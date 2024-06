El efecto del tabaco durante la lactancia: ¿cómo afecta al bebé?

Hoy en día todos conocemos los peligros de consumir cigarrillos. No obstante, tendemos a relacionarlo con nuestra salud, y no con la salud de nuestro alrededor, de nuestros bebés. Seguro que has escuchado hablar sobre los riesgos que corre tu hijo o hija al fumar durante el embarazo. Pero ¿qué ocurre si estás dando el pecho? ¿Es igual de peligroso o es compatible? Esto es lo que dicen los expertos.

Se ha demostrado que la nicotina puede pasar a la leche materna. Según los especialistas de e-lactancia la nicotina se excreta en leche materna en cantidad moderada (DR: 5 - 10%), que podría ser significativa. Todo esto puede acarrear consecuencias en la salud de los bebés lactantes, y aunque los expertos no consideren que el tabaco sea incompatible durante la lactancia, aconsejan evitarlo.

¿Qué le pasa a mi bebé si fumo y le doy el pecho?

Tal y como hemos comentado, los médicos de e-lactancia desaconsejan el consumo de tabaco durante la lactancia. Sin embargo, también afirman que no es absolutamente incompatible. Ahora bien, señalan que en la leche de las madres fumadoras hay mayores niveles de nicotina, cotitina, cadmio, mercurio, plomo, y otros metales pesados. Igualmente, hay menores niveles de proteínas, vitaminas A, C y E y otros antioxidantes.

La mala calidad de la leche materna puede afectar al desarrollo del bebé, según añaden. Asimismo, puede aumentar el riesgo de que en un futuro sufra obesidad. Por otro lado, el consumo del tabaco tanto en la lactancia como en el embarazo, se ha relacionado con un mayor riesgo de leucemia infantil.

¿La nicotina pasa a la leche materna?

L nicotina pasa a la leche materna, pero no es incompatible con la lactancia. ARCHIVO

Según la Asociación Española de Pediatría, la nicotina pasa a la leche materna, pero no en niveles que puedan ser tóxicos para el bebé. Cabe señalar que debido al efecto estimulante de la nicotina, los hijos de madres fumadoras pueden tener dificultades para conciliar el sueño. De esta manera, si la madre fuma, debe evitarlo en las horas previas a dormir.

Aun así, lo más arriesgado para la salud del lactante es el humo que respira. Esto le puede ocasionar mayor predisposición a sufrir el Síndrome de muerte súbita, así como a padecer infecciones respiratorias, asma y otitis. En definitiva, las recomendaciones de los doctores se centran en no fumar.

Es posible que entonces te plantees dejar de dar el pecho y empezar con la leche de fórmula, ¡cuidado con eso! Hay algo especialmente significativo, ya que según añaden los pediatras, aún fumando mucho, es preferible dar el pecho.

Esto se debe a que la leche materna protege de las infecciones al lactante y contrarresta -en parte- los efectos perjudiciales del humo de los cigarrillos. Así, todos los riesgos que se han descrito son mayores si además el bebé es alimentado con leche de fórmula.

¿Es peor fumar durante el embarazo o durante la lactancia?

La nicotina afecta de manera inmediata al feto. EP

En ocasiones, el embarazo y la lactancia se engloban en el mismo círculo. Lo cierto es que en este escenario, hablamos de situaciones incomparables. Así lo explican los especialistas desde LactApp. Aunque nos hayamos centrado en los peligros sobre el bebé del consumo de tabaco durante la lactancia, es importante hablar de los efectos sobre el feto.

Al contrario que en el amamantamiento, el efecto del tabaco afecta de manera inmediata al feto. En el momento que la mujer embarazada fuma, el feto lo nota, ya que el riesgo sanguíneo que proporciona la placenta, disminuye durante unos 15 minutos. Esto se traduce en una bajada de pulsaciones en el bebé. De igual forma, continuar fumando durante la gestación puede ocasionar un mayor riesgo de:

Aborto espontáneo

Nacimiento prematuro

Bajo peso al nacer

Aparición de malformaciones congénitas en el cráneo y el aparato urinario

Muerte súbita una vez el bebé haya nacido

Así es que durante el embarazo, los expertos aconsejan dejar de fumar, y en el caso de que te cueste mucho hacerlo, busca ayuda de profesionales que te ayuden en el proceso.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.