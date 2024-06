La farmacéutica Helena Rodero explica cuáles son los errores que impiden mejorar las manchas de la piel durante el verano

Helena Rodero ha explicado algunos de los errores que se cometen con los que no se pueden mejorar las manchas de la piel. Como muchas ya sabrán, las manchas pueden aparecer por diferentes motivos: tomar un medicamento, cambios hormonales, algún proceso inflamatorio, el contacto con algún perfume o sustancia fotosensibilizante y la exposición al sol.

Según explica la web MedlinePlus, la exposición al sol o los rayos ultravioleta, sobre todo después de haber estado tomando un medicamento llamado psoraleno, "puede aumentar el color de la piel (pigmentación). La sobreproducción de pigmento se llama hiperpigmentación y puede ser el resultado de ciertas erupciones cutáneas, así como de exposición al sol".

Además, el grado de pigmentación que tenga una persona puede "ayudar a determinar qué enfermedades cutáneas puede adquirir con mayor facilidad". Por ejemplo, los que tengan un tipo de piel que es más clara, serán "más sensibles a la exposición y daño a causa del sol".

Con el verano a la vuelta de la esquina, miles de personas esperan con ansia el momento de las vacaciones. En ese periodo, muchos buscarán coger un poco de color en la piel. Sin embargo, el problema llega si esas personas tienen manchas. En este caso, tendrán que tener más cuidado al sol para poder controlarlas. La farmacéutica Helena Rodero ha compartido en sus redes sociales algunos errores que se cometen.

Los errores que impiden controlar las manchas, según Helena Rodero

La experta ha explicado a través de un vídeo en sus redes sociales este asunto. "¿Incapaz de controlar tus manchas aunque estás utilizando protección solar y una rutina bien diseñada despigmentante?", comienza su discurso en el post para añadir: "Estos podrían ser los errores que podrías estar cometiendo".

Helena Rodero dice que uno de esos errores es "tomar el sol en el cuerpo estimula toda la piel y, por lo tanto, va a hacer que las manchas del rostro empeoren". Esto se debe a que "el sol estimula la piel" y implica "la creación de pigmento en el rostro".

Otro de los errores comunes es que se suele "pensar que la protección solar te cubre del bien y del mal". Sin embargo, se debe tener en cuenta que no son infalibles. Rodero asegura que "cuando hay un problema de manchas no solamente se recomienda usar protector solar, sino lo que se denomina foto evitación, es decir, que no te de el sol directamente".

Y por último, aunque no es algo que ocurra solamente en la época de verano, otro aspecto negativo es el uso de exfoliantes físicos. Sobre este asunto, la farmacéutica explica que si hay problemas de melasma y se exfolia la piel con un exfoliante de granulitos, lo que se está haciendo "es inflamarla y esto empeora mucho el melasma".

¿Qué se debe hacer para evitar las manchas en el rostro?

Helena Rodero cuenta que la mejor forma de evitar que se formen manchas en la cara es usar doble protección. Esto quiere decir que lo primero que se debe hacer es "aplicar un fondo protector transparente". ¿Cuál es la cantidad adecuada que se debe utilizar? Según dice la experta tendrá que ser entre 0,70 o 0,75 mililitros.

Después de aplicar el fondo protector transparente, habrá que dejarlo asentar para posteriormente aplicar un foto protector que sea de color. Rodero afirma que será necesario extenderlo a toquecitos con una brocha para no levantar el foto protector que se había echado anteriormente. "Queda un efecto blur espectacular", asegura la farmacéutica en otra de sus publicaciones de TikTok.

