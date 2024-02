El entrenamiento de fuerza de Rosa López que puedes hacer en casa y sin materiales

Desde que llegó el Covid-19 y la consecuente pandemia a nivel mundial, muchas de las actividades que hacíamos fuera de casa desaparecieron de nuestras vidas. Frente a esto, algunas personas decidieron reinventarse creando plataformas online para poder seguir llevando a cabo el día a día desde el salón de nuestros hogares.

Una de las actividades que más ha triunfado en este movimiento es la del deporte, esta vez ha sido Rosa López la que ha publicado en sus redes sociales su entrenamiento de fuerza, que requiere menos de 1 hora y podrás realizar sin ninguna dificultad desde casa.

La cantante ha mostrado su faceta más deportiva a través de su cuenta de Instagram con un reto que le ha propuesto su entrenador: "Mi calvito @davidnavarrofitness me ha propuesto quemar 500 calorías diarias en menos de 59 minutos a través del ejercicio de fuerza", explica la granadina.

Ejercicios de fuerza de Rosa López para perder 500 calorías en menos de 1 hora

Rosa ha compartido con sus seguidores dos ejercicios de esta rutina. Comienza con unas flexiones, para las que solo se necesitan dos superficies donde apoyar las manos y los pies, de tal manera que la superficie donde se apoyan las manos quede un poco más elevada que la superficie donde se apoyan los pies. Una vez se consiga esta posición, comienzan las flexiones, que alternan el apoyo de rodillas en el suelo.

El segundo ejercicio son saltos, primero hace hacia delante, como puede ver en el vídeo, y cuando salta hacia atrás apoya las manos en una de las colchonetas. Sus fans no han sido los únicos sorprendidos al descubrir este método, ella misma ha confesado que "hay trabajos o ejercicios que a día de hoy me sorprenden por la cantidad de musculatura que implican, con el consecuente gasto calórico".

Una rutina sin intensidad para ganar masa muscular

A pesar de impresionar escuchar "quemar 500 calorías en menos de 59 minutos", el entrenamiento de la artista no la lleva al límite, ya que su entrenador no le deja "acudir a la alta intensidad, me controla en las zonas medias en todo momento. Nunca pulsaciones a mil", cuenta.

Luego ha añadido que la única opción que quiere con este nuevo reto es la "quema calórica y creación de músculo", algo que sin duda le parece más atractivo que "hacer solo aeróbico".

Sus seguidores han sido los primeros en mostrar la admiración hacia la exconcursante de Operación Triunfo con comentarios como "tienes una fuerza de voluntad para todo lo que haces en tu vida", "ole tu y tu fuerza de voluntad", "que campeona", mientras que a otros les ha servido de inspiración: "fuerte inspiración para mí y muchas", "muchas felicidades por ser inspiración para muchos".

