Olvidar a tu ex ¿sí o no? Cómo de saludable es cada opción contado por expertos

La película 'Olvídate de mí', que se estrenó en 2004, abrió entonces un interesante debate en el que era imposible no preguntarse si en el caso de que existiera una metodología para olvidar por siempre a una ex pareja, apostaríamos por ella (recuerden que en la película una mujer hace que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación recién acabada). En pleno duelo resulta complicado no fantasear con lanzarnos a los brazos del olvido, pues cuando la ira, la tristeza o la incomprensión nos inundan, la posibilidad de borrar el dolor se antoja ciertamente irresistible.

Una experta en rupturas públicas, Ariana Grande, ha llamado a su esperado nuevo disco 'Eternal Sunshine', y el vídeo del single 'We Can't Be Friends' es un claro homenaje a la película protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, un ya icónico largometraje que cumple además ahora 20 años. Por ello, la misma pregunta ha vuelto a emerger: ¿es buena idea borrar los recuerdos de nuestras ex parejas o nos condena este acto a no aprender jamás de los errores?

Responde Susana Ivorra, autora de ‘Luces, cámara... ¡amor!’. "Hay errores que seguimos repitiendo porque aprendimos las lecciones equivocadas. Serán errores con diferentes matices, pero en esencia son los mismos, porque creíamos saber por qué los cometimos, más puede que esa sea sólo una parte de la verdad. Cuando ponemos excesivamente el foco en nosotras, en lo que hemos hecho "mal", o cuando lo ponemos excesivamente en la otra persona, eludiendo nuestra parte de responsabilidad, no terminamos de entender la realidad y podemos seguir adelante errando nuevamente", asegura.

Muchos mitos del amor romántico se desmontan en malas relaciones que nos sirven para cuestionarnos muchas cosas

Comenta que hay errores que no son en sí mismos un error, pese a parecerlo, porque sin ellos, quizá seguiríamos creyendo cosas que no son verdaderas o sostenibles. Señala que por ejemplo, muchos mitos del amor romántico se desmontan en malas relaciones que nos sirven para cuestionarnos muchas cosas.

Ana Clavell, Psicóloga transpersonal, explica que como psicoterapeuta centrada en mujeres que quieren cultivar relaciones sanas, lo primero que sucede a sus pacientes cuando rompen con alguien es que están desesperadas por querer olvidar a la otra persona, algo que considera completamente válido y normal.

"Forma parte de un mecanismo centrado en evadir nuestra experiencia emocional, y esto no es malo. Simplemente, tiene la intención de ahorrarnos ese dolor, pero lo cierto es que cuanto más neguemos que algo nos duele, menos podremos tratarlo y repararlo", aclara.

Indica que tenemos que darnos el espacio suficiente para sostener la tristeza sin juzgarla y sin apurarnos para sentirla, dándonos así el espacio y el tiempo necesarios para recuperarnos de esa ruptura. "Una función biológica de la emoción de la tristeza es ralentizarnos para poder curar e integrar los aprendizajes de lo que sea que esté sucediendo en nuestra vida. La tristeza simplemente te está diciendo que pares un momento, te des un buen abrazo y permitas hacer algo para ti que te ayuda a sentirte mejor contigo misma", explica.

"Evadir la tristeza sólo nos va a llevar a retrasar nuestro proceso de duelo y de superación de esa ruptura. Por ello, mi mayor invitación es que simplemente te centres en ti misma y te vuelvas a conectar con aquellas personas y actividades que te hagan sentir acompañada y amada, porque cuando pones el foco en ti, el otro deja de ser el protagonista, dándote así permiso para centrar la ruptura en tu sanación emocional, y no en olvidar a la otra persona", comenta la autora de 'Sana tus heridas emocionales'.

Cuando pones el foco en ti, el otro deja de ser el protagonista, dándote así permiso para centrar la ruptura en tu sanación emocional, y no en olvidar a la otra persona

En tiempos hiper digitalizados, no es especialmente sencillo olvidarnos de nuestro pasado. Desde los recuerdos de Iphone (¿soy la única que cree que los carga el diablo?) hasta las redes sociales, nuestras ex parejas aparecen en las pantallas de nuestros dispositivos móviles con más frecuencia de lo que nos gustaría, por lo que por más que pongamos en marcha el contacto cero, en ocasiones la obra de Steve Jobs y de Mark Zuckerberg actúan en contra de nuestros deseos de olvidar.

Por si fuera poco, un estudio que data de 2021 indica que los recuerdos de nuestras relaciones juegan un papel vital en nuestro funcionamiento cognitivo, pues cuando rompemos con alguien, el cerebro ha de recomponerse para no olvidar y situar los recuerdos a un lado. Al no ser ya una prioridad, la memoria ha de averiguar dónde ponerlos.

Como señala Ana Clavell, herramientas terapéuticas como la hipnosis reprograman nuestro cerebro para crear nuevas asociaciones positivas, llevándonos de este modo fácilmente a darle el comando a nuestro subconsciente de olvidar a la otra persona, poniendo el foco y la atención en nosotras mismas. Cree además que hay forma de olvidar o de intentarlo sin deshumanizarnos.

"Allí donde ponemos nuestra atención están nuestra presencia y nuestra energía emocional. Por ello, parte del proceso de "olvidar" a la otra persona debe consistir en hacer consciente cuándo queremos escapar de nosotras mismas al poner el foco en lo que está haciendo la otra persona. En vez de olvidar, yo usaría la palabra re enfocar, para mover ese foco de atención hacia ti misma cada vez que tu mente se distraiga pensando en la otra persona", asegura.

"Al mismo tiempo, también podemos comprometernos con el acto de sacar de nuestro sistema emocional a la otra persona por medio de herramientas sencillas como la escritura terapéutica. Lo cierto es que si cuando no hemos olvidado a una persona es porque hay procesos emocionales que se quedaron abiertos con estas emociones que no han tenido la oportunidad de liberarse, y que se quedaron atascadas en nuestro cuerpo y en nuestra mente, si logramos sacar tales emociones y esos pensamientos colocándolos en papel, sabiendo que ya no tienen que ocupar tanto espacio en nuestra mente, esto puede traer una gran liberación, porque cuando está en el papel, ya no está en tu cabeza", comenta.

Arrancar páginas de nuestra historia impide que podamos integrar lo aprendido

Cuando hacemos esa misma pregunta a Ivorra, la de si hay forma de olvidar sin deshumanizarnos, asegura que esa es "la pregunta del millón" que escucha continuamente en su consulta. Es entonces cuando lanza otra pregunta. La de para qué olvidar. "Arrancar páginas de nuestra historia impide que podamos integrar lo aprendido. Pensamos que el olvido elimina el dolor, y no es así", señala.

20 años después del estreno de 'Olvídate de mí', no queremos olvidar que los errores y los fracasos amorosos son parte de la experiencia romántica. Por más que queramos eliminar de forma inmediata el error, como demuestra la película, hacerlo es sólo una solución a corto plazo que a la larga, traerá consecuencias irreparables. En el amor, al igual que en el desamor, no hay atajos.

