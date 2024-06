Despejamos las dudas sobre la menarquia más frecuentes entre las mujeres

Sabemos que las mujeres pasamos por distintas fases a lo largo de nuestra vida, y seguramente la menstruación sea la primera que recuerdes. Durante mucho tiempo ha sido un tema tabú, porque hablar de este cambio físico e interno puede producir cierta vergüenza. Pero lo cierto es que es totalmente normal y natural. La llegada de la primera menstruación se produce generalmente entre los 12 y 15 años en las españolas, y muchas de ellas reclaman información para afrontar esta etapa como lo que es, una etapa más, de manera tranquila y natural.

En este artículo te ofrecemos las respuestas a esas preguntas que puedes hacerte sobre tu primera regla: desde los primeros síntomas, hasta los bulos que se han extendido en nuestra sociedad y que no hacen más que asustar a las mujeres y niñas de los cambios hormonales en su cuerpo.

La Dra. África Rebollo Cuadro, especialista en Ginecología en consulta privada desde 1982 y miembro de Grupo Top Doctors, explica a Mujer.es las dudas más frecuentes sobre esta etapa.

¿Cómo saber que te va a venir la regla por primera vez?

El cuerpo de las mujeres es muy cambiante y va pasando por diferentes etapas, una de ellas es la menarquia o la primera regla. En este momento puede que empieces a notar cambios en tu cuerpo, como el desarrollo de los senos o el nacimiento del vello púbico. A esto se le suma la aparición del flujo vaginal. Todos estos síntomas puede que te indiquen que estés a punto de tener tu primera regla.

Tal y como comenta la especialista, la menarquia en general viene precedida por por meses o años de la telarquia y la pubarquia. La telarquia es la aparición del botón mamario y la pubarquia es la aparición de vello púbico, que también puede estar acompañado por el vello axilar. Otro de los síntomas que destaca es que notes tu piel más grasa, algo de acné y a veces un cambio del olor corporal.

También suele preceder a la menarquia la aparición de flujo vaginal, "que suele ser inocente, blanco, transparente y sin olor", añade.

¿Por qué aún no me ha llegado mi primera regla?

La menarquia puede retrasarse debido a una falta de grasa corporal. Polina Zimmerman

Puede que en tu caso la regla se esté retrasando. A veces nuestro alrededor ya ha experimentado la primera menstruación y entonces te preguntas ¿por qué a mí aún no me ha llegado?

Es importante explicar que la menarquia se considera tardía "después de los 16 años", apunta la doctora. A partir de ahí, esto puede ser consecuencia de una pubertad tardía, pero tampoco es que haya una constante en esto.

La ginecóloga afirma que intervienen factores genéticos y ambientales. Asimismo, depende mucho de factores nutricionales, de las zonas geográficas en que se viva, etc.

Otros especialistas como Olga Adereyko, Médico de Atención Primaria, Médico General y Consultora Médica explicó que el retraso de la menarquia puede atribuirse a la falta de grasa corporal. "El cuerpo necesita cantidades adecuadas de grasa para entrar en la fase de la pubertad y desencadenar el primer periodo menstrual".

En este escenario lo compara con las atletas de alto rendimiento, como nadadoras, bailarinas y gimnastas, que suelen tener menos grasa corporal, y "son más propensas a sufrir un retraso de la menarquia". Otro de los casos que señala es el de las mujeres jóvenes que padecen trastornos alimentarios.

¿Qué hacer cuándo me viene mi primera regla?

Se recomienda preparar un kit de menstruación antes de que llegue la menarquia. Pexels

Hablamos de un momento delicado de la vida de una adolescente. Así que la primera recomendación que recalca África es una charla previa con la niña. "Creo que previamente deberíamos explicarle a la niña, antes de que suceda, que esto puede suceder y explicarlo con tranquilidad, sin drama, como otras cosas que van a suceder en la vida", apunta.

Por otro lado, la ginecóloga habla de lo esencial que es el acompañamiento de la madre en este nueva etapa de su hija. Asimismo, uno de los momentos más incómodos de la menstruación es cómo afrontar la sangre de la misma.

La doctora cree que, por ejemplo, "enseñarle a poner un tampón, que no cabe duda que es mucho más cómodo que una compresa, es una buena ayuda". También destaca que "hay que olvidarse un poco de inculcar que la regla tiene que bajar cada 28 días exactos porque si no, algo dentro de nosotros no va a funcionar bien el día de mañana", añade.

Esto es importante, y es que la miembro de Top Doctors asegura que "recibe a muchas mujeres en la consulta que empezaron a tomar píldoras anticonceptivas para regular la regla, porque con 14 y 15 años no le venían todos los meses puntualmente". Y continúa diciendo que "a mí esto me parece que son prácticas que no se deben seguir haciendo".

Por su parte, La Oficina de la Salud de la Mujer recomienda que cuando llegue tu primer periodo intentes encontrar una forma de absorber la sangre: una compresa, un tampón, o incluso envolver papel higiénico o una toallita limpia alrededor de la zona de la entrepierna de alguna prenda interior.

También recomiendan preparar un "kit de menstruación" antes de que llegue la primera regla, que incluye:

Un par de ropa interior adicional.

adicional. Una variedad de tampones y compresas , para que la mujer pueda elegir lo que más le convenga.

, para que la mujer pueda elegir lo que más le convenga. Toallitas de bebé sin perfume para limpiar las pérdidas.

¿Qué pasa si no me llega el periodo regular?

La menstruación puede tardar en regularse unos meses. iStockphoto

Cuando llega la primera menstruación, es posible que esperes que dure una semana, y que a los 28 días te venga de nuevo. Pero esto no es así, así es que no debes asustarte porque tu regla no sea regular.

La experta comenta que las reglas son de duración e intensidad variable al principio. Además, debido al factor sorpresa y el factor novedad, unas niñas pueden experimentar más dolor o menos que otras. También puedes sentir la sensación de que son muy abundantes, o no. En cuanto a la duración ocurre lo mismo, hay reglas que tardan más en regularse.

Como ya ha comentado África, que la menstruación tenga que venir cada 28 días no es un valor en sí mismo. Por eso señala que "no hay que angustiarlas con es pregunta de: ¿y te ha venido?".

"Ya vendrán y ya se regularán. Al principio el eje hipotálamo-hipófisis ovario, que es el que, regula el ciclo menstrual y que, produce la ovulación hay veces que tarda meses o años en funcionar con corrección", añade.

Así, se pueden producir ciclos anovuladores. Pero en definitiva, "no tiene ninguna importancia si la niña regla todos los meses, como si está meses sin reglarse". Todo esto, siempre que no vaya acompañada ninguna otra sintomatología, entonces a lo mejor ya pues es un motivo como para consultar con un especialista.

