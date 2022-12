El 'enviado' con bastón y carpetilla

Desde el martes por la mañana tengo en la cabeza el tema de la columna, estaba deseando escribirlo. Va de contaros una historia humana (creo), tipo la de la Taxista luminosa, pero con más gente implicada. Va de personas y va de bondad en el sentido más aterrizado de la palabra. No de grandes gestos solidarios, tan necesarios, sino de esa bondad a pie de calle, en las escaleras del metro o en la puerta de autobús, tan necesaria.

El martes en Madrid hizo un día de perros, lloviendo a mares, con frío (no demasiado, no nos volvamos locos), y con ‘ríos’ de agua en ciertas calles que hacían que, si calculabas mal la distancia hasta la acera, te calabas el pie, fijo. Estaba yo en la parada de autobús con el paraguas, la mochila del ordenador, el bolso, la mascarilla preparada… como otras tantas personas. Subo, paso la tarjeta de transporte y me siento justo detrás del conductor.

Iban subiendo personas, igual de cargadas que yo, igual de incómodas e igual de dormidas. En esto que sube un señor mayor (le calculaba entre 70 y 80 años) con abrigo, capucha, bastón (entiendo que este es el motivo por el que no llevaba paraguas) y una ‘carpetilla’ bajo el brazo. Con poco margen de maniobra, la verdad. Subió en último lugar. Apoyo el bastón y empezó a buscar por los bolsillos. Yo me estaba levantando para cederle mi lugar, pero él seguía rebuscando, agobiado. El autobús arrancó. "No la encuentro, no la encuentro", decía agobiado. Le pregunté: ¿La tarjeta del bus? Yo le paso la mía. Una chica que había sentada al otro lado del pasillo, a mi altura, también se ofreció a pagarle el viaje. Y él (cada vez más agobiado): "no, no, la mascarilla". El conductor le dijo que sin mascarilla se tenía que bajar (las normas son las normas)… y de repente todas esas personas que parecían dormidas, despertaron.

Y lo hicieron para buscar en sus bolsos y mochilas mascarillas nuevas que ofrecerle al señor. Así que se puso una mascarilla rosa, la primera que le dieron, cogió su bastón, su ‘carpetilla’ y antes de sentarse levantó la mano hacia el fondo del autobús y dijo emocionado (me recordó a un concursante de un talent show antes de actuar): gracias, son ustedes muy amables. Y a mí se me metió algo en el ojo.

En esta ciudad, que ya es mía sin serlo, vamos todos corriendo, subimos las escaleras de dos en dos, siempre hay prisa y nos miramos poco. Pero a veces ocurre la magia y esto os digo que lo fue. En mi cabeza ese señor no era un hombre normal, era un enviado que nos ponía a prueba para ver si somos capaces de levantar la cabeza del móvil y pagarle un billete de autobús o regalarle una mascarilla nueva a un desconocido, ahora lo sé. También sé que tengo que dejar de ver tanta ficción.

PD: A mis sobrinas… aplicaos el cuento que hay que recuperar los 'puntos de bondad' perdidos quemando rueda.