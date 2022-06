Famosas que han dicho públicamente que usan CBD (y los beneficios que les achacan)

El CBD (siglas de cannabidiol) se ha colado en nuestras vidas con la rapidez propia de las cosas impactantes. ¿Un componente del cannabis que vale para solucionar un montón de problemas cotidianos a la vez… y no coloca? Cuéntame más.

Quien más, quien menos, tiene una amiga que usa CBD, un primo que despotrica sobre el CBD o unas ganas locas de probarlo. Según datos de CBD Intel European CBD, el 56% de consumidores de la UE han oído hablar acerca de CBD; el 16% lo ha usado y el 82% lo recomendarían a alguien cercano. Sus motivaciones son: paliar el dolor (38%), reducir el estrés (26%) y relajarse (10%).

“Esta polivalencia tiene que ver con el sistema endocannabinoide, un conjunto de receptores presente en todos los mamíferos cuya actividad se ve mejorada por el CBD. Se sabe que esta red de células regula el apetito, el dolor, la memoria o el humor. Su fin principal es mantener la homeostasis del cuerpo, es decir, un balance del organismo que garantiza la buena salud. De forma natural producimos endocannabinoides, que permiten el correcto funcionamiento de este sistema. Ahora bien, en caso de déficit, el CBD interactúa con él y lo estimula, logrando que nuestros cuerpos recuperen la homeostasis”, aclaran desde ProfesorCBD, el e-commerce de productos de cannabidiol destinados al bienestar.

Con este panorama, no era de extrañar que un montón de famosas se sumaran a la ola 'CBDiana', buscando el ansiado bienestar integral, ese equilibrio entre el cuerpo y la mente que sospechamos que existe, pero no siempre conseguimos alcanzar. Aquí recopilamos lo que muchas celebrities están experimentando con su nuevo superingrediente de moda, el CBD:

La obsesión de Kim Kardashian

Kim Kardashian en Nueva York GTRES

La modelo y socialité llegó a declarar en su último embarazo que en la baby shower de sus bebés sólo aceptaría productos de CBD. “Todo el que me conoce sabe que estoy obsesionada con esta sustancia que me ha ayudado incluso a dormir mejor”, ha dicho sin tapujos en una entrevista condedida a Enews. Desde ProfesorCBD aclaran que el cannabidiol no es un hipnótico: es decir, no induce directamente al sueño, “pero su acción relajante sí permite a sus usuarios descansar mucho mejor”. Cuentan con dos aceites específicos para el sueño, de la línea Buenas Nochezzz, que combinan CBD y GABA, un neurotransmisor natural que los estudios vinculan a un efecto tranquilizante. “No cuentes ovejas, cuenta gotas”, bromean. La tienda dispone de una calculadora para afinar con la dosis efectiva.

Aceite CBD 5% Buenas Nochezzz con GABA, de hakuna Oil Athletics. 39,95€ Cortesía

Alessandra Ambrosio, para la 'ansiedad mental'

Alessandra Ambrosio en la premiere de 'Armageddon Time' en Cannes GTRES

La modelo también es fiel al CBD por su acción ansiolítica y relajante. No es un caso aislado: según confirman desde ProfesorCBD, las compradoras de sus aceites son, sobre todo, mujeres.

Lo refrendan los datos: la prevalencia del insomnio en mujeres es hasta 6 puntos superior, según la Sociedad Española del Sueño. Ambrosio lo explicó así en la web Well + Good: “Lo más importante que hay que hacer para prepararse para un desfile de Victoria’s Secret es dormir 8 horas la noche anterior. Es difícil, porque la mente se pone ansiosa, así que pruebo el aceite de CBD y creo que ayuda”.

Jenifer Aniston: ansiedad, dolor y estrés

Jennifer Aniston. GTRES

Según la actriz, el CBD le ayuda con el estrés, el dolor y la ansiedad. “Tiene todos los beneficios de la marihuana, pero sin el colocón”, ha declarado a usmagazine.com. Desconocemos en qué formato lo usa. Los más populares son: flor, aceite, e-liquids, cremas cosméticas y geles deportivos. La ausencia de colocón es totalmente real: la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el CBD es una sustancia legal, segura y sin ningún efecto psicoactivo.

Mandy Moore, a prueba de tacones

Mandy Moore es la gran Rebeca Pearson en la serie 'This is us' GTRES

Mandy Moore, La estrella de 'This is Us' ha hecho público su truco para aliviar el dolor de pies después de todo el día en tacones: aceite de CBD de uso tópico. La acción tópica del CBD, explican desde ProfesorCBD, “resulta ideal para dolores musculares o articulares localizados”. De hecho, la tienda cuenta con pomadas antiinflamatorias ricas en CBD para aplicar antes y después del ejercicio.

Olivia Wilde, para el cuello

La actriz y directora Olivia Wilde OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/GTRES

La actriz habló de su loción corporal de CBD, de la marca Lord Jones, en una entrevista con The New York Times. "Recientemente hice una obra en Broadway durante seis meses. Mi cuerpo estaba destrozado, mi cuello estaba muy tenso. El CBD tiene beneficios relajantes, y la idea es evitar usar demasiados analgésicos".

Leighton Mester, contra la tensión

Leighton Meester, posa en Madrid para la prensa. JORGE PARÍS

Leighton Meester, otra intérprete que frena la tensión y la ansiedad con bálsamos de CBD, según ha contado a Shape Magazine. “Lo aplico sobre mis manos y hombros en momento de tensión y ansiedad”.

Mercedes Milá, adiós marihuana

Mercedes Milá Movistar Plus

Una representación patria. La presentadora, que reconoció en Chester in Love que había sido usuaria frecuente de marihuana en el pasado, lo acabó dejando por una mala experiencia. Ahora, según ella misma cuenta en sus redes sociales, gasta aceites y leches corporales de CBD. “Estas últimas”, concluyen desde ProfesorCBD, “abren una vía de esperanza para personas dermatitis atópica, gracias al potencial antiinflamatorio y antimicrobiano del CBD”.