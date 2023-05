"No has ganado peso, estás hinchada". Cuántas mujeres han escuchado esta frase alguna vez y es que, en ocasiones, la retención de líquidos acaba confundiéndose con el sobrepeso. Aunque pueden coexistir, estas dos situaciones no siempre tienen por qué darse al mismo tiempo. Y es que hasta las mujeres delgadas pueden tener retención de líquidos.

Según la última Encuesta Europea de Salud, un 15,5% de las mujeres sufre sobrepeso y este parece ir en aumento cada año. Esto incrementa el riesgo de sufrir algunas enfermedades: diabetes, hipertensión, cardiopatías, etc. Pero ¿es la retención de líquidos sinónimo de sobrepeso corporal o no tiene nada que ver? Vamos a verlo.

¿Qué es la retención de líquidos?

Se trata de una acumulación de líquidos en el cuerpo que provoca inflamación en algunas partes, por ejemplo, en las extremidades. Para detectarla, desde el Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo explican que "debemos presionar la zona con el dedo firmemente y debe aparecer un hundimiento que permanece visible durante unos segundos o incluso minutos". Si sucede esto, existe retención de líquidos.

Por lo general, no duele, aunque es verdad que la inflamación puede resultar incómoda y molesta. Las causas pueden ser múltiples, desde una hidratación deficiente, hasta una vida sedentaria o "cambios hormonales intensificados en el embarazo", como informan desde el Complejo.

¿Por qué las mujeres sufren más retención de líquidos?

La retención de líquidos suele ser más frecuente en las mujeres y esto puede tener distintas causas. Una de ellas es el embarazo, como ya mencionamos, pero también el uso de la píldora anticonceptiva por la acción de los estrógenos, como explican desde el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, la menopausia es una etapa de la vida de la mujer en la que la retención de líquidos puede estar presente. De hecho, Eduardo González Zorzano, experto del Departamento Científico de Cinfa expone que "cuidar la alimentación es importante siempre, pero lo es especialmente en este momento en el que aumenta el riesgo de desarrollar patologías graves como enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, o problemas como retención de líquidos".

Retención de líquidos y sobrepeso ¿están relacionados?

El motivo por el que la retención de líquidos suele ser sinónimo de sobrepeso corporal es porque ese exceso de líquido repercute en el número que aparece cuando las mujeres se suben a la báscula. Sin embargo, suele ser transitoria y, por tanto, no tardarán en volver a su peso normal al seguir determinados hábitos saludables.

Beber agua y hacer ejercicio físico puede ayudar a contrarrestar el efecto que los estrógenos tienen en el cuerpo, la retención de líquidos que aparece en el embarazo o en la menopausia. No obstante, sí es posible que esté vinculada con el sobrepeso en algunos casos.

Hay mujeres con sobrepeso que, también, tienen retención de líquidos, principalmente, porque se mueven muy poco o porque se alimentan mal. Como mencionan desde el Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, un exceso de sal o de productos refinados puede favorecer su aparición.

No obstante, hay que tener presente que la retención de líquidos también puede ser una consecuencia de un tratamiento farmacológico. Los corticoides suelen tener este efecto secundario y, también, algunos tratamientos hormonales, como informan desde el Complejo.

