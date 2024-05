¿Qué es E-Lactancia y cómo te ayudará a saber qué medicamentos puedes tomar cuando das el pecho?

En España, el 41% de las mujeres amamantan en exclusividad a sus hijos los primeros seis meses, muchas se preguntan si su vida cambiará durante esta etapa: beber alcohol, hacer deporte, comer pescado crudo, e incluso tomar medicinas. Son algunas de las preocupaciones que rondan su cabeza, la última en concreto, es esencial. Los cambios que se producen en el postparto pueden generar incomodidades que solo la medicina puede solucionar.

Actualmente existe una manera para saber qué tipo de medicamentos tomar durante la lactancia, se trata de la E-Lactancia, una página para consultar la compatibilidad de la lactancia materna con medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades. Las indicaciones de e-lactancia las realizan pediatras de APILAM.

¿Se pueden tomar medicamentos durante la lactancia?

Según un estudio del NIH, el número de medicamentos tomados al mes por las madres participantes no mostró ninguna tendencia a lo largo de la lactancia. Los medicamentos más utilizados por las mujeres en período de amamantamiento fueron multivitamínicos, antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, progestágenos, antimicrobianos y descongestionantes. No obstante, otro estudio afirmó la ingesta de medicinas no es buena durante este proceso.

Por lo tanto, con el fin de saber qué fármacos puedes ingerir durante esta fase tan solo tienes que acceder a la plataforma e-lactancia y en la portada de la página podrás ver una barra de búsqueda para introducir el medicamento del que quieras saber si es compatible o no con la lactancia además de explicarte el por qué y recomendarte otras opciones. Estos son algunos de los medicamentos que podrás consultar en e-lactancia.

Ibuprofeno, medicación de uso habitual en Pediatría

El ibuprofeno es un antiinflamatorio muy común en la sociedad y está al alcance de todos. En este caso, el riesgo de que afecte al lactante es muy bajo: "seguro, compatible y con un mínimo riesgo para la lactancia y el lactante", explican en la página.

Según e-lactancia, se recomienda su ingesta en tratamiento de fiebre, dolores, artritis reumatoide y otros proceso reumáticos, con una administración que puede ser oral, intravenosa y tópica (cutánea o vaginal), cada 6 a 8 horas.

De hecho, es una medicación de uso habitual en Pediatría, y está autorizado a partir de los 6 meses. Un estudio confirmó que la dosis que un lactante puede recibir a través de la leche materna es cientos de veces inferior a la dosis terapéutica en el lactante.

¿Puedo tomar antibióticos durante la lactancia?

La amoxicilina es un tipo de antibiótico al que recurre mucha gente, puede que alguna vez hayas escuchado "los antibióticos son malos", pero lo cierto es que no es así. En la plataforma e-lactancia explica que hay un riesgo muy bajo de que tomar amoxicilina sea perjudicial para el bebé.

"Se excreta en leche materna en cantidades no significativas y no se han observado problemas en la mayoría de lactantes de madres que lo tomaban", dice. Es cierto que en mínimas ocasiones puede generar diarrea, exantema o somnolencia leves que no precisaron atención médica.

Aunque el lactante no sufre riesgos, según la web hay que tener en cuenta la posibilidad de gastroenteritis transitoria por alteración de la flora intestinal en lactantes cuyas madres toman antibióticos.

'Riesgo alto' del metamizol

Un estudio encontró riesgos de tomar metamizol tanto en la lactancia como en el embarazo, y es que aunque se comercializa desde hace casi un siglo, "las pruebas de sus efectos en el embarazo y la lactancia son escasas", explican. La revisión encontró pocos indicios de problemas en las primeras etapas del embarazo, y las dosis únicas en los primeros 6 meses podrían ser aceptables si no pueden utilizarse otros analgésicos.

Sin embargo, existen algunas pruebas de efectos sobre los riñones y la circulación del feto si el medicamento se utiliza en los últimos 3 meses del embarazo, por lo que el medicamento no debe utilizarse en este período. Como medida de precaución, el metamizol no debe utilizarse durante la lactancia, ya que el lactante puede recibir cantidades elevadas del medicamento en la leche en relación con su peso.

E-lactancia coincide con las conclusiones del estudio, y añade que se ha encontrado riesgo incrementado de leucemia linfocítica aguda en niños cuyas madres tomaron metamizol durante el embarazo y la lactancia, mientras que el uso de paracetamol durante el embarazo fue un factor de protección.

A pesar de estos hechos, la página web señala que una dosis aislada de metamizol no requiere interrupción de la lactancia. Hasta conocer más datos publicados sobre este fármaco en relación con la lactancia, recomiendan un uso puntual y limitado.

