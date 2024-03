Hay dos ejercicios en concreto que pueden reducir la tensión arterial en mujeres

Las mujeres tienen un elevado riesgo de sufrir hipertensión arterial durante la menopausia. La Sociedad Española de Cardiología (SEC) comparte que hasta el 50% de ellas recibirá este diagnóstico en algún momento durante esta etapa de la vida.

Sin embargo, también hay otros factores que se deben tener en cuenta. El doctor José María Gámez Martínez, presidente de la Asociación de Cardiología Clínica de la SEC, explica que "las mujeres que durante su edad fértil han tenido problemas en el embarazo, como puede ser hipertensión o diabetes gestacional, parto pretérmino, abortos de repetición o bajo peso del bebé al nacer, así como aquellas con enfermedades inflamatorias —lupus o artritis reumatoide— o cáncer de mama, van aumentando progresivamente su riesgo cardiovascular".

Una de las medidas para prevenir la tensión alta es hacer ejercicio físico. Y es que hay una revisión y un ensayo clínico que avalan los beneficios que algunas prácticas concretas tienen para prevenir todas las consecuencias que tiene la hipertensión para la salud de las mujeres.

La sentadilla isométrica contra la pared

Hacer sentadillas isométricas contra la pared es un buen ejercicio para reducir la tensión arterial. Así lo descubrió una revisión en la que se analizaron distintos tipos de ejercicios, como los entrenamientos de resistencia o los aeróbicos entre otros, para observar cuál de ellos era el más efectivo para reducir tanto la presión arterial sistólica como diastólica. Los resultados fueron bastante sorprendentes.

Si bien los ejercicios aeróbicos, de resistencia dinámica y alta resistencia eran interesantes, todavía lo eran más los entrenamientos combinados. Pero, lo más curioso llegó con los ejercicios isométricos, especialmente, con la sentadilla isométrica contra la pared. Esta conseguía reducir hasta un 90.4% la presión arterial sistólica y en un 91,3% la diastólica.

Para realizar una sentadilla isométrica tan solo hay que adoptar la posición de una silla apoyando la espalda contra una pared. Las piernas deben formar un ángulo de 90º y conviene estar el máximo tiempo posible en esta posición antes de descansar y repetir el ejercicio.

El Tai Chi para reducir la tensión arterial

Un ensayo clínico publicado a principio de febrero de este año buscó comparar el Tai Chi con el ejercicio aeróbico para comprobar los beneficios que este podía tener para reducir la hipertensión o su riesgo. En él participaron un total de 342 personas, de las que 176 eran mujeres, que estuvieron supervisadas a lo largo de todo un año. Los resultados que arrojó el ensayo fueron muy interesantes.

Si bien, en un principio, puede parecer que el ejercicio aeróbico es más eficiente para reducir la tensión arterial, los datos que se recogieron fueron: "-7,01 mm Hg para el grupo de Tai Chi frente a -4,61 mm Hg en el grupo de ejercicio aeróbico". De hecho, el ensayo concluyó que los 12 meses practicando Tai Chi —esta disciplina de movimientos suaves, lentos y controlados— fueron más efectivos que para aquellos participantes con prehipertensión que practicando ejercicio aeróbico.

El doctor Enrique Galve, presidente de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la SEC, explica que "la hipertensión aumenta entre cuatro y seis veces las probabilidades de padecer un infarto cerebral". Y es que el ictus es la primera causa de muerte en mujeres.

Por ello, desde la Fundación Española del Corazón recomiendan no fumar, limitar el consumo de alcohol, controlar el peso, comer saludable y hacer ejercicio físico. Asimismo, también recuerda que hay ocasiones en los que un tratamiento farmacológico es una opción.

