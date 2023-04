Cambios de humor, aumento de peso… Estos son los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas

Las mujeres en España prefieren el preservativo a las pastillas anticonceptivas. Así lo revela la última encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) que arroja los siguientes porcentajes: un 35,7% para la primera opción y solo un 17,8% para la segunda. ¿Puede que esta diferencia tenga algo que ver con los efectos secundarios de la píldora?

Sangrado intermenstrual

Uno de los efectos secundarios que tienen las píldoras anticonceptivas es el sangrado entre periodos. Si, por ejemplo, nos vamos al prospecto de una de las que subvenciona la Seguridad Social nos encontramos con lo siguiente: "durante los primeros meses en los que usted está tomando Levobel, puede tener sangrados inesperados". Sin embargo, en ocasiones estos se extienden más allá de este tiempo, sin ninguna causa aparente.

Disminución de la libido

El miedo que algunas mujeres tienen a tomar las pastillas anticonceptivas, en ocasiones, está relacionado con este efecto secundario en el que el apetito sexual disminuye o, incluso, desaparece casi por completo. No obstante, ¿qué hay de verdad en esto?

Según informan algunos artículos de revisión "respecto al deseo sexual, en los estudios no hay una evidencia clara de disminución de deseo debido al uso de anticoncepción hormonal, pero si la usuaria lo refiere, se puede recomendar una píldora más androgénica".

A pesar de las dudas, si recuperamos el prospecto de la píldora que tomamos como ejemplo antes, observamos que en el apartado de "efectos secundarios poco frecuentes (1 de cada 100 personas)" aparece el de "disminución del interés por el sexo".

Dolor de cabeza

Este es un efecto secundario frecuente en las píldoras anticonceptivas. De hecho, el artículo Oral Contraceptive Pills explica que los anticonceptivos combinados, como la píldora, no están indicados para mujeres que tengan migrañas con aura debido, precisamente, al riesgo existente de que se produzcan dolores de cabeza.

Cambios de humor

"Entre el 32 % al 60 % de las mujeres interrumpen el uso de anticonceptivos orales dentro de los primeros 6 meses", afirma la investigación Association of Use of Oral Contraceptives With Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Women. Entre las razones se encuentran los cambios de humor que algunas experimentan en el momento en el que empiezan a tomar la píldora anticonceptiva.

Aumento de peso

Si bien no hay evidencias claras de que los anticonceptivos orales provoquen un aumento de peso, sí es verdad que suele ser un efecto adverso que se especifica en los prospectos. La razón puede estar en el incremento del apetito que se cree que algunas píldoras combinadas provocan, como indican algunos estudios. No obstante, también pueden tener relación con la retención de líquidos.

Todavía queda mucho por investigar sobre la píldora anticonceptiva para aclarar aquellos puntos que generan muchas dudas. No obstante, esta continúa siendo el segundo método anticonceptivo al que más recurren las mujeres, no siempre para evitar un embarazo, sino para regular los periodos o reducir los sangrados.

Asimismo, la doctora Tanit Corbacho, ginecóloga en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, tranquiliza sobre su uso afirmando que "en la consulta, una de las dudas más frecuentes suele ser si la píldora engorda o si va a tener efectos secundarios". Sin embargo, añade que "las nuevas versiones de píldoras no presentan apenas efectos secundarios".

