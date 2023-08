Ejercicios en casa para endurecer los glúteos fácil, rápida y eficazmente

No hay excusas a la hora de hacer ejercicio. Ya no necesitas ir al gimnasio, ni gastarte el sueldo en un entrenador personal. Y es que, desde la crisis de la Covid-19, la mentalidad en cuanto a deporte se refiere ha cambiado en España: ya no se necesita un centro deportivo, se puede hacer desde casa con los vídeos y entrenamientos online.

Desde el año 2022, junto con el 'boom' del 'body positive' (amar tu cuerpo tal como es), se une el movimiento centrado en cuidar una zona concreta de su cuerpo, la tonificación de los glúteos. El 'bootyselfie' o 'belfie' es real, ya que son miles las chicas que presumen de trasero frente al espejo, a lo Kim Kardashian, para colgarlo en su Instagram.

Cómo conseguir tonificar los glúteos

Y es esta tendencia, la que precisamente ha aumentado el interés por practicar ejercicios específicos para aumentar glúteos, como el 'Hip Thrust', diseñados para una efectividad localizada. Rubén García, entrenador personal, ha compartido en sus redes sociales un entrenamiento específico que consta tan sólo de cinco ejercicios para tener unos glúteos perfectos:

Hip thrust : debes hacer cuatro vueltas con 12 repeticiones cada una. Mejor si añades peso.

Sentadilla búlgara : haz dos vueltas con 12 repeticiones y un mínimo de 5 kilos de peso.

Zancada sobre cajón: haz cuatro vueltas con 12 repeticiones.

RDL (peso muerto Rumano): debes hacer cuatro vueltas con 14 repeticiones.

Clam raises: haz tres vueltas con 15 repeticiones.

Pero, ¡cuidado!, antes de hacer este entrenamiento específico de glúteos debes calentar adecuadamente. El objetivo es activar bien los músculos, ya que sólo así se trabajará de forma eficaz.

Cómo potenciar estos ejercicios de glúteos

Para moldear el glúteo a base de ejercicio debes combinar el entreno que nos propone Rubén con ejercicios más analíticos, como las sentadillas. Pero, no todo vale. Recuerda que para hacerlas bien y sean efectivas debes bajar poco, no es necesario tocar el suelo, llevar todo el peso al glúteo y mantener una distancia constante entre las rodillas. Lo importante no son cuántas hagas, sino la buena técnica. No debes despegar los talones del suelo (esto indica que estás cambiando de sitio el peso y no está yendo a los glúteos), juntar o separar demasiado los pies, colocar mal las rodillas o inclinarte hacia adelante.

Cuánto entrenar para que sea efectivo

Las rutinas de ejercicio full body exprés son idóneas para conseguir unos rápidos resultados, pero, seamos claros, no siempre tenemos tiempo. Mínimo necesitamos 45 minutos para realizar un trabajo eficiente, ya que hay que tener en cuenta tanto el calentamiento como los estiramientos posteriores para bajar el ritmo cardiaco.

Entonces, si tienes tiempo, perfecto, puedes realizar el entreno dos o tres días por semana, si no es mejor que realices, por lo menos, los cinco ejercicios de glúteos más unas cincuenta sentadillas, 4 o 5 días a la semana. Así, aunque te cueste más estar 'fit', piensa que llevas a cabo una vida saludable. Y si ya lo combinas con una buena alimentación, los resultados serán aún mejores.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.