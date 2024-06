El 'ejercicio de la almeja' de Boticaria García para fortalecer y tonificar los glúteos en casa

En España no faltan los gimnasios, hay tantos que no sabes cuál escoger, y una vez que lo haces no encuentras tiempo o te da demasiada pereza ir. Entre las tareas diarias, el trabajo, etc. y si encima tu gimnasio está lejos de tu hogar, desistes. Pero si quieres hacer deporte no te quedes con la espina, porque con esta nueva técnica podrás conseguir los objetivos que buscas sin moverte de tu salón. En concreto, hablamos de un método para entonar tus nalgas y muchos más beneficios que no te imaginas, como mejorar la postura.

Cuando las mujeres llegan a la mediana edad, experimentan desequilibrios hormonales que generan cambios físicos en el cuerpo, como la caída muscular de los glúteos, entre otros.

La farmacéutica Boticaria García, ha compartido en sus redes sociales en qué consiste el 'ejercicio de la almeja'. No es un concepto nuevo, seguro que has escuchado hablar de él. Para realizarlo necesitarás una mini band, es decir, bandas de caucho para realizar calentamientos dinámicos. Pero antes de ponerte manos a la obra, debes saber qué es exactamente esta técnica.

¿Qué es 'el ejercicio almeja' y qué beneficios tiene?

El ejercicio se centra básicamente en la abducción de cadera con una mini band. Es muy sencillo y seguro que si has hecho algún entrenamiento para tonificar los glúteos lo has hecho alguna vez. Y si no, habrás oído hablar de él. Y te preguntarás, ¿por qué se llama 'almeja'? Precisamente por la forma que adoptan las piernas al realizarlo.

"Nuestras piernas imitan la apertura de una almeja, un movimiento simple pero potente para despertar esos músculos a menudo olvidados", explica la farmacéutica en su cuenta de Instagram. Y es que para realizarlo, tenemos que abrir y cerrar las piernas mientras notamos la tensión de la mini band. Esto es claramente un movimiento que imita la postura de una almeja.

En este técnica es de especial importancia utilizar la banda elástica alrededor de los muslos. A través de ella, trabajas tu resistencia y así los músculos se activan de manera más intensa.

Con 'el ejercicio de la almeja' podrás fortalecer:

El músculo glúteo medio: crucial para la estabilidad de la cadera y la prevención de lesiones.

Los músculos glúteo menor y tensor de la fascia alta: ayudan a mejorar la estabilidad de la pelvis y la postura y alineación corporal.​

¿Cómo se hace 'el ejercicio de la 'almeja'?

Una mujer en postura de meditación. Pixabay/lograstudio

Tal y como explica Boticaria, el ejercicio de la almeja no solo es fabuloso para los glúteos, sino que también mejora la estabilidad de la cadera. Además, conseguirás una mayor estabilidad y equilibrio, conseguirás una mejor postura y reducirás el riesgo de lesiones en la cadera y la espalda baja. Los pasos que debes seguir para completar esta técnica son los siguientes:

Primero cogemos una banda, la de menos intensidad, normalmente la verde. "Ya habrá tiempo de ir subiendo", asegura la experta. Acuéstate sobre el lado derecho, cabeza apoyada en el brazo, mano izquierda en la cadera para estabilidad. Puedes apoyarte en tu brazo extendido o en tu codo para más comodidad. Rodillas dobladas a 90°, caderas a 45°, mini banda alrededor de las rodillas. Levanta la rodilla izquierda manteniendo los pies juntos – como una almeja que se abre. Inhala al bajar, exhala al levantar. Completa las repeticiones y cambia de lado.

Algunas claves que te llevaran al éxito que destaca Boticaria es: no permitas que tu cadera se mueva hacia atrás. Mantén el movimiento controlado, enfocado en la calidad, no en la cantidad. Más adelante, cuando tengas más soltura, podrás combinar este ejercicio con otros dedicados los glúteos y que hemos explicado en Mujer.es.

