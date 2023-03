Mi madre, como todas las madres incluida yo, se repite. Es algo que adquieres de forma instantánea en el mismo momento de dar a luz: la capacidad de repetirte sin que esto sea un hecho consciente.

Lo que mi madre dice cada vez que llega la primavera, desde que tengo uso de razón, es: "en esta época la calle es un circo, unos con abrigo, otros en manga corta, unas con medias, otras con pierna al aire. No sabe una qué ponerse". Es entonces y no antes cuando sé que ha llegado 'el entretiempo'. Curioso y gráfico concepto. En Almería no hay entretiempo, por ejemplo. Hay veces que hace calor y otras en las que refresca. Listo. Precisamente una de las cosas que me gustan de Madrid es lo marcadas que están las estaciones, lo presente que está el 'entretiempo'.

Esta es una de mis épocas del año preferidas, la gente está contenta en general. No está agobiada por el bochorno del verano, y no camina rápido bajo capas de ropa.

Hasta los plenos en el Congreso son más entretenidos. Estos días, durante la moción de censura de Vox, que ya era entretenida por surrealista, hemos podido ver cómo las políticas en su mayoría han optado por el color blanco: trajes, camisas, camisetas, vestidos… Como dice Anitta Ruiz, es símbolo de pureza y transparencia, pero también es el preludio de días más largos y cálidos.

A mí el entretiempo de marzo y abril me sabe a cerveza, me huele a torrijas y a playa y es de color amarillo con toques naranjas. El entretiempo de septiembre y octubre me sabe a vino tinto y a sopa de sobre y es de color naranja con toques marrones. El primero me anima, me da energía y me pone las pilas; el segundo me proporciona calma, orden y paz. Me quedo con el primero, pero porque sé que llegará el segundo.

Disfrutemos de la primavera, con medias o sin ellas. En seguida llegará la próxima y no nos habrá dado tiempo ni a suspirar.

Si quieres recibir en primicia la opinión de cada jueves suscríbete a nuestra newsletter.