, sencillo, desinhibido… El movimiento del torno al igual que cada una de las historias de estas valientes mujeres es hipnótico. Se reinventan y crean un mundo más bonito y sanador para el planeta y las personas.