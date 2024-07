El verano promueve la 'gordofobia', propia y ajena. Te contamos por qué ocurre con la ayuda de expertas

La llegada del verano trae consigo cosas maravillosas: tardes en la playa, cañitas al sol y las ansiadas y deseadas vacaciones. Sin embargo, los días más calurosos del año son especialmente delicados para quienes tienen una relación complicada con su cuerpo, pues es durante esos meses cuando la gordofobia, es decir, el rechazo explícito a los cuerpos grasos, puede darse de manera más manifiesta al estar tanto el cuerpo, como la apariencia física, más expuestos.

Andrea Arroyo, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica a 'Mujer.es' que "en verano, es frecuente que las personas que no tienen una relación saludable con su cuerpo y con su aspecto físico tengan continuamente pensamientos rumiativos o se encuentren sobre pensando, teniendo por lo tanto mucho ruido mental en torno al peso y a la figura".

La experta en nutrición y psicología, especializada en obesidad, señala que es fundamental tomar perspectiva para poder salir de esta situación, especialmente cuando entran en juego los pensamientos más obsesivos.

"De esta forma, es posible luchar contra la sobre importancia que se les da, porque muchas veces, se producen por procesos que a nivel mental y cognitivo, hacen que le demos esta importancia tan exagerada a algo que no debería de tenerlo. Hay que situarse y buscar recursos para no estar todo el día pensando en esto, pues hacerlo sólo logra que aumente la intensidad del malestar", asegura.

Indica que identificar lo que ocurre es un gran paso, siendo el siguiente pensar qué recursos tiene quien se ha visto acechado por tales pensamientos para salir de ese bucle, verlo desde otra perspectiva y salir de esa excesiva rumiación.

Nos han hecho pensar que hay que tener un cuerpo perfecto. De no ser así, ha de ser ocultado

Por su parte Marian del Álamo, autora de 'Sanar para aceptar mi cuerpo' (Grijalbo, 2024), indica que es realmente complicado no pensar en el peso o en el cuerpo en una sociedad que nos invita a ello constantemente al lanzar mensajes para que cambiemos nuestro cuerpo antes de verano, hagamos dietas, recurramos a tratamientos estéticos… "Al final, los pensamientos rumiativos y las emociones que aparecen con ellos son una forma de tu mente para protegerte de lo que te han hecho creer que es lo correcto, que es intentar que tu cuerpo sea perfecto y que lo ocultes si no lo es", dice la psicóloga.

Tu cuerpo no ha venido a este mundo a ser "perfecto", ha venido a se funcional y permitirte vivir

"Por eso es tan importante hacer un proceso terapéutico que te ayude a sanar y a conseguir cambiar la percepción y las creencias acerca de ti y de tu figura. Que te ayude a conseguir la aceptación y, por tanto, el bienestar. Sanar las heridas que te hacen sentir insegura para poder vivir el presente disfrutando, priorizando lo importante. Tu cuerpo no ha venido a este mundo a ser "perfecto", ha venido a se funcional y permitirte vivir, transitar y disfrutar”, explica la autora.

Mentalidad de la dieta y microgordofobias

Andrea Arroyo critica la llamada "operación bikini" por tener "un fin meramente lucrativo y económico que no tiene en cuenta ningún tipo de criterio de salud. Lo que favorece es la mentalidad de la dieta y comportamientos que pueden ser muy disruptivos, o directamente conductas de riesgo, como dietas muy restrictivas o severas, que ponen en riesgo la salud ".

Imagen de 'La supervivencia de una chica con curvas' Netflix

Pero teniendo en cuenta que hemos normalizado las dietas y las sesiones de fitness casi maratonianas, y que nos hemos acostumbrado a escuchar a nuestro círculo de amigas y familiares echar por tierra sus siluetas, la siguiente pregunta sería si en realidad, todos tenemos actitudes gordófobas, entrando entonces en la conversación las denominadas "microgordofobias".

"La gordofobia es el sesgo, la discriminación, juicio y desvalorización a las personas con un peso que no encaja en lo que la sociedad considera "normativo" o canónico. La microgordofobia hace referencia a pequeños gestos, frases, creencias, pensamientos, etc, que son muy sutiles y pasan casi desapercibidos, porque están muy normalizados y generan mucho malestar, perpetuando el odio y rechazo hacia ciertos cuerpos", dice Álamo.

Cuando una persona que no se ajusta a los cánones posa en bañador, la gente se apresura a decirle que es valiente

Indica que el hecho de que tantas personas hayan normalizado ideas como la de que "las personas gordas no son exitosas" o la de que "son gordas porque quieren y no tienen fuerza de voluntad" supone un gran malestar para quien recibe ese tipo de comentarios y los vive. ¿Otro clásico? Cuando una persona que no se ajusta a los cánones posa en bañador, la gente se apresura a decirle que es valiente.

"Hay creencias o situaciones sociales en las que se da por hecho que tienen que ser muy valientes por ponerse un bañador si no se tienen ese cuerpo normativo. Se da por hecho que se van a tener que sentir afortunados porque se permiten ir en bañador pese al peso que tienen. Es discriminatorio, porque se les otorga un valor diferencial por su condición de peso, algo que puede provocar aún más gordofobia y rechazo social. También genera mucho malestar en las personas que padecen este tipo comentarios y de estigmatización. Estamos favoreciendo un entorno cada vez más gordofóbico y a nivel social, situaciones de mayor rechazo" explica Arroyo.

La microgordofobia promulga además el mensaje en la sociedad de que los cuerpos gruesos han de ser combatidos

De forma inconsciente, la microgordofobia promulga además el mensaje en la sociedad de que los cuerpos gruesos han de ser combatidos, una idea muy asentada a causa de la cultura de la dieta que prima y que considera que la finalidad definitiva es la delgadez, por lo que entran en marcha todo tipo de actitudes en torno a la comida y al ejercicio físico para alcanzar esa silueta ansiada.

Andrea Arroyo explica que esta mentalidad de la dieta consiste en una sobre importancia y una serie de procesos a nivel cognitivo y mental que giran en torno a la necesidad constante de estar a dieta, de vigilar lo que se come, de tender a la dicotomía entre alimentos buenos y malos…

"Puede provocar gran malestar a la hora de escoger lo que se come o de manejar cualquier situación vinculada con la comida. Puede conducir a conductas evitativas, como no ir a determinados eventos sociales o evitar cualquier situación relacionada con exponer el cuerpo. También puede generar malestar, ansiedad y un deterioro de nuestra vida, y puede hacer que emerja cierta vergüenza a que nos vean comer. Pueden surgir además creencias distorsionadas sobre lo que los demás van a pensar", explica.

La mayoría de las dietas o hábitos que la sociedad nos ha hecho creer se alejan mucho de una vida saludable y del auto cuidado

Marian del Álamo asegura que querer cambiar un físico sólo para que sea delgado, o para perder peso, es lo contrario a cuidarlo y mimarlo. "Cuando mimas y cuidas tu cuerpo piensas en variables que verdaderamente se relacionan con la salud, es decir, en hábitos de vida que te hagan estar saludable de verdad. Recordemos que la mayoría de las dietas o hábitos que la sociedad nos ha hecho creer se alejan mucho de una vida saludable y del auto cuidado, porque no han priorizado que estés sana, sino que estés delgada y, aunque te hayan hecho creer que sí, no son sinónimos", advierte.

La gordofobia es el motivo principal del 'bullying' y se infiltra también en el mundo de la salud y en el ámbito laboral, y por si fuera poco, TikTok se está encargando de crear un nuevo lenguaje con el que bromear sobre el peso de los demás y sobre lo que cada un come, normalizando de este modo las microagresiones.

Para tener un cuerpo de bikini, sólo necesitamos dos cosas: un cuerpo y un bikini

Autocrítica

Yo confieso que dedico un tiempo vergonzoso del día a pensar en mi cuerpo y a criticarlo, y la problemática relación que tengo desde hace muchos años con mi silueta y con la comida encuentran en una sociedad que prefiere estar delgada a estar sana (los efectos a largo plazo del Ozempic se desconocen, pero ya surgen muchas voces en contra) el escenario perfecto para que esta problemática no haga más que crecer. Por eso, es esencial que este verano, y todos los demás, recordemos que todos los cuerpos son "cuerpos de playa" y que para tener un cuerpo de bikini, sólo necesitamos dos cosas: un cuerpo y un bikini. Incluso un bañador, si me apuras.